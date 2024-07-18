В Хмельницкой области захватили храм Украинской православной церкви
РПЦ: сторонники "ПЦУ" захватили Николаевский храм УПЦ в Хмельницкой области
© Фото : Хмельницкая епархия УПЦНиколаевский храм Украинской православной церкви в селе Пилипы Хмельницкой области Украины
© Фото : Хмельницкая епархия УПЦ
Николаевский храм Украинской православной церкви в селе Пилипы Хмельницкой области Украины. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Николаевский храм Украинской православной церкви захвачен сторонниками "ПЦУ" в селе Пилипы Хмельницкой области Украины, сообщается в четверг на сайте Русской православной церкви.
"В селе Пилипы (Хмельницкая область Украины) представители местных властей совместно со сторонниками "Православной церкви Украины" (ПЦУ) 16 июля 2024 года завладели Николаевским храмом Украинской православной церкви. Противоправное завладение храмом было совершено дерзко и силой в присутствии полиции путем взлома входной двери", - сообщается на сайте РПЦ со ссылкой на Хмельницкую епархию.
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В РПЦ подчеркнули, что несмотря на захват храма, религиозная община в полном составе вместе с настоятелем протоиереем Валентином Савчуком остается в составе Украинской православной церкви во главе с митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием. "Богослужебная жизнь общины не прекращается — уже в воскресенье, 21 июля, будет совершена Божественная литургия в приспособленном помещении, которое находится рядом с захваченным храмом", - сообщается на сайте.
Церковь святителя Николая в Пилипах, освященная в 1907 году, оставалась действующей в годы атеистических гонений и была закрыта лишь в 1941-1942 годах.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры. В РПЦ сообщали, что сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".
"Православная церковь Украины" (ПЦУ) была создана на Украине в 2018 году из двух раскольнических структур при содействии занимавшего тогда пост президента Петра Порошенко. Сторонники ПЦУ стали силой захватывать храмы канонической церкви, а ее глава Епифаний неоднократно заявлял, что со временем два крупнейших монастыря - Киево-Печерская и Почаевская лавры - будут принадлежать его структуре.
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