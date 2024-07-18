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В Крыму оценили востребованность сухопутного коридора на полуостров - РИА Новости, 18.07.2024
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02:30 18.07.2024
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В Крыму оценили востребованность сухопутного коридора на полуостров
В Крыму оценили востребованность сухопутного коридора на полуостров - РИА Новости, 18.07.2024
В Крыму оценили востребованность сухопутного коридора на полуостров
Сухопутный коридор в Крым через новые регионы становится востребованным и загруженным альтернативным маршрутом, связывающим полуостров с основной частью России, РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T02:30
2024-07-18T02:30
россия
таганрог
ростовская область
владимир константинов
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Сухопутный коридор в Крым через новые регионы становится востребованным и загруженным альтернативным маршрутом, связывающим полуостров с основной частью России, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Безусловно, трасса востребована, загружена грузовым потоком. Основной турпоток в Крым идет через Крымский мост, но логистика по сухопутному коридору набирает обороты, дороги сделаны, сервис в виде заправок формируется, вкладываются средства в строительство придорожной инфраструктуры", - сказал Константинов. Новый сухопутный коридор из Крыма в Таганрог Ростовской области проходит через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР по маршруту Мелитополь-Бердянск-Мариуполь-Новоазовск.
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россия, таганрог, ростовская область, владимир константинов, экономика
Россия, Таганрог, Ростовская область, Владимир Константинов, Экономика
В Крыму оценили востребованность сухопутного коридора на полуостров

Константинов: сухопутный коридор в Крым становится востребованным и загруженным

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Сухопутный коридор в Крым через новые регионы становится востребованным и загруженным альтернативным маршрутом, связывающим полуостров с основной частью России, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Безусловно, трасса востребована, загружена грузовым потоком. Основной турпоток в Крым идет через Крымский мост, но логистика по сухопутному коридору набирает обороты, дороги сделаны, сервис в виде заправок формируется, вкладываются средства в строительство придорожной инфраструктуры", - сказал Константинов.
Министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции после встречи союзников Киева на базе Рамштайн в Германии - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
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Новый сухопутный коридор из Крыма в Таганрог Ростовской области проходит через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР по маршруту Мелитополь-Бердянск-Мариуполь-Новоазовск.
 
РоссияТаганрогРостовская областьВладимир КонстантиновЭкономика
 
 
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