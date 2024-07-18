https://ria.ru/20240718/kvartiry-1960501140.html

Более 280 детей-сирот получили квартиры в Подмосковье с начала года

Более 280 детей-сирот получили квартиры в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 18.07.2024

Более 280 детей-сирот получили квартиры в Подмосковье с начала года

Собственные квартиры в Подмосковье получили 284 сироты с начала года, всего 986 детей-сирот из региона должны обрести свое жилье в 2024 году, сообщила первый... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T15:42

2024-07-18T15:42

2024-07-18T15:42

новости подмосковья

жилье

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Собственные квартиры в Подмосковье получили 284 сироты с начала года, всего 986 детей-сирот из региона должны обрести свое жилье в 2024 году, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева. "Только с начала года в регионе 284 сироты получили свои квартиры. Отмечу, что мы единственный регион страны, который предоставляет сертификат на покупку квартиры с 18 лет, и у нас есть альтернатива — можно получить сразу готовую квартиру или купить ее по сертификату самостоятельно в любом городе Подмосковья", - отметила Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития Московской области. В Подмосковье действует губернаторская программа по обеспечению детей-сирот квартирами, и с начала ее реализации квартиры получили 7,8 тысячи сирот, а очередность на квартиры отсутствует. В Минсоцразвития добавили, что Подмосковье занимает лидирующую позицию и по количеству выданных квартир - в текущем году свое жилье обретут 986 детей-сирот. В бюджете на данную меру поддержки предусмотрено 4,6 миллиарда рублей. -0-

https://ria.ru/20240205/siroty-1925505412.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жилье, московская область (подмосковье), людмила болатаева