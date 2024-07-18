https://ria.ru/20240718/lipetsk-1960453016.html
В Липецке застрелили рабочего, готовившего теплотрассы к зиме
В Липецке застрелили рабочего, готовившего теплотрассы к зиме - РИА Новости, 18.07.2024
В Липецке застрелили рабочего, готовившего теплотрассы к зиме
Рабочий, готовивший теплотрассы к зиме в Липецке, был застрелен выстрелом в живот, предположительно, из пневматического оружия, подозреваемый в убийстве... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T12:54
2024-07-18T12:54
2024-07-18T12:54
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Рабочий, готовивший теплотрассы к зиме в Липецке, был застрелен выстрелом в живот, предположительно, из пневматического оружия, подозреваемый в убийстве задержан, сообщает СУСК России по Липецкой области в своем Telegram-канале. Согласно официальным данным СУСК, около полудня 16 июля во время производства ремонтных работ по улице Индустриальная в Липецке скончался 40-летний мужчина, находившийся на рабочем месте. "Согласно выводам судмедэкспертов, смерть потерпевшего наступила в результате пулевого ранения живота. Установлено, что выстрел в потерпевшего произведен из пневматического оружия", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела изъяты видеозаписи с камер наружного наблюдения, допрошены свидетели и очевидцы произошедшего. По подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан 43-летний местный житель, решается вопрос о заключении его под стражу. Также СУСК отмечает, что в ходе обыска в загородном доме подозреваемого обнаружено оружие, из которого, предварительно, был произведён выстрел. Назначены судебные экспертизы. Произошедшее возмутило губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. "Это невозможно понять. Два дня назад в Липецке был застрелен человек, который просто выполнял свою работу – готовил теплотрассы города к зиме. Казалось бы, такого не может быть в цивилизованном обществе. Вот так среди белого дня в мирном городе взять убить человека. Без отца остались двое детей. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
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происшествия, липецк, липецкая область, россия, игорь артамонов
Происшествия, Липецк, Липецкая область, Россия, Игорь Артамонов
В Липецке застрелили рабочего, готовившего теплотрассы к зиме
В Липецке задержан мужчина, застреливший ремонтника теплотрассы на рабочем месте
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июл – РИА Новости.
Рабочий, готовивший теплотрассы к зиме в Липецке, был застрелен выстрелом в живот, предположительно, из пневматического оружия, подозреваемый в убийстве задержан, сообщает СУСК России по Липецкой области в своем Telegram-канале
.
Согласно официальным данным СУСК, около полудня 16 июля во время производства ремонтных работ по улице Индустриальная в Липецке скончался 40-летний мужчина, находившийся на рабочем месте.
"Согласно выводам судмедэкспертов, смерть потерпевшего наступила в результате пулевого ранения живота. Установлено, что выстрел в потерпевшего произведен из пневматического оружия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела изъяты видеозаписи с камер наружного наблюдения, допрошены свидетели и очевидцы произошедшего. По подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан 43-летний местный житель, решается вопрос о заключении его под стражу. Также СУСК отмечает, что в ходе обыска в загородном доме подозреваемого обнаружено оружие, из которого, предварительно, был произведён выстрел. Назначены судебные экспертизы.
Произошедшее возмутило губернатора Липецкой области Игоря Артамонова
.
"Это невозможно понять. Два дня назад в Липецке был застрелен человек, который просто выполнял свою работу – готовил теплотрассы города к зиме. Казалось бы, такого не может быть в цивилизованном обществе. Вот так среди белого дня в мирном городе взять убить человека. Без отца остались двое детей. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего", - написал губернатор в своем Telegram-канале.