https://ria.ru/20240718/kampus-1960519517.html

Кампус для преподавателей откроют в Технолицее имени Долгих к началу учебы

Кампус для преподавателей откроют в Технолицее имени Долгих к началу учебы - РИА Новости, 18.07.2024

Кампус для преподавателей откроют в Технолицее имени Долгих к началу учебы

Первый кампус для преподавателей Технолицея им. В.И. Долгих в городском округе Истра планируют сдать к началу учебного года, губернатор Подмосковья Андрей... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T16:43

2024-07-18T16:43

2024-07-18T17:51

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

истра

андрей воробьев

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Первый кампус для преподавателей Технолицея им. В.И. Долгих в городском округе Истра планируют сдать к началу учебного года, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел строительные работы и комнаты, в которых будут жить педагоги, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. На данный момент в состав одного из трех образовательных кластеров Подмосковья, созданного при поддержке национального проекта "Образование", входят школа на 960 мест и детский сад на 320 воспитанников. На территории расположен стадион с подогревом поля и трибунами на 500 человек, детские игровые и спортивные площадки. Также вблизи обустроили две парковки (на 687 мест и отдельная – на 105 для персонала). До конца года планируют сделать еще одну – на 415 автомобилей. "Мы сдали Технолицей в прошлом году. С этого момента численность учащихся увеличилась почти в два раза. И дальше будет расти. Очень важно в трех наших флагманских образовательных центрах обеспечить проживание не только ребят, но и учителей, потому что мы заинтересованы в привлечении самых лучших, одаренных педагогов. Ежегодно сдаем порядка 30 школ, детских садов, поэтому постоянно ищем новые кадры", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что Подмосковье старается создавать все условия для учителей и для тех, кто приезжает сюда учиться из регионов, так как в подмосковные флагманские школы поступают ребята из разных субъектов страны. Сдать первый кампус для преподавателей Технолицея планируют к началу учебного года. Он очень важен, потому что сейчас педагоги вынуждены много времени тратить на дорогу. Два других корпуса для проживания детей Воробьев попросил строителей подготовить к концу года. Новый корпус для преподавателей рассчитан на 50 мест. В нем расположатся 37 одно-, двух- и трехместных номеров. Готовность объекта – 85%. Сейчас ведутся фасадные работы, строители укладывают плитку, занимаются отделкой, монтажом вентиляции, отопления, сантехническими работами и благоустройством территории.

https://ria.ru/20240207/kampusy-1926027121.html

https://ria.ru/20240516/stroitelstvo-1946520805.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), истра, андрей воробьев