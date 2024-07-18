Рейтинг@Mail.ru
Более 280 детей-сирот получили квартиры в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 18.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:42 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/kvartiry-1960501140.html
Более 280 детей-сирот получили квартиры в Подмосковье с начала года
Более 280 детей-сирот получили квартиры в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 18.07.2024
Более 280 детей-сирот получили квартиры в Подмосковье с начала года
Собственные квартиры в Подмосковье получили 284 сироты с начала года, всего 986 детей-сирот из региона должны обрести свое жилье в 2024 году, сообщила первый... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T15:42
2024-07-18T15:42
новости подмосковья
жилье
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909383997_0:189:2000:1314_1920x0_80_0_0_6102f0e5658935030cdd2ad37c8f795c.jpg
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Собственные квартиры в Подмосковье получили 284 сироты с начала года, всего 986 детей-сирот из региона должны обрести свое жилье в 2024 году, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева. "Только с начала года в регионе 284 сироты получили свои квартиры. Отмечу, что мы единственный регион страны, который предоставляет сертификат на покупку квартиры с 18 лет, и у нас есть альтернатива — можно получить сразу готовую квартиру или купить ее по сертификату самостоятельно в любом городе Подмосковья", - отметила Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития Московской области. В Подмосковье действует губернаторская программа по обеспечению детей-сирот квартирами, и с начала ее реализации квартиры получили 7,8 тысячи сирот, а очередность на квартиры отсутствует. В Минсоцразвития добавили, что Подмосковье занимает лидирующую позицию и по количеству выданных квартир - в текущем году свое жилье обретут 986 детей-сирот. В бюджете на данную меру поддержки предусмотрено 4,6 миллиарда рублей. -0-
https://ria.ru/20240205/siroty-1925505412.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909383997_127:0:1906:1334_1920x0_80_0_0_b195b4af1108ad7c45872c5005ea0339.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Жилье, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева

Более 280 детей-сирот получили квартиры в Подмосковье с начала года

© РИА Новости / Александр КряжевКлючи от новых квартир
Ключи от новых квартир - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Собственные квартиры в Подмосковье получили 284 сироты с начала года, всего 986 детей-сирот из региона должны обрести свое жилье в 2024 году, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.
"Только с начала года в регионе 284 сироты получили свои квартиры. Отмечу, что мы единственный регион страны, который предоставляет сертификат на покупку квартиры с 18 лет, и у нас есть альтернатива — можно получить сразу готовую квартиру или купить ее по сертификату самостоятельно в любом городе Подмосковья", - отметила Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития Московской области.
В Подмосковье действует губернаторская программа по обеспечению детей-сирот квартирами, и с начала ее реализации квартиры получили 7,8 тысячи сирот, а очередность на квартиры отсутствует.
В Минсоцразвития добавили, что Подмосковье занимает лидирующую позицию и по количеству выданных квартир - в текущем году свое жилье обретут 986 детей-сирот. В бюджете на данную меру поддержки предусмотрено 4,6 миллиарда рублей. -0-
Осмотр новой квартиры - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Власти МО выделили более 3 миллиардов рублей на жилье сиротам в 2024 году
5 февраля, 15:37
 
Новости ПодмосковьяЖильеМосковская область (Подмосковье)Людмила Болатаева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала