https://ria.ru/20240718/lieks-1960394633.html
В ЛИЭКС назвали главные направления работы ГУР Украины
В ЛИЭКС назвали главные направления работы ГУР Украины - РИА Новости, 18.07.2024
В ЛИЭКС назвали главные направления работы ГУР Украины
Главным направлением деятельности Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины являются Россия, союзники и Донбасс, говорится в статье лаборатории... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T07:10
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Главным направлением деятельности Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины являются Россия, союзники и Донбасс, говорится в статье лаборатории Интеллидженс Экспресс (ЛИЭКС). ЛИЭКС создана с целью проведения анализа и систематизации открытой информации, относящейся к деятельности разведывательных служб разных стран мира, обобщения опыта, проблем, сильных и слабых сторон, просчетов на разных исторических этапах. За рубежом это направление исследований называется Intelligence studies. "Вывод из состава ГУР боевых соединений и подразделений заставил структуру сосредоточиться на разведке и аналитике. После событий 2014 года окончательно определилось и главное направление деятельности — Россия и ее ближайшие союзники, а также мятежные территории Донбасса", - отмечается в публикации. Это отразилось даже в официальной символике. В 2016 году. была презентована новая эмблема ГУР, на которой изображена сова, пронзающая мечом изображенную на глобусе Россию.
https://ria.ru/20240718/gur_ukrainy-1960381705.html
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министерство обороны украины, россия, донбасс
Министерство обороны Украины, Россия, Донбасс
В ЛИЭКС назвали главные направления работы ГУР Украины
ЛИЭКС назвала главным направлением работы ГУР Украины РФ, ее союзников и Донбасс
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости.
Главным направлением деятельности Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины являются Россия, союзники и Донбасс, говорится в статье
лаборатории Интеллидженс Экспресс (ЛИЭКС).
ЛИЭКС создана с целью проведения анализа и систематизации открытой информации, относящейся к деятельности разведывательных служб разных стран мира, обобщения опыта, проблем, сильных и слабых сторон, просчетов на разных исторических этапах. За рубежом это направление исследований называется Intelligence studies.
"Вывод из состава ГУР боевых соединений и подразделений заставил структуру сосредоточиться на разведке и аналитике. После событий 2014 года окончательно определилось и главное направление деятельности — Россия и ее ближайшие союзники, а также мятежные территории Донбасса", - отмечается в публикации.
Это отразилось даже в официальной символике. В 2016 году. была презентована новая эмблема ГУР, на которой изображена сова, пронзающая мечом изображенную на глобусе Россию.