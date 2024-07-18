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В Японии прошли обыски в офисе депутата от правящей партии, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.07.2024
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09:44 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/japonija-1960411744.html
В Японии прошли обыски в офисе депутата от правящей партии, сообщили СМИ
В Японии прошли обыски в офисе депутата от правящей партии, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.07.2024
В Японии прошли обыски в офисе депутата от правящей партии, сообщили СМИ
Японская прокуратура провела обыски в офисе и частной собственности депутата нижней палаты парламента от правящей Либерально-демократической партии Манабу Хории РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T09:44
2024-07-18T09:44
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ТОКИО, 18 июл – РИА Новости. Японская прокуратура провела обыски в офисе и частной собственности депутата нижней палаты парламента от правящей Либерально-демократической партии Манабу Хории по подозрению в нарушении избирательного права, сообщает агентство Киодо со ссылкой на информированные источники. Обыски прошли после того, как в прокуратуру поступила жалоба на Хории, где он обвинялся в том, что не подал сведения о доходах политического фонда на сумму в 21,96 миллиона иен (около 140 тысячи долларов), которые он получил от расформированной фракции Абэ в ЛДП. Следствие полагает, что Хории поручил своему секретарю примерно в 2022 году вручить денежные подношения от его имени в качестве соболезнований нескольким избирателям в его избирательном округе на Хоккайдо. Днем в четверг, как передает, в свою очередь, телеканал NHK, Манабу Хории вышел из Либерально-демократической партии на фоне разворачивающегося скандала.
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в мире, хоккайдо
В мире, Хоккайдо
В Японии прошли обыски в офисе депутата от правящей партии, сообщили СМИ

Киодо: прокуратура Японии провела обыски в офисе депутата Манабу Хории

© mujitraЯпонская полиция
Японская полиция - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© mujitra
Японская полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 18 июл – РИА Новости. Японская прокуратура провела обыски в офисе и частной собственности депутата нижней палаты парламента от правящей Либерально-демократической партии Манабу Хории по подозрению в нарушении избирательного права, сообщает агентство Киодо со ссылкой на информированные источники.
Обыски прошли после того, как в прокуратуру поступила жалоба на Хории, где он обвинялся в том, что не подал сведения о доходах политического фонда на сумму в 21,96 миллиона иен (около 140 тысячи долларов), которые он получил от расформированной фракции Абэ в ЛДП.
Следствие полагает, что Хории поручил своему секретарю примерно в 2022 году вручить денежные подношения от его имени в качестве соболезнований нескольким избирателям в его избирательном округе на Хоккайдо.
Днем в четверг, как передает, в свою очередь, телеканал NHK, Манабу Хории вышел из Либерально-демократической партии на фоне разворачивающегося скандала.
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