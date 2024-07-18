https://ria.ru/20240718/israel-1960587884.html

СМИ: Израиль обсуждает передачу контроля над КПП "Рафах" ЕС и Палестине

СМИ: Израиль обсуждает передачу контроля над КПП "Рафах" ЕС и Палестине - РИА Новости, 18.07.2024

СМИ: Израиль обсуждает передачу контроля над КПП "Рафах" ЕС и Палестине

Израиль обсуждает с США и ЕС передачу контроля над КПП "Рафах" в секторе Газа Евросоюзу и Палестине, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T21:49

2024-07-18T21:49

2024-07-18T21:49

в мире

египет

биньямин нетаньяху

раф

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Израиль обсуждает с США и ЕС передачу контроля над КПП "Рафах" в секторе Газа Евросоюзу и Палестине, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Израильские чиновники рассматривают возможность передачи контроля над КПП "Рафах" Евросоюзу и палестинцам. Несмотря на то, что премьер (Израиля) Биньямин Нетаньяху счел неприемлемой идею о том, что Израиль уступит контроль над КПП, израильские чиновники ведут переговоры с США и ЕС об этом предложении", - говорится в сообщении агентства. Ранее министр экономики Палестины Мухаммед аль-Амур заявил РИА Новости, что Палестинское правительство готово контролировать КПП "Рафах" на границе с Египтом в присутствии международных наблюдателей при условии вывода израильских войск.

https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html

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в мире, египет, биньямин нетаньяху, раф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году