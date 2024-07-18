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Бахрушинский музей открыл национальный выставочный проект "Пушкин и театр" - РИА Новости, 18.07.2024
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11:52 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/kazanpushkin-1960432380.html
Бахрушинский музей открыл национальный выставочный проект "Пушкин и театр"
Бахрушинский музей открыл национальный выставочный проект "Пушкин и театр" - РИА Новости, 18.07.2024
Бахрушинский музей открыл национальный выставочный проект "Пушкин и театр"
Бахрушинский музей открыл 17 июля масштабный национальный выставочный проект к 225-летию Александра Пушкина в залах Присутственных мест музея-заповедника... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T11:52
2024-07-18T11:52
музейные маршруты россии
казань
россия
александр пушкин
республика татарстан (татарстан)
театральный музей имени бахрушина
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Бахрушинский музей открыл 17 июля масштабный национальный выставочный проект к 225-летию Александра Пушкина в залах Присутственных мест музея-заповедника "Казанский Кремль", сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.Этот проект рассказывает зрителям о неразрывной связи пушкинского творчества с театральным искусством. Все театральные жанры русской сцены - от трагедии до сказки и комедии - родились из сюжетов и образов, созданных Пушкиным. Опередив время, он задал вектор развития театрального искусства на века вперед.&quot;Выставка продолжает свое большое турне по России: проект приехал в Татарстан, в Казанский Кремль, входящий в число объектов культурного наследия ЮНЕСКО, - сказала гендиректор Бахрушинского музея Кристина Трубинова. - Пушкин посетил Казанскую губернию в сентябре 1833 года в поиске сведений и свидетельств событий минувших лет. Найденные здесь страницы поэт включил в роман &quot;Капитанская дочка&quot;, а при виде городка-крепости Свияжска, по легенде, Пушкин воскликнул : &quot;Вот он, остров Буян&quot;, хотя &quot;Сказка о царе Салтане&quot; уже вышла в свет несколькими годами раньше&quot;.Всего в Присутственных залах Музея-заповедника "Казанский Кремль" экспонируется 125 предметов из фондового собрания Бахрушинского театрального музея. В их числе эскизы костюмов и декораций знаменитых художников.Театральное наследие Татарстана будет представлено экспонатами из Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, Татарского театра оперы и балета им. Мусы Джалиля и Казанского театра юного зрителя числом более 70.Выставка будет интересна и самой широкой аудитории - от юных театралов до знатоков творчества Пушкина - великого поэта и драматурга.
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казань, россия, александр пушкин, республика татарстан (татарстан), театральный музей имени бахрушина
Музейные маршруты России, Казань, Россия, Александр Пушкин, Республика Татарстан (Татарстан), Театральный музей имени Бахрушина
Бахрушинский музей открыл национальный выставочный проект "Пушкин и театр"

Новая экспозиция разместилась в залах музея-заповедника "Казанский Кремль"

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музеяГенеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова на открытии Казани национального выставочного проекта "Пушкин и театр"
Генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова на открытии Казани национального выставочного проекта Пушкин и театр - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Бахрушинский музей открыл 17 июля масштабный национальный выставочный проект к 225-летию Александра Пушкина в залах Присутственных мест музея-заповедника "Казанский Кремль", сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Национальный выставочный проект "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Казани
 Национальный выставочный проект Пушкин и театр Бахрушинского театрального музея в Казани
Национальный выставочный проект "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Казани
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
1 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Национальный выставочный проект "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Казани
 Национальный выставочный проект Пушкин и театр Бахрушинского театрального музея в Казани
Национальный выставочный проект "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Казани
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
2 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Национальный выставочный проект "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Казани
 Национальный выставочный проект Пушкин и театр Бахрушинского театрального музея в Казани
Национальный выставочный проект "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Казани
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
3 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Национальный выставочный проект "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Казани
 Национальный выставочный проект Пушкин и театр Бахрушинского театрального музея в Казани
Национальный выставочный проект "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Казани
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
4 из 4
Национальный выставочный проект "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Казани
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
1 из 4
Национальный выставочный проект "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Казани
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
2 из 4
Национальный выставочный проект "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Казани
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
3 из 4
Национальный выставочный проект "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Казани
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
4 из 4
Этот проект рассказывает зрителям о неразрывной связи пушкинского творчества с театральным искусством. Все театральные жанры русской сцены - от трагедии до сказки и комедии - родились из сюжетов и образов, созданных Пушкиным. Опередив время, он задал вектор развития театрального искусства на века вперед.
«

"Выставка продолжает свое большое турне по России: проект приехал в Татарстан, в Казанский Кремль, входящий в число объектов культурного наследия ЮНЕСКО, - сказала гендиректор Бахрушинского музея Кристина Трубинова. - Пушкин посетил Казанскую губернию в сентябре 1833 года в поиске сведений и свидетельств событий минувших лет. Найденные здесь страницы поэт включил в роман "Капитанская дочка", а при виде городка-крепости Свияжска, по легенде, Пушкин воскликнул : "Вот он, остров Буян", хотя "Сказка о царе Салтане" уже вышла в свет несколькими годами раньше".

Всего в Присутственных залах Музея-заповедника "Казанский Кремль" экспонируется 125 предметов из фондового собрания Бахрушинского театрального музея. В их числе эскизы костюмов и декораций знаменитых художников.
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Национальный выставочный проект "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Казани
 Национальный выставочный проект Пушкин и театр Бахрушинского театрального музея в Казани
Национальный выставочный проект "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Казани
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Национальный выставочный проект "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Казани
 Национальный выставочный проект Пушкин и театр Бахрушинского театрального музея в Казани
Национальный выставочный проект "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Казани
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Национальный выставочный проект "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Казани
 Национальный выставочный проект Пушкин и театр Бахрушинского театрального музея в Казани
Национальный выставочный проект "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Казани
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
3 из 3
Национальный выставочный проект "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Казани
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
1 из 3
Национальный выставочный проект "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Казани
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
2 из 3
Национальный выставочный проект "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Казани
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
3 из 3
Театральное наследие Татарстана будет представлено экспонатами из Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, Татарского театра оперы и балета им. Мусы Джалиля и Казанского театра юного зрителя числом более 70.
Выставка будет интересна и самой широкой аудитории - от юных театралов до знатоков творчества Пушкина - великого поэта и драматурга.
Экспонаты выставки Костюм как образ: посвящение Майе Плисецкой Бахуршинского музея в музее-квартире балерины - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Бахрушинский музей открывает выставку в музее-квартире Плисецкой
11 июля, 10:12
 
Музейные маршруты РоссииКазаньРоссияАлександр ПушкинРеспублика Татарстан (Татарстан)Театральный музей имени Бахрушина
 
 
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