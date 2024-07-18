https://ria.ru/20240718/instrumentariy-1960416587.html

Индекс ВЭБ.РФ расширит инструментарий городской аналитики

Индекс ВЭБ.РФ расширит инструментарий городской аналитики - РИА Новости, 18.07.2024

Индекс ВЭБ.РФ расширит инструментарий городской аналитики

Система Индекса ВЭБ.РФ, который оценивает качество жизни в 218 городах, активно развивается, в него будут внедрены дополнительные сервисы: от построения... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T10:23

2024-07-18T10:23

2024-07-18T10:23

россия

сахалинская область

южно-сахалинск

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

агентство стратегических инициатив (аси)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Система Индекса ВЭБ.РФ, который оценивает качество жизни в 218 городах, активно развивается, в него будут внедрены дополнительные сервисы: от построения прогноза эффектов инвестиций до выявления лучших практик, в том числе в рамках мастер-планирования, заявил главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин. "Аналитический инструментарий, который сфокусирован на качестве жизни обычной семьи, задействуют как на этапе сбора и оценки данных о городе, так и для выявления и тиражирования лучших практик. Это позволит отбирать наиболее перспективные проекты и программы как для интеграции в мастер-план, так и на этапе его реализации", — приводит пресс-служба госкорпорации слова Самохина. Он добавил, что методика прогнозирования возможных эффектов инвестиций на качество жизни людей будет разработана до конца этого года. Также в систему Индекса войдут еще 35 городов с населением более 100 тысяч человек, будет продолжена работа по синхронизации данных с аналитическими базами Минстроя РФ и АСИ. На ПМЭФ-2024 ранее была представлена единая платформа городской аналитики "Города.РФ", индекс ВЭБ.РФ стал одним из ее основных ключевых элементов. Система данных открыта, с ее помощью городские управленцы, крупный бизнес и обычные люди могут за несколько минут ознакомиться с лучшими практиками, изучить тот или иной город в деталях, сравнить или выбрать направление для учебы, отпуска и т.п. Платформа анализирует большие массивы данных, а также региональную и муниципальную статистику и результаты опросов граждан. Наряду с онлайн-платформой ВЭБ также представил на ПМЭФе учебное пособие с детально разобранными бизнес-кейсами по городам. В учебнике собраны лучшие практические кейсы, уже доказавшие свою эффективность и востребованные горожанами. При участии ВЭБ.РФ в Сахалинской области реализуются проекты развития в сфере образования, ЖКХ, транспорта, туризма общей стоимостью более 111 миллиардов рублей. При поддержке госкорпорации разработан мастер-план Южно-Сахалинска. Индекс ВЭБ.РФ рассчитывается для 218 крупнейших городов России, за исключением двух столиц, по более чем 300 показателям. Пользователями открытой аналитической базы являются власть, бизнес и обычные горожане.

https://ria.ru/20240710/finansirovanie-1958764918.html

https://ria.ru/20240711/zavod-1958844254.html

россия

сахалинская область

южно-сахалинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, сахалинская область, южно-сахалинск, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), агентство стратегических инициатив (аси), вэб.рф (вэб)