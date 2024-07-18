https://ria.ru/20240718/krynki-1960532488.html

NYT назвала попытки ВСУ удержаться в Крынках бессмысленными

NYT назвала попытки ВСУ удержаться в Крынках бессмысленными - РИА Новости, 18.07.2024

NYT назвала попытки ВСУ удержаться в Крынках бессмысленными

Попытки ВСУ создать плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области изначально были спорными, а военная операция в селе Крынки казалась солдатам и офицерам РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T16:55

2024-07-18T16:55

2024-07-18T19:09

специальная военная операция на украине

днепр (город)

россия

херсонская область

владимир сальдо

сергей шойгу

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Попытки ВСУ создать плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области изначально были спорными, а военная операция в селе Крынки казалась солдатам и офицерам ВСУ бессмысленной и жестокой, поскольку после переправы через Днепр они сразу становились легкой мишенью для российских военных, пишет издание New York Times. Ранее украинское издание "Следствие.Инфо", ссылаясь на данные украинской полиции, сообщило, что более 780 военных ВСУ "официально пропали без вести" в Крынках с октября 2023 по июнь 2024 года. Эвакуировать оттуда удалось 262 погибших. "Операция по созданию плацдарма на контролируемом Россией восточном берегу Днепра была спорной с самого начала... Военные аналитики предупреждали, что операция, которая состояла из опасных речных переправ, была уязвима в своей логистике и вряд ли привела бы к быстрым прорывам", - пишет издание.Поскольку попытки занять позиции в Крынках тянулись месяцами, украинские солдаты, участвовавшие в операции, жаловались, что она была "жестокой и бессмысленной", и по итогу стоила Украине многих жизней. Военные ВСУ, пересекавшие Днепр на лодках, становились "легкой добычей" для российских беспилотников и минометов. Как сообщает издание, украинские солдаты также жаловались, что застревали на несколько дней практически без прикрытия от российской артиллерии. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в феврале сообщал, что Крынки и окрестности этого села зачищены, но попытки ВСУ высадиться на одном из островов продолжаются. Немногим ранее, тоже в феврале, руководивший тогда Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что в Крынках находилось четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, перед которыми стояла задача достичь западного побережья Крыма. По его словам, потери противника здесь составили почти 3,4 тысячи человек. Позднее, в конце мая, Сальдо сообщал, что в Крынках продолжают обнаруживать подвалы, заваленные телами украинских военных. Украинское издание "Страна" в апреле писало, что суды на Украине начали выносить приговоры военнослужащим за отказ выполнять приказы во время попыток удержать позиции в Крынках. По информации издания, к пяти годам лишения свободы на Украине приговорили морского пехотинца за отказ выполнить приказ по обороне южной окраины Крынок, в суде он пояснил это страхом за жизнь. Уже в мае в распоряжение РИА Новости попало видео из подвалов в Крынках, заваленных телами погибших украинских военных, о которых сообщал Сальдо. Кадры, предоставленные пресс-службой главы региона, были сняты военнослужащими штурмовых отрядов 24 мая 2024 года. На кадрах видны сложенные в хаотичном порядке тела украинских военных в полевой экипировке. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240718/krynki-1960383513.html

https://ria.ru/20240718/vsu-1960442296.html

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днепр (город), россия, херсонская область , владимир сальдо, сергей шойгу, вооруженные силы украины, в мире