https://ria.ru/20240718/kharkovskayaoblast-1960492035.html

В Харьковской области заявили о росте числа наемников ВСУ из Франции

В Харьковской области заявили о росте числа наемников ВСУ из Франции - РИА Новости, 18.07.2024

В Харьковской области заявили о росте числа наемников ВСУ из Франции

Рост числа наемников в составе ВСУ зафиксирован в северной части Харьковской области, в основном они прибывают из Франции, известно о более 30 погибших... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T15:12

2024-07-18T15:12

2024-07-18T15:39

в мире

харьковская область

франция

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599718_0:266:2831:1858_1920x0_80_0_0_bb515b34c43fa950bcacd6c8f3d2530b.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Рост числа наемников в составе ВСУ зафиксирован в северной части Харьковской области, в основном они прибывают из Франции, известно о более 30 погибших наемниках-французах, сообщил заместителя главы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк."Сотрудниками УВД ВГА Харьковской области зафиксировано увеличение контингента противника в рядах подразделений вооруженных сил Украины и ГУР Министерства обороны Украины в Харьковской области за счет бойцов иностранного легиона, подавляющим большинством состоящего из французских наемников. В мае 2024 года французские наемники в связи с активизацией деятельности и продвижением российской группировки войск "Север" были переброшены на Харьковщину из Донецкой и Запорожской областей", - сказал Лисняк.По его словам, на данный момент известно о 32 погибших наемниках из Франции.

https://ria.ru/20240718/volchansk-1960446817.html

харьковская область

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьковская область, франция, вооруженные силы украины