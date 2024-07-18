https://ria.ru/20240718/korabli-1960440093.html
В Кремле прокомментировали присутствие кораблей НАТО в Черном море
В Кремле прокомментировали присутствие кораблей НАТО в Черном море - РИА Новости, 18.07.2024
В Кремле прокомментировали присутствие кораблей НАТО в Черном море
Концентрированное присутствие кораблей НАТО в черноморском регионе представляет угрозы для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T12:06
2024-07-18T12:06
2024-07-18T12:06
россия
болгария
дмитрий песков
нато
румыния
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799633866_0:0:3280:1845_1920x0_80_0_0_4738890bcb81a03c64a389962d289770.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Концентрированное присутствие кораблей НАТО в черноморском регионе представляет угрозы для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Концентрированное присутствие натовских кораблей, принимая во внимание и Болгарию, и Румынию, прибрежные государства, которые являются членами Альянса, конечно, это представляет собой, тем более в нынешней ситуации, дополнительные угрозы", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240715/tac-1959695493.html
россия
болгария
румыния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799633866_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_864d0e41e8c64cfd338acc917146a7d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, болгария, дмитрий песков, нато, румыния, в мире
Россия, Болгария, Дмитрий Песков, НАТО, Румыния, В мире
В Кремле прокомментировали присутствие кораблей НАТО в Черном море
Песков: присутствие кораблей НАТО в Черном море представляет угрозы для России