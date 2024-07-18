Рейтинг@Mail.ru
Зоозащитники обнаружили больных дельфинов на побережье Крыма - РИА Новости, 18.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:36 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/krym-1960431713.html
Зоозащитники обнаружили больных дельфинов на побережье Крыма
Зоозащитники обнаружили больных дельфинов на побережье Крыма - РИА Новости, 18.07.2024
Зоозащитники обнаружили больных дельфинов на побережье Крыма
У выбросившихся на побережье Крыма дельфинов обнаружены заболевания, характерные для вирусной инфекции, сообщил центр изучения, спасения и реабилитации морских... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T11:36
2024-07-18T11:36
судак
республика крым
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960431261_0:230:1050:821_1920x0_80_0_0_59bb337dfc8df354a6e219290bd0ee56.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. У выбросившихся на побережье Крыма дельфинов обнаружены заболевания, характерные для вирусной инфекции, сообщил центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное Море" в своем Telegram-канале. &quot;По результатам диагностики у исследованных животных выявлены гепатит с жировым перерождением печени, гепатомегалия и гипербилирубинемия. У некоторых встречались также гастрит с желудочным кровотечением. Такая картина, наряду с массовой заболеваемостью и встречаемостью сходных симптомов, характерна для вирусной инфекции&quot;, - говорится в сообщении.По данным зоозащитников, за последние недели поступило много сообщений о дельфинах-азовках на берегу, среди которых были выбросившиеся живыми, с истощением и лопающимися буллезными поражениями кожи. "Эти же поражения мы наблюдали у истощенных азовок в море, при этом ранее такие симптомы не наблюдались. Одной азовке, которая выбросилась вблизи Судака, мы оказали посильную ветеринарную помощь в полевых условиях, после чего она уплыла. Из остальных особей, найденных живыми, две погибли до нашего приезда или почти сразу после него, остальные были потеряны из поля зрения очевидцев", - говорится в сообщении. Зоозащитники призвали в случае обнаружения выбросившегося на берег дельфинов минимизировать с ними контакт и сообщить на горячую линию центра.
https://ria.ru/20240712/delfiny-1959306884.html
судак
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960431261_0:262:1050:1050_1920x0_80_0_0_089cb9bee77adb0508ac720a2607534e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
судак, республика крым, россия, происшествия
Судак, Республика Крым, Россия, Происшествия
Зоозащитники обнаружили больных дельфинов на побережье Крыма

У выбросившихся на побережье Крыма дельфинов обнаружили вирусную инфекцию

© Фото : Центр "Безмятежное Море"/TelegramАзовки, у которых выявлена вирусная инфекция
Азовки, у которых выявлена вирусная инфекция - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Фото : Центр "Безмятежное Море"/Telegram
Азовки, у которых выявлена вирусная инфекция
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. У выбросившихся на побережье Крыма дельфинов обнаружены заболевания, характерные для вирусной инфекции, сообщил центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное Море" в своем Telegram-канале.
«

"По результатам диагностики у исследованных животных выявлены гепатит с жировым перерождением печени, гепатомегалия и гипербилирубинемия. У некоторых встречались также гастрит с желудочным кровотечением. Такая картина, наряду с массовой заболеваемостью и встречаемостью сходных симптомов, характерна для вирусной инфекции", - говорится в сообщении.

По данным зоозащитников, за последние недели поступило много сообщений о дельфинах-азовках на берегу, среди которых были выбросившиеся живыми, с истощением и лопающимися буллезными поражениями кожи.
© Фото : Центр "Безмятежное Море"/TelegramАзовка, у которой выявлена вирусная инфекция
Азовка, у которой выявлена вирусная инфекция - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Фото : Центр "Безмятежное Море"/Telegram
Азовка, у которой выявлена вирусная инфекция
"Эти же поражения мы наблюдали у истощенных азовок в море, при этом ранее такие симптомы не наблюдались. Одной азовке, которая выбросилась вблизи Судака, мы оказали посильную ветеринарную помощь в полевых условиях, после чего она уплыла. Из остальных особей, найденных живыми, две погибли до нашего приезда или почти сразу после него, остальные были потеряны из поля зрения очевидцев", - говорится в сообщении.
Зоозащитники призвали в случае обнаружения выбросившегося на берег дельфинов минимизировать с ними контакт и сообщить на горячую линию центра.
Черные дельфины выбросились на берег шотландского острова Сандей - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
В Шотландии около 80 черных дельфинов выбросились на берег
12 июля, 17:23
 
СудакРеспублика КрымРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала