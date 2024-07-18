В Крыму приняли меры безопасности с учетом угроз от Украины
Константинов: в Крыму приняты меры безопасности с учетом угроз от Украины
Балаклава. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. В Крыму приняты необходимые меры безопасности с учетом угроз, исходящих от киевского режима, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Все необходимые меры безопасности с учетом угроз, исходящих со стороны киевского режима, в Республике Крым принимаются. Создан штаб, его возглавляет глава республики Сергей Аксенов. Штаб работает в полной координации с министерством обороны, другими силовыми структурами", - сказал Константинов.
По его словам, чего бы не заявляли киевские власти и какие планы по захвату полуострова не анонсировали, Крым является неотъемлемой частью России, процедура возвращения крымчан на историческую родину в политико-правовом плане безупречна.
"Крымчане не приняли кровавый государственный переворот на Украине, почувствовали угрозу ликвидации международно признанного республиканского статуса Крыма и физического уничтожения крымского регионального сообщества. Все это послужило побудительными мотивами к тому, чтобы мы поторопились исправить историческую несправедливость и юридическое преступление, совершенное в отношении Крыма в 1954 году. Мы вернулись на свою историческую Родину и сделали это совершенно законно. Это может быть примером для других регионов со сходной судьбой. Убежден, что Крым таким примером со временем обязательно станет", - сказал Константинов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".