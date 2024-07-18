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В реестр углеродных единиц включен климатический проект СГК в Красноярске - РИА Новости, 18.07.2024
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13:53 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/krasnoyarsk-1960469691.html
В реестр углеродных единиц включен климатический проект СГК в Красноярске
В реестр углеродных единиц включен климатический проект СГК в Красноярске - РИА Новости, 18.07.2024
В реестр углеродных единиц включен климатический проект СГК в Красноярске
В российском реестре углеродных единиц зарегистрирован климатический проект Сибирской генерирующей компании о дополнительном сокращении выбросов парниковых... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T13:53
2024-07-18T13:53
новости суэк
красноярск
сибирская генерирующая компания
экология в россии
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В российском реестре углеродных единиц зарегистрирован климатический проект Сибирской генерирующей компании о дополнительном сокращении выбросов парниковых газов за счет замещения старых котельных в Красноярске теплом красноярских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, сообщает СГК. Эффект достигается за счет работы станций в режиме когенерации – одновременного производства электроэнергии и тепла, что требует меньшего объема сжигания топлива. Проект реализуется с 2017 года, в его рамках в городе замещено 34 котельных, еще 3 прекратят свою работу к концу 2024 года. "Реализация проекта позволяет СГК выпустить 251 917 углеродных единиц (одна единица равна 1 тонне СО2), что соответствует сокращению объема эмиссии парниковых газов в атмосферу", - отмечается в сообщении. Помимо климатического эффекта, замещение котельных оказывает положительное влияние на экологию Красноярска. "В отличие от котельных, электростанции оборудованы современными фильтрами и не выбрасывают газы в приземный слой атмосферы. Поэтому закрытие СГК всего запланированного количества неэффективных и неэкологичных теплоисточников позволит сделать энергетику более чистой и приблизит достижение параметров Федерального проекта "Чистый воздух" для Красноярска – снижение валовых выбросов на 20%", - пояснили в СГК. В России вопрос сокращения углеродной эмиссии регулируется федеральным законом "Об ограничении выбросов парниковых газов". В рамках закона с 2022 года работает реестр углеродных единиц – единая информационная система, где регистрируют экологические проекты и оценивают их успешность. Углеродные единицы в данном случае представляют собой результат реализации климатического проекта - по их количеству можно оценить какой объем выбросов углекислого газа предотвращен благодаря его внедрению. В настоящий момент в реестре зарегистрировано 29 климатических проектов крупнейших компаний промышленного сектора и энергетики.
https://ria.ru/20240705/delegatsija-1957621222.html
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красноярск, сибирская генерирующая компания, экология в россии
Новости СУЭК, Красноярск, Сибирская генерирующая компания, Экология в России
Новости СУЭК

В реестр углеродных единиц включен климатический проект СГК в Красноярске

© Фото : Пресс-служба АО "СГК"Климатический проект СГК
Климатический проект СГК - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Фото : Пресс-служба АО "СГК"
Климатический проект СГК
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В российском реестре углеродных единиц зарегистрирован климатический проект Сибирской генерирующей компании о дополнительном сокращении выбросов парниковых газов за счет замещения старых котельных в Красноярске теплом красноярских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, сообщает СГК.
Эффект достигается за счет работы станций в режиме когенерации – одновременного производства электроэнергии и тепла, что требует меньшего объема сжигания топлива. Проект реализуется с 2017 года, в его рамках в городе замещено 34 котельных, еще 3 прекратят свою работу к концу 2024 года.
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"Реализация проекта позволяет СГК выпустить 251 917 углеродных единиц (одна единица равна 1 тонне СО2), что соответствует сокращению объема эмиссии парниковых газов в атмосферу", - отмечается в сообщении.
Помимо климатического эффекта, замещение котельных оказывает положительное влияние на экологию Красноярска. "В отличие от котельных, электростанции оборудованы современными фильтрами и не выбрасывают газы в приземный слой атмосферы. Поэтому закрытие СГК всего запланированного количества неэффективных и неэкологичных теплоисточников позволит сделать энергетику более чистой и приблизит достижение параметров Федерального проекта "Чистый воздух" для Красноярска – снижение валовых выбросов на 20%", - пояснили в СГК.
В России вопрос сокращения углеродной эмиссии регулируется федеральным законом "Об ограничении выбросов парниковых газов". В рамках закона с 2022 года работает реестр углеродных единиц – единая информационная система, где регистрируют экологические проекты и оценивают их успешность. Углеродные единицы в данном случае представляют собой результат реализации климатического проекта - по их количеству можно оценить какой объем выбросов углекислого газа предотвращен благодаря его внедрению. В настоящий момент в реестре зарегистрировано 29 климатических проектов крупнейших компаний промышленного сектора и энергетики.
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