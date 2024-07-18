https://ria.ru/20240718/krym-1960431713.html

Зоозащитники обнаружили больных дельфинов на побережье Крыма

Зоозащитники обнаружили больных дельфинов на побережье Крыма - РИА Новости, 18.07.2024

Зоозащитники обнаружили больных дельфинов на побережье Крыма

У выбросившихся на побережье Крыма дельфинов обнаружены заболевания, характерные для вирусной инфекции, сообщил центр изучения, спасения и реабилитации морских... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T11:36

2024-07-18T11:36

2024-07-18T11:36

судак

республика крым

россия

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. У выбросившихся на побережье Крыма дельфинов обнаружены заболевания, характерные для вирусной инфекции, сообщил центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное Море" в своем Telegram-канале. "По результатам диагностики у исследованных животных выявлены гепатит с жировым перерождением печени, гепатомегалия и гипербилирубинемия. У некоторых встречались также гастрит с желудочным кровотечением. Такая картина, наряду с массовой заболеваемостью и встречаемостью сходных симптомов, характерна для вирусной инфекции", - говорится в сообщении.По данным зоозащитников, за последние недели поступило много сообщений о дельфинах-азовках на берегу, среди которых были выбросившиеся живыми, с истощением и лопающимися буллезными поражениями кожи. "Эти же поражения мы наблюдали у истощенных азовок в море, при этом ранее такие симптомы не наблюдались. Одной азовке, которая выбросилась вблизи Судака, мы оказали посильную ветеринарную помощь в полевых условиях, после чего она уплыла. Из остальных особей, найденных живыми, две погибли до нашего приезда или почти сразу после него, остальные были потеряны из поля зрения очевидцев", - говорится в сообщении. Зоозащитники призвали в случае обнаружения выбросившегося на берег дельфинов минимизировать с ними контакт и сообщить на горячую линию центра.

https://ria.ru/20240712/delfiny-1959306884.html

судак

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судак, республика крым, россия, происшествия