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В Харьковской области заявили о росте числа наемников ВСУ из Франции
В Харьковской области заявили о росте числа наемников ВСУ из Франции - РИА Новости, 18.07.2024
В Харьковской области заявили о росте числа наемников ВСУ из Франции
Рост числа наемников в составе ВСУ зафиксирован в северной части Харьковской области, в основном они прибывают из Франции, известно о более 30 погибших... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T15:12
2024-07-18T15:12
2024-07-18T15:39
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Рост числа наемников в составе ВСУ зафиксирован в северной части Харьковской области, в основном они прибывают из Франции, известно о более 30 погибших наемниках-французах, сообщил заместителя главы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк."Сотрудниками УВД ВГА Харьковской области зафиксировано увеличение контингента противника в рядах подразделений вооруженных сил Украины и ГУР Министерства обороны Украины в Харьковской области за счет бойцов иностранного легиона, подавляющим большинством состоящего из французских наемников. В мае 2024 года французские наемники в связи с активизацией деятельности и продвижением российской группировки войск "Север" были переброшены на Харьковщину из Донецкой и Запорожской областей", - сказал Лисняк.По его словам, на данный момент известно о 32 погибших наемниках из Франции.
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в мире, харьковская область, франция, вооруженные силы украины
В мире, Харьковская область, Франция, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области заявили о росте числа наемников ВСУ из Франции
Замглавы ВГА Лисняк: в Харьковской области растет число наемников из Франции