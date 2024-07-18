https://ria.ru/20240718/kreml-1960443411.html
В Кремле оценили возможное направление работы оборонного союза в ЕС
В Кремле оценили возможное направление работы оборонного союза в ЕС - РИА Новости, 18.07.2024
В Кремле оценили возможное направление работы оборонного союза в ЕС
В Кремле полагают, что работа в рамках оборонного союза в ЕС будет пересекаться с взаимодействием, которые страны Европы ведут в рамках НАТО, заявил журналистам РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T12:21
2024-07-18T12:21
2024-07-18T12:21
европа
россия
дмитрий песков
урсула фон дер ляйен
евросоюз
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950321826_0:218:3253:2048_1920x0_80_0_0_a910a3e552ba07a307b80191c46a693c.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В Кремле полагают, что работа в рамках оборонного союза в ЕС будет пересекаться с взаимодействием, которые страны Европы ведут в рамках НАТО, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в случае своего переизбрания на второй срок на этом посту до 2029 года пообещала превратить Европейский союз в оборонный. "Здесь трудно, наверное, сейчас давать какие-то исчерпывающие трактовки, но явно, что эта работа будет пересекаться с тем взаимодействием, которые страны Евросоюза имеют в рамках Североатлантического альянса", - сказал Песков.
https://ria.ru/20231126/peskov-1911916049.html
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950321826_392:0:3123:2048_1920x0_80_0_0_1d39d8744d284f00d85923dc33ba4324.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, россия, дмитрий песков, урсула фон дер ляйен, евросоюз, нато, в мире
Европа, Россия, Дмитрий Песков, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, НАТО, В мире
В Кремле оценили возможное направление работы оборонного союза в ЕС
Песков: работа оборонного союза в ЕС будет пересекаться с взаимодействием НАТО