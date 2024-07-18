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В Харьковской области заявили о росте числа наемников ВСУ из Франции - РИА Новости, 18.07.2024
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15:12 18.07.2024 (обновлено: 15:39 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/kharkovskayaoblast-1960492035.html
В Харьковской области заявили о росте числа наемников ВСУ из Франции
В Харьковской области заявили о росте числа наемников ВСУ из Франции - РИА Новости, 18.07.2024
В Харьковской области заявили о росте числа наемников ВСУ из Франции
Рост числа наемников в составе ВСУ зафиксирован в северной части Харьковской области, в основном они прибывают из Франции, известно о более 30 погибших... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T15:12
2024-07-18T15:39
в мире
харьковская область
франция
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Рост числа наемников в составе ВСУ зафиксирован в северной части Харьковской области, в основном они прибывают из Франции, известно о более 30 погибших наемниках-французах, сообщил заместителя главы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк."Сотрудниками УВД ВГА Харьковской области зафиксировано увеличение контингента противника в рядах подразделений вооруженных сил Украины и ГУР Министерства обороны Украины в Харьковской области за счет бойцов иностранного легиона, подавляющим большинством состоящего из французских наемников. В мае 2024 года французские наемники в связи с активизацией деятельности и продвижением российской группировки войск "Север" были переброшены на Харьковщину из Донецкой и Запорожской областей", - сказал Лисняк.По его словам, на данный момент известно о 32 погибших наемниках из Франции.
https://ria.ru/20240718/volchansk-1960446817.html
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в мире, харьковская область, франция, вооруженные силы украины
В мире, Харьковская область, Франция, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области заявили о росте числа наемников ВСУ из Франции

Замглавы ВГА Лисняк: в Харьковской области растет число наемников из Франции

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Рост числа наемников в составе ВСУ зафиксирован в северной части Харьковской области, в основном они прибывают из Франции, известно о более 30 погибших наемниках-французах, сообщил заместителя главы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк.
«
"Сотрудниками УВД ВГА Харьковской области зафиксировано увеличение контингента противника в рядах подразделений вооруженных сил Украины и ГУР Министерства обороны Украины в Харьковской области за счет бойцов иностранного легиона, подавляющим большинством состоящего из французских наемников. В мае 2024 года французские наемники в связи с активизацией деятельности и продвижением российской группировки войск "Север" были переброшены на Харьковщину из Донецкой и Запорожской областей", - сказал Лисняк.
По его словам, на данный момент известно о 32 погибших наемниках из Франции.
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