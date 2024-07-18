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Пранкеры из Тувы извинились за купание в аквариуме в красноярском магазине - РИА Новости, 18.07.2024
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07:40 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/izvinenie-1960395967.html
Пранкеры из Тувы извинились за купание в аквариуме в красноярском магазине
Пранкеры из Тувы извинились за купание в аквариуме в красноярском магазине - РИА Новости, 18.07.2024
Пранкеры из Тувы извинились за купание в аквариуме в красноярском магазине
Двое жителей Тувы извинились за то, что устроили пранк в одном из гипермаркетов Красноярска и снимали все на видео, сообщает прокуратура Красноярского края. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T07:40
2024-07-18T07:40
происшествия
красноярский край
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 18 июл – РИА Новости. Двое жителей Тувы извинились за то, что устроили пранк в одном из гипермаркетов Красноярска и снимали все на видео, сообщает прокуратура Красноярского края. Ранее в сети распространилось видео, на котором 24-летний парень пришел со своим другом в один из гипермаркетов города и залез в аквариум с живой рыбой. Сам блогер назвал свое действие пранком и объяснил охране, что хотел освежиться, а после покинул место. "Шутку не оценили ни общественность, ни персонал магазина. Сотрудникам пришлось проводить дезинфекцию аквариума и спасать рыб… В рамках организованного взаимодействия с прокуратурой республики Тыва нарушитель был установлен в городе Кызыл, в отношении него составлен протокол за мелкое хулиганство и наложен штраф в размере 1 тысячи рублей", - говорится в сообщении прокуратуры. В ведомстве отмечают, что молодые люди раскаялись на камеру и извинились за свой поступок перед жителями Красноярского края и Тувы. Также прокуратура внесла представление руководителю частной охранной организации за игнорирование правонарушения.
https://ria.ru/20240717/krest-1960296927.html
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происшествия, красноярский край, красноярск, кызыл
Происшествия, Красноярский край, Красноярск, Кызыл
Пранкеры из Тувы извинились за купание в аквариуме в красноярском магазине

Двое жителей Тувы извинились за купание в аквариуме в красноярском гипермаркете

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкКрасноярск
Красноярск - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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КРАСНОЯРСК, 18 июл – РИА Новости. Двое жителей Тувы извинились за то, что устроили пранк в одном из гипермаркетов Красноярска и снимали все на видео, сообщает прокуратура Красноярского края.
Ранее в сети распространилось видео, на котором 24-летний парень пришел со своим другом в один из гипермаркетов города и залез в аквариум с живой рыбой. Сам блогер назвал свое действие пранком и объяснил охране, что хотел освежиться, а после покинул место.
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"Шутку не оценили ни общественность, ни персонал магазина. Сотрудникам пришлось проводить дезинфекцию аквариума и спасать рыб… В рамках организованного взаимодействия с прокуратурой республики Тыва нарушитель был установлен в городе Кызыл, в отношении него составлен протокол за мелкое хулиганство и наложен штраф в размере 1 тысячи рублей", - говорится в сообщении прокуратуры.
В ведомстве отмечают, что молодые люди раскаялись на камеру и извинились за свой поступок перед жителями Красноярского края и Тувы. Также прокуратура внесла представление руководителю частной охранной организации за игнорирование правонарушения.
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