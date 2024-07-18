https://ria.ru/20240718/kvartiry-1960501140.html
Более 280 детей-сирот получили квартиры в Подмосковье с начала года
Более 280 детей-сирот получили квартиры в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 18.07.2024
Более 280 детей-сирот получили квартиры в Подмосковье с начала года
Собственные квартиры в Подмосковье получили 284 сироты с начала года, всего 986 детей-сирот из региона должны обрести свое жилье в 2024 году, сообщила первый... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T15:42
2024-07-18T15:42
2024-07-18T15:42
новости подмосковья
жилье
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Собственные квартиры в Подмосковье получили 284 сироты с начала года, всего 986 детей-сирот из региона должны обрести свое жилье в 2024 году, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева. "Только с начала года в регионе 284 сироты получили свои квартиры. Отмечу, что мы единственный регион страны, который предоставляет сертификат на покупку квартиры с 18 лет, и у нас есть альтернатива — можно получить сразу готовую квартиру или купить ее по сертификату самостоятельно в любом городе Подмосковья", - отметила Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития Московской области. В Подмосковье действует губернаторская программа по обеспечению детей-сирот квартирами, и с начала ее реализации квартиры получили 7,8 тысячи сирот, а очередность на квартиры отсутствует. В Минсоцразвития добавили, что Подмосковье занимает лидирующую позицию и по количеству выданных квартир - в текущем году свое жилье обретут 986 детей-сирот. В бюджете на данную меру поддержки предусмотрено 4,6 миллиарда рублей. -0-
https://ria.ru/20240205/siroty-1925505412.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Жилье, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Собственные квартиры в Подмосковье получили 284 сироты с начала года, всего 986 детей-сирот из региона должны обрести свое жилье в 2024 году, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.
"Только с начала года в регионе 284 сироты получили свои квартиры. Отмечу, что мы единственный регион страны, который предоставляет сертификат на покупку квартиры с 18 лет, и у нас есть альтернатива — можно получить сразу готовую квартиру или купить ее по сертификату самостоятельно в любом городе Подмосковья", - отметила Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития Московской области.
В Подмосковье
действует губернаторская программа по обеспечению детей-сирот квартирами, и с начала ее реализации квартиры получили 7,8 тысячи сирот, а очередность на квартиры отсутствует.
В Минсоцразвития добавили, что Подмосковье занимает лидирующую позицию и по количеству выданных квартир - в текущем году свое жилье обретут 986 детей-сирот. В бюджете на данную меру поддержки предусмотрено 4,6 миллиарда рублей. -0-