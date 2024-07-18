https://ria.ru/20240718/krym-1960384507.html

В Крыму оценили востребованность сухопутного коридора на полуостров

В Крыму оценили востребованность сухопутного коридора на полуостров - РИА Новости, 18.07.2024

В Крыму оценили востребованность сухопутного коридора на полуостров

Сухопутный коридор в Крым через новые регионы становится востребованным и загруженным альтернативным маршрутом, связывающим полуостров с основной частью России, РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T02:30

2024-07-18T02:30

2024-07-18T02:30

россия

таганрог

ростовская область

владимир константинов

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Сухопутный коридор в Крым через новые регионы становится востребованным и загруженным альтернативным маршрутом, связывающим полуостров с основной частью России, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Безусловно, трасса востребована, загружена грузовым потоком. Основной турпоток в Крым идет через Крымский мост, но логистика по сухопутному коридору набирает обороты, дороги сделаны, сервис в виде заправок формируется, вкладываются средства в строительство придорожной инфраструктуры", - сказал Константинов. Новый сухопутный коридор из Крыма в Таганрог Ростовской области проходит через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР по маршруту Мелитополь-Бердянск-Мариуполь-Новоазовск.

https://ria.ru/20240703/souchastniki-1956993317.html

россия

таганрог

ростовская область

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россия, таганрог, ростовская область, владимир константинов, экономика