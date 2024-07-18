https://ria.ru/20240718/korabli-1960440093.html

В Кремле прокомментировали присутствие кораблей НАТО в Черном море

В Кремле прокомментировали присутствие кораблей НАТО в Черном море - РИА Новости, 18.07.2024

В Кремле прокомментировали присутствие кораблей НАТО в Черном море

Концентрированное присутствие кораблей НАТО в черноморском регионе представляет угрозы для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T12:06

2024-07-18T12:06

2024-07-18T12:06

россия

болгария

дмитрий песков

нато

румыния

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799633866_0:0:3280:1845_1920x0_80_0_0_4738890bcb81a03c64a389962d289770.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Концентрированное присутствие кораблей НАТО в черноморском регионе представляет угрозы для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Концентрированное присутствие натовских кораблей, принимая во внимание и Болгарию, и Румынию, прибрежные государства, которые являются членами Альянса, конечно, это представляет собой, тем более в нынешней ситуации, дополнительные угрозы", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240715/tac-1959695493.html

россия

болгария

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, болгария, дмитрий песков, нато, румыния, в мире