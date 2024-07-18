https://ria.ru/20240718/kazanpushkin-1960432380.html

Бахрушинский музей открыл национальный выставочный проект "Пушкин и театр"

Бахрушинский музей открыл национальный выставочный проект "Пушкин и театр" - РИА Новости, 18.07.2024

Бахрушинский музей открыл национальный выставочный проект "Пушкин и театр"

Бахрушинский музей открыл 17 июля масштабный национальный выставочный проект к 225-летию Александра Пушкина в залах Присутственных мест музея-заповедника... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T11:52

2024-07-18T11:52

2024-07-18T11:52

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театральный музей имени бахрушина

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Бахрушинский музей открыл 17 июля масштабный национальный выставочный проект к 225-летию Александра Пушкина в залах Присутственных мест музея-заповедника "Казанский Кремль", сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.Этот проект рассказывает зрителям о неразрывной связи пушкинского творчества с театральным искусством. Все театральные жанры русской сцены - от трагедии до сказки и комедии - родились из сюжетов и образов, созданных Пушкиным. Опередив время, он задал вектор развития театрального искусства на века вперед."Выставка продолжает свое большое турне по России: проект приехал в Татарстан, в Казанский Кремль, входящий в число объектов культурного наследия ЮНЕСКО, - сказала гендиректор Бахрушинского музея Кристина Трубинова. - Пушкин посетил Казанскую губернию в сентябре 1833 года в поиске сведений и свидетельств событий минувших лет. Найденные здесь страницы поэт включил в роман "Капитанская дочка", а при виде городка-крепости Свияжска, по легенде, Пушкин воскликнул : "Вот он, остров Буян", хотя "Сказка о царе Салтане" уже вышла в свет несколькими годами раньше".Всего в Присутственных залах Музея-заповедника "Казанский Кремль" экспонируется 125 предметов из фондового собрания Бахрушинского театрального музея. В их числе эскизы костюмов и декораций знаменитых художников.Театральное наследие Татарстана будет представлено экспонатами из Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, Татарского театра оперы и балета им. Мусы Джалиля и Казанского театра юного зрителя числом более 70.Выставка будет интересна и самой широкой аудитории - от юных театралов до знатоков творчества Пушкина - великого поэта и драматурга.

https://ria.ru/20240711/muzeyplisetskoy-1958903213.html

казань

россия

республика татарстан (татарстан)

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казань, россия, александр пушкин, республика татарстан (татарстан), театральный музей имени бахрушина