https://ria.ru/20240718/krym-1960447502.html

В Крыму годовалый мальчик погиб, запутавшись в проводе вентилятора

В Крыму годовалый мальчик погиб, запутавшись в проводе вентилятора - РИА Новости, 18.07.2024

В Крыму годовалый мальчик погиб, запутавшись в проводе вентилятора

Годовалый мальчик погиб на территории турбазы в Сакском районе Крыма, запутавшись в проводе вентилятора, возбужденно уголовное дело, сообщается в... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T12:30

2024-07-18T12:30

2024-07-18T12:30

происшествия

сакский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_c6b0cfe33efc3a742f30a6b27fa04821.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Годовалый мальчик погиб на территории турбазы в Сакском районе Крыма, запутавшись в проводе вентилятора, возбужденно уголовное дело, сообщается в Telegram-канале крымского управления СК РФ. "Установлено, что накануне мальчик остался без присмотра родителей в помещении туристической базы в селе Витино (Сакский район). Вследствие отсутствия контроля со стороны взрослых ребенок запутался в проводе электрического напольного вентилятора, что привело к его гибели в результате удушья", - говорится в сообщении. Следователями возбуждено уголовное дело факту причинения смерти по неосторожности, назначен ряд экспертиз. Воспитательному процессу в семье погибшего годовалого ребенка будет дана оценка.

https://ria.ru/20240707/rebenok-1958039462.html

сакский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сакский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)