https://ria.ru/20240718/kreml-1960443411.html

В Кремле оценили возможное направление работы оборонного союза в ЕС

В Кремле оценили возможное направление работы оборонного союза в ЕС - РИА Новости, 18.07.2024

В Кремле оценили возможное направление работы оборонного союза в ЕС

В Кремле полагают, что работа в рамках оборонного союза в ЕС будет пересекаться с взаимодействием, которые страны Европы ведут в рамках НАТО, заявил журналистам РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T12:21

2024-07-18T12:21

2024-07-18T12:21

европа

россия

дмитрий песков

урсула фон дер ляйен

евросоюз

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950321826_0:218:3253:2048_1920x0_80_0_0_a910a3e552ba07a307b80191c46a693c.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В Кремле полагают, что работа в рамках оборонного союза в ЕС будет пересекаться с взаимодействием, которые страны Европы ведут в рамках НАТО, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в случае своего переизбрания на второй срок на этом посту до 2029 года пообещала превратить Европейский союз в оборонный. "Здесь трудно, наверное, сейчас давать какие-то исчерпывающие трактовки, но явно, что эта работа будет пересекаться с тем взаимодействием, которые страны Евросоюза имеют в рамках Североатлантического альянса", - сказал Песков.

https://ria.ru/20231126/peskov-1911916049.html

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

европа, россия, дмитрий песков, урсула фон дер ляйен, евросоюз, нато, в мире