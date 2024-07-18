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В Кремле оценили возможное направление работы оборонного союза в ЕС - РИА Новости, 18.07.2024
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12:21 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/kreml-1960443411.html
В Кремле оценили возможное направление работы оборонного союза в ЕС
В Кремле оценили возможное направление работы оборонного союза в ЕС - РИА Новости, 18.07.2024
В Кремле оценили возможное направление работы оборонного союза в ЕС
В Кремле полагают, что работа в рамках оборонного союза в ЕС будет пересекаться с взаимодействием, которые страны Европы ведут в рамках НАТО, заявил журналистам РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T12:21
2024-07-18T12:21
европа
россия
дмитрий песков
урсула фон дер ляйен
евросоюз
нато
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В Кремле полагают, что работа в рамках оборонного союза в ЕС будет пересекаться с взаимодействием, которые страны Европы ведут в рамках НАТО, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в случае своего переизбрания на второй срок на этом посту до 2029 года пообещала превратить Европейский союз в оборонный. "Здесь трудно, наверное, сейчас давать какие-то исчерпывающие трактовки, но явно, что эта работа будет пересекаться с тем взаимодействием, которые страны Евросоюза имеют в рамках Североатлантического альянса", - сказал Песков.
https://ria.ru/20231126/peskov-1911916049.html
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европа, россия, дмитрий песков, урсула фон дер ляйен, евросоюз, нато, в мире
Европа, Россия, Дмитрий Песков, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, НАТО, В мире
В Кремле оценили возможное направление работы оборонного союза в ЕС

Песков: работа оборонного союза в ЕС будет пересекаться с взаимодействием НАТО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-Сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-Сити". Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В Кремле полагают, что работа в рамках оборонного союза в ЕС будет пересекаться с взаимодействием, которые страны Европы ведут в рамках НАТО, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в случае своего переизбрания на второй срок на этом посту до 2029 года пообещала превратить Европейский союз в оборонный.
"Здесь трудно, наверное, сейчас давать какие-то исчерпывающие трактовки, но явно, что эта работа будет пересекаться с тем взаимодействием, которые страны Евросоюза имеют в рамках Североатлантического альянса", - сказал Песков.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
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