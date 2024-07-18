https://ria.ru/20240718/krasnoyarsk-1960469691.html

В реестр углеродных единиц включен климатический проект СГК в Красноярске

В реестр углеродных единиц включен климатический проект СГК в Красноярске - РИА Новости, 18.07.2024

В реестр углеродных единиц включен климатический проект СГК в Красноярске

В российском реестре углеродных единиц зарегистрирован климатический проект Сибирской генерирующей компании о дополнительном сокращении выбросов парниковых... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T13:53

2024-07-18T13:53

2024-07-18T13:53

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сибирская генерирующая компания

экология в россии

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В российском реестре углеродных единиц зарегистрирован климатический проект Сибирской генерирующей компании о дополнительном сокращении выбросов парниковых газов за счет замещения старых котельных в Красноярске теплом красноярских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, сообщает СГК. Эффект достигается за счет работы станций в режиме когенерации – одновременного производства электроэнергии и тепла, что требует меньшего объема сжигания топлива. Проект реализуется с 2017 года, в его рамках в городе замещено 34 котельных, еще 3 прекратят свою работу к концу 2024 года. "Реализация проекта позволяет СГК выпустить 251 917 углеродных единиц (одна единица равна 1 тонне СО2), что соответствует сокращению объема эмиссии парниковых газов в атмосферу", - отмечается в сообщении. Помимо климатического эффекта, замещение котельных оказывает положительное влияние на экологию Красноярска. "В отличие от котельных, электростанции оборудованы современными фильтрами и не выбрасывают газы в приземный слой атмосферы. Поэтому закрытие СГК всего запланированного количества неэффективных и неэкологичных теплоисточников позволит сделать энергетику более чистой и приблизит достижение параметров Федерального проекта "Чистый воздух" для Красноярска – снижение валовых выбросов на 20%", - пояснили в СГК. В России вопрос сокращения углеродной эмиссии регулируется федеральным законом "Об ограничении выбросов парниковых газов". В рамках закона с 2022 года работает реестр углеродных единиц – единая информационная система, где регистрируют экологические проекты и оценивают их успешность. Углеродные единицы в данном случае представляют собой результат реализации климатического проекта - по их количеству можно оценить какой объем выбросов углекислого газа предотвращен благодаря его внедрению. В настоящий момент в реестре зарегистрировано 29 климатических проектов крупнейших компаний промышленного сектора и энергетики.

https://ria.ru/20240705/delegatsija-1957621222.html

https://ria.ru/20240704/rekord-1957402780.html

красноярск

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярск, сибирская генерирующая компания, экология в россии