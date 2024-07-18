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Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на пятницу
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на пятницу - РИА Новости, 18.07.2024
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на пятницу
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 3,1 копейки, до 12,0227 рубля, курс доллара - на 21,18 копейки, до 87,8754 рубля,... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T17:38
2024-07-18T17:38
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 3,1 копейки, до 12,0227 рубля, курс доллара - на 21,18 копейки, до 87,8754 рубля, евро - на 20,28 копейки, до 96,1018 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), сша, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), США, Московская биржа
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на пятницу
Официальный курс юаня на пятницу — 12,02 рубля, доллара — 87,88, евро — 96,10