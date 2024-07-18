Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали присутствие кораблей НАТО в Черном море - РИА Новости, 18.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:06 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/korabli-1960440093.html
В Кремле прокомментировали присутствие кораблей НАТО в Черном море
В Кремле прокомментировали присутствие кораблей НАТО в Черном море - РИА Новости, 18.07.2024
В Кремле прокомментировали присутствие кораблей НАТО в Черном море
Концентрированное присутствие кораблей НАТО в черноморском регионе представляет угрозы для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T12:06
2024-07-18T12:06
россия
болгария
дмитрий песков
нато
румыния
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799633866_0:0:3280:1845_1920x0_80_0_0_4738890bcb81a03c64a389962d289770.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Концентрированное присутствие кораблей НАТО в черноморском регионе представляет угрозы для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Концентрированное присутствие натовских кораблей, принимая во внимание и Болгарию, и Румынию, прибрежные государства, которые являются членами Альянса, конечно, это представляет собой, тем более в нынешней ситуации, дополнительные угрозы", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240715/tac-1959695493.html
россия
болгария
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799633866_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_864d0e41e8c64cfd338acc917146a7d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, болгария, дмитрий песков, нато, румыния, в мире
Россия, Болгария, Дмитрий Песков, НАТО, Румыния, В мире
В Кремле прокомментировали присутствие кораблей НАТО в Черном море

Песков: присутствие кораблей НАТО в Черном море представляет угрозы для России

© Фото : U.S. NavyКорабли НАТО
Корабли НАТО - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Фото : U.S. Navy
Корабли НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Концентрированное присутствие кораблей НАТО в черноморском регионе представляет угрозы для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Концентрированное присутствие натовских кораблей, принимая во внимание и Болгарию, и Румынию, прибрежные государства, которые являются членами Альянса, конечно, это представляет собой, тем более в нынешней ситуации, дополнительные угрозы", - сказал Песков журналистам.
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
"Вопрос времени": в США сделали пугающее заявление о войне НАТО с Россией
15 июля, 09:30
 
РоссияБолгарияДмитрий ПесковНАТОРумынияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала