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Лавров примет участие в совещаниях глав МИД в форматах "Россия — АСЕАН"
Лавров примет участие в совещаниях глав МИД в форматах "Россия — АСЕАН" - РИА Новости, 18.07.2024
Лавров примет участие в совещаниях глав МИД в форматах "Россия — АСЕАН"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 - 27 июля примет участие в совещаниях глав внешнеполитических ведомств в форматах "Россия — АСЕАН" и... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T14:56
2024-07-18T14:56
2024-07-18T14:56
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 - 27 июля примет участие в совещаниях глав внешнеполитических ведомств в форматах "Россия — АСЕАН" и Восточноазиатского саммита в Лаосе, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "С 26 по 27 июля во Вьентьяне министр иностранных дел Российской Федерации примет участие в очередных совещаниях глав внешнеполитических ведомств по линии ассоциации государств Юго-Восточной Азии, АСЕАН, в различных форматах, как это происходит обычно: "Россия-АСЕАН", Восточноазиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности", — сказала Захарова на брифинге. Она добавила, что эта ассоциация остается ядром региона, Москва её рассматривает как одного из ключевых партнеров. "На предстоящих мероприятиях намерены изложить наши оценки региональной ситуации, включая усиление конфликтного потенциала в АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона -ред.) на фоне проводимой Западом линии на милитаризацию региона, заведение сюда силового потенциала НАТО, расширение сети блоковых механизмов", - подчеркнула Захарова.
https://ria.ru/20240716/lavrov-1960081112.html
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россия, лаос, вьентьян (город), мария захарова, сергей лавров, нато, в мире
Россия, Лаос, Вьентьян (город), Мария Захарова, Сергей Лавров, НАТО, В мире
Лавров примет участие в совещаниях глав МИД в форматах "Россия — АСЕАН"
Лавров примет участие в совещаниях глав МИД в форматах "Россия — АСЕАН" в Лаосе