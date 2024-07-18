В Германии назвали переизбрание фон дер Ляйен роковым решением для Европы
Глава АдГ Вайдель назвала переизбрание фон дер Ляйен роковым решением для Европы
© AP Photo / Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен после переизбрания на пост председателя Комиссии ЕС на заседании Европейского парламента в Страсбурге. 18 июля 2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен после переизбрания на пост председателя Комиссии ЕС на заседании Европейского парламента в Страсбурге. 18 июля 2024
БЕРЛИН, 18 июл - РИА Новости. Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель назвала переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Комиссии ЕС "роковым решением для Европы".
Фон дер Ляйен в четверг большинством голосов депутатов Европарламента была переизбрана главой Еврокомиссии еще на 5 лет, до 2029 года. Согласно предвыборной программе, фон дер Ляйен в свой новый срок намерена сосредоточиться на обороне, поддержке Украины и противодействии России и Китаю.
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"Сегодня не лучший день для Европы. Утверждение Урсулы фон дер Ляйен на посту председателя Европейской комиссии - это объявление банкротства для Европейского союза. Разрушенные финансы, зеленая плановая экономика и деиндустриализация, произвольные меры против суверенитета отдельных стран-членов, миллиардный ущерб от сомнительных сделок с вакцинами и нераскрытые обвинения в коррупции - таковы результаты первого срока правления фон дер Ляйен, за которым теперь последует второй. Это роковое решение еще раз подтверждает, что Европейский союз срочно нуждается в реформировании с нуля", - говорится в заявлении Вайдель, распространенном пресс-службой АдГ.
Как добавила депутат, "уже ясно, что с Урсулой фон дер Ляйен эти необходимые реформы не состоятся".
"Европе и ее гражданам грозят новые потерянные годы со вторым сроком полномочий", - заключила сопредседатель АдГ.
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