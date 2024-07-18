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Кадыров оценил итоги Кавказского инвестиционного форума - РИА Новости, 18.07.2024
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18:47 18.07.2024 (обновлено: 18:56 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/kadyrov--1960565445.html
Кадыров оценил итоги Кавказского инвестиционного форума
Кадыров оценил итоги Кавказского инвестиционного форума - РИА Новости, 18.07.2024
Кадыров оценил итоги Кавказского инвестиционного форума
Глава Чечни Рамзан Кадыров, подводя итоги прошедшего в Грозном Кавказского инвестиционного форума (КИФ) заявил, что результат превзошел все ожидания, и он... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T18:47
2024-07-18T18:56
экономика
грозный
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 18 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, подводя итоги прошедшего в Грозном Кавказского инвестиционного форума (КИФ) заявил, что результат превзошел все ожидания, и он прошел на самом высоком уровне. "К этому событию мы готовились долго, однако результат превзошел все наши ожидания. КИФ в Грозном прошёл на самом высоком уровне. За это я хочу сердечно поблагодарить всех, кто приложил руку к его организации. Убежден, что позитивные результаты этого важнейшего международного мероприятия не заставят себя долго ждать", — написал Кадыров в Telegram-канале. Форум такого уровня, отметил Кадыров, предоставил региону ряд преимуществ, начиная от заключения взаимовыгодных соглашений с крупнейшими компаниями, заканчивая превосходным опытом организации мероприятий такого уровня. "Мы заложили прочную основу для долгосрочного сотрудничества со странами ближнего и дальнего зарубежья, а также значительно укрепили уже имеющиеся связи. Это не может не радовать", — добавил Кадыров. Кавказский инвестиционный форум проходит в Грозном 15-17 июля. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером КИФ-2024.
https://ria.ru/20240718/kif-1960526609.html
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экономика, грозный, рамзан кадыров
Экономика, Грозный, Рамзан Кадыров
Кадыров оценил итоги Кавказского инвестиционного форума

Рамзан Кадыров: КИФ прошел на самом высоком уровне, результат превзошел ожидания

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 18 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, подводя итоги прошедшего в Грозном Кавказского инвестиционного форума (КИФ) заявил, что результат превзошел все ожидания, и он прошел на самом высоком уровне.
"К этому событию мы готовились долго, однако результат превзошел все наши ожидания. КИФ в Грозном прошёл на самом высоком уровне. За это я хочу сердечно поблагодарить всех, кто приложил руку к его организации. Убежден, что позитивные результаты этого важнейшего международного мероприятия не заставят себя долго ждать", — написал Кадыров в Telegram-канале.
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Форум такого уровня, отметил Кадыров, предоставил региону ряд преимуществ, начиная от заключения взаимовыгодных соглашений с крупнейшими компаниями, заканчивая превосходным опытом организации мероприятий такого уровня.
"Мы заложили прочную основу для долгосрочного сотрудничества со странами ближнего и дальнего зарубежья, а также значительно укрепили уже имеющиеся связи. Это не может не радовать", — добавил Кадыров.
Кавказский инвестиционный форум проходит в Грозном 15-17 июля. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером КИФ-2024.
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ЭкономикаГрозныйРамзан Кадыров
 
 
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