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В Крыму оценили востребованность сухопутного коридора на полуостров
В Крыму оценили востребованность сухопутного коридора на полуостров - РИА Новости, 18.07.2024
В Крыму оценили востребованность сухопутного коридора на полуостров
Сухопутный коридор в Крым через новые регионы становится востребованным и загруженным альтернативным маршрутом, связывающим полуостров с основной частью России, РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T02:30
2024-07-18T02:30
2024-07-18T02:30
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владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Сухопутный коридор в Крым через новые регионы становится востребованным и загруженным альтернативным маршрутом, связывающим полуостров с основной частью России, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Безусловно, трасса востребована, загружена грузовым потоком. Основной турпоток в Крым идет через Крымский мост, но логистика по сухопутному коридору набирает обороты, дороги сделаны, сервис в виде заправок формируется, вкладываются средства в строительство придорожной инфраструктуры", - сказал Константинов. Новый сухопутный коридор из Крыма в Таганрог Ростовской области проходит через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР по маршруту Мелитополь-Бердянск-Мариуполь-Новоазовск.
https://ria.ru/20240703/souchastniki-1956993317.html
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россия, таганрог, ростовская область, владимир константинов, экономика
Россия, Таганрог, Ростовская область, Владимир Константинов, Экономика
В Крыму оценили востребованность сухопутного коридора на полуостров
Константинов: сухопутный коридор в Крым становится востребованным и загруженным