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Зиновьева: ЦУР "Бизнес" в Подмосковье сохраняет миллиарды инвестиций - РИА Новости, 18.07.2024
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Новости Подмосковья
 
16:26 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/investitsii-1960518507.html
Зиновьева: ЦУР "Бизнес" в Подмосковье сохраняет миллиарды инвестиций
Зиновьева: ЦУР "Бизнес" в Подмосковье сохраняет миллиарды инвестиций - РИА Новости, 18.07.2024
Зиновьева: ЦУР "Бизнес" в Подмосковье сохраняет миллиарды инвестиций
Экономический эффект полутора лет работы Центра управления регионом "Бизнес" (ЦУР "Бизнес") в Подмосковье оценивается в 5,6 миллиарда рублей, сообщает... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T16:26
2024-07-18T16:26
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Экономический эффект полутора лет работы Центра управления регионом "Бизнес" (ЦУР "Бизнес") в Подмосковье оценивается в 5,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Экономический эффект от работы ЦУР "Бизнес" за 2023 год и первое полугодие 2024 года составляет 5,6 миллиарда рублей. При этом суммарный объем сохраненных инвестиций по решенным проблемам составляет 97 миллиардов рублей", - рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что таким образом ЦУР "Бизнес" позволяет сохранить в регионе миллиарды инвестиций и сделать эти инвестиции более эффективными. Зиновьева добавила, что экономический эффект ЦУР "Бизнес" оценивается за счет прямой финансовой экономии, которую получают предприниматели и инвесторы, обратившиеся в ЦУР "Бизнес". Подмосковье первым в России внедрило единую систему отработки обращений инвесторов и предпринимателей на региональном уровне. Впоследствии чего, практика взаимодействия с бизнесом была рекомендована в качестве нового элемента Регионального инвестиционного стандарта.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия

Зиновьева: ЦУР "Бизнес" в Подмосковье сохраняет миллиарды инвестиций

© РИА Новости / Рамиль СитдиковМинистр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева . Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Экономический эффект полутора лет работы Центра управления регионом "Бизнес" (ЦУР "Бизнес") в Подмосковье оценивается в 5,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Экономический эффект от работы ЦУР "Бизнес" за 2023 год и первое полугодие 2024 года составляет 5,6 миллиарда рублей. При этом суммарный объем сохраненных инвестиций по решенным проблемам составляет 97 миллиардов рублей", - рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
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Она отметила, что таким образом ЦУР "Бизнес" позволяет сохранить в регионе миллиарды инвестиций и сделать эти инвестиции более эффективными.
Зиновьева добавила, что экономический эффект ЦУР "Бизнес" оценивается за счет прямой финансовой экономии, которую получают предприниматели и инвесторы, обратившиеся в ЦУР "Бизнес".
Подмосковье первым в России внедрило единую систему отработки обращений инвесторов и предпринимателей на региональном уровне. Впоследствии чего, практика взаимодействия с бизнесом была рекомендована в качестве нового элемента Регионального инвестиционного стандарта.
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