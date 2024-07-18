https://ria.ru/20240718/krym-1960393938.html

В Крыму приняли меры безопасности с учетом угроз от Украины

В Крыму приняли меры безопасности с учетом угроз от Украины - РИА Новости, 18.07.2024

В Крыму приняли меры безопасности с учетом угроз от Украины

В Крыму приняты необходимые меры безопасности с учетом угроз, исходящих от киевского режима, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T07:01

2024-07-18T07:01

2024-07-18T07:01

владимир константинов

владимир путин

оон

россия

украина

республика крым

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. В Крыму приняты необходимые меры безопасности с учетом угроз, исходящих от киевского режима, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Все необходимые меры безопасности с учетом угроз, исходящих со стороны киевского режима, в Республике Крым принимаются. Создан штаб, его возглавляет глава республики Сергей Аксенов. Штаб работает в полной координации с министерством обороны, другими силовыми структурами", - сказал Константинов. По его словам, чего бы не заявляли киевские власти и какие планы по захвату полуострова не анонсировали, Крым является неотъемлемой частью России, процедура возвращения крымчан на историческую родину в политико-правовом плане безупречна. "Крымчане не приняли кровавый государственный переворот на Украине, почувствовали угрозу ликвидации международно признанного республиканского статуса Крыма и физического уничтожения крымского регионального сообщества. Все это послужило побудительными мотивами к тому, чтобы мы поторопились исправить историческую несправедливость и юридическое преступление, совершенное в отношении Крыма в 1954 году. Мы вернулись на свою историческую Родину и сделали это совершенно законно. Это может быть примером для других регионов со сходной судьбой. Убежден, что Крым таким примером со временем обязательно станет", - сказал Константинов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240718/krym-1960384507.html

https://ria.ru/20240717/konstantinov-1960150096.html

россия

украина

республика крым

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владимир константинов, владимир путин, оон, россия, украина, республика крым, сергей аксенов (политик)