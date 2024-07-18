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В Германии назвали переизбрание фон дер Ляйен роковым решением для Европы

В Германии назвали переизбрание фон дер Ляйен роковым решением для Европы - РИА Новости, 18.07.2024

В Германии назвали переизбрание фон дер Ляйен роковым решением для Европы

Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель назвала переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Комиссии ЕС РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T16:49

2024-07-18T16:49

2024-07-18T16:56

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БЕРЛИН, 18 июл - РИА Новости. Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель назвала переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Комиссии ЕС "роковым решением для Европы". Фон дер Ляйен в четверг большинством голосов депутатов Европарламента была переизбрана главой Еврокомиссии еще на 5 лет, до 2029 года. Согласно предвыборной программе, фон дер Ляйен в свой новый срок намерена сосредоточиться на обороне, поддержке Украины и противодействии России и Китаю. "Сегодня не лучший день для Европы. Утверждение Урсулы фон дер Ляйен на посту председателя Европейской комиссии - это объявление банкротства для Европейского союза. Разрушенные финансы, зеленая плановая экономика и деиндустриализация, произвольные меры против суверенитета отдельных стран-членов, миллиардный ущерб от сомнительных сделок с вакцинами и нераскрытые обвинения в коррупции - таковы результаты первого срока правления фон дер Ляйен, за которым теперь последует второй. Это роковое решение еще раз подтверждает, что Европейский союз срочно нуждается в реформировании с нуля", - говорится в заявлении Вайдель, распространенном пресс-службой АдГ. Как добавила депутат, "уже ясно, что с Урсулой фон дер Ляйен эти необходимые реформы не состоятся". "Европе и ее гражданам грозят новые потерянные годы со вторым сроком полномочий", - заключила сопредседатель АдГ.

https://ria.ru/20240718/evropa-1960315187.html

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в мире, украина, россия, китай, урсула фон дер ляйен, евросоюз, европарламент, еврокомиссия