https://ria.ru/20240718/izrail-1960560462.html

Армия Израиля атаковала два военных поста "Хезболлы" в Ливане

Армия Израиля атаковала два военных поста "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 18.07.2024

Армия Израиля атаковала два военных поста "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по двум военным постам шиитского ливанского движения "Хезболлах" в районах Зибкин и Марьямин на юге Ливана, а также... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T18:17

2024-07-18T18:17

2024-07-18T18:17

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ливан

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по двум военным постам шиитского ливанского движения "Хезболлах" в районах Зибкин и Марьямин на юге Ливана, а также еще одним авиаударом ликвидировала объекты инфраструктуры "Хезболлах" в районе Айн-эль-Тине, сообщает в четверг пресс-служба армии. "ВВС Израиля атаковали военную инфраструктуру "Хезболлах" в районе Айн-эль-Тина, а также нанесли удары по двум военным постам "Хезболлах" в районах Зибкин и Марьямин на юге Ливана", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. Кроме того, в ЦАХАЛ сообщили, что нанесли удары по району Блида на юге Ливана, чтобы устранить угрозу. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240718/izrail-1960500095.html

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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)