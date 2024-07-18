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В Крыму годовалый мальчик погиб, запутавшись в проводе вентилятора
В Крыму годовалый мальчик погиб, запутавшись в проводе вентилятора - РИА Новости, 18.07.2024
В Крыму годовалый мальчик погиб, запутавшись в проводе вентилятора
Годовалый мальчик погиб на территории турбазы в Сакском районе Крыма, запутавшись в проводе вентилятора, возбужденно уголовное дело, сообщается в... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T12:30
2024-07-18T12:30
2024-07-18T12:30
происшествия
сакский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Годовалый мальчик погиб на территории турбазы в Сакском районе Крыма, запутавшись в проводе вентилятора, возбужденно уголовное дело, сообщается в Telegram-канале крымского управления СК РФ. "Установлено, что накануне мальчик остался без присмотра родителей в помещении туристической базы в селе Витино (Сакский район). Вследствие отсутствия контроля со стороны взрослых ребенок запутался в проводе электрического напольного вентилятора, что привело к его гибели в результате удушья", - говорится в сообщении. Следователями возбуждено уголовное дело факту причинения смерти по неосторожности, назначен ряд экспертиз. Воспитательному процессу в семье погибшего годовалого ребенка будет дана оценка.
https://ria.ru/20240707/rebenok-1958039462.html
сакский район
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происшествия, сакский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сакский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Крыму годовалый мальчик погиб, запутавшись в проводе вентилятора
Годовалый мальчик погиб на турбазе в Крыму, запутавшись в проводе вентилятора