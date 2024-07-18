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Работа ГУР Украины полностью подстроена под задачи ЦРУ, заявили в ЛИЭКС - РИА Новости, 18.07.2024
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01:07 18.07.2024 (обновлено: 01:19 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/gur_ukrainy-1960381705.html
Работа ГУР Украины полностью подстроена под задачи ЦРУ, заявили в ЛИЭКС
Работа ГУР Украины полностью подстроена под задачи ЦРУ, заявили в ЛИЭКС - РИА Новости, 18.07.2024
Работа ГУР Украины полностью подстроена под задачи ЦРУ, заявили в ЛИЭКС
Структура и функционирование Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины полностью перестроены под задачи ЦРУ, говорится в статье лаборатории... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T01:07
2024-07-18T01:19
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Структура и функционирование Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины полностью перестроены под задачи ЦРУ, говорится в статье лаборатории Интеллидженс Экспресс (ЛИЭКС). ЛИЭКС создана с целью проведения анализа и систематизации открытой информации, относящейся к деятельности разведывательных служб разных стран мира, обобщения опыта, проблем, сильных и слабых сторон, просчетов на разных исторических этапах. За рубежом это направление исследований называется Intelligence studies. "После присоединения Крыма к России в 2014 году ЦРУ резко активизировало сотрудничество с украинскими спецслужбами с целью их усиления и реформирования. Однако, как уже сложилось традиционно, основные усилия при этом оказались направлены не на Службу безопасности Украины или Службу Внешней разведки, а на ГУР министерства обороны. В Вашингтоне с самого начала формирования спецслужб независимой Украины посчитали, что компактную и более молодую структуру будет проще реформировать и подстраивать под совместную работу, чем неповоротливую преемницу КГБ, сохранившую частично ее традиции и персонал", - говорится в статье. К 2015 году численность ГУР составляла менее 5 тысяч военнослужащих, даже с учетом не до конца изъятого из его структур спецназа. "В последующие несколько лет управление было полностью перестроено под руководством резидента ЦРУ в Киеве", - отмечается в публикации.
https://ria.ru/20240514/ukraina-1946019034.html
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украина, россия, вашингтон (штат), центральное разведывательное управление (цру), в мире
Украина, Россия, Вашингтон (штат), Центральное разведывательное управление (ЦРУ), В мире
Работа ГУР Украины полностью подстроена под задачи ЦРУ, заявили в ЛИЭКС

ЛИЭКС: работа ГУР минобороны Украины полностью подстроена под задачи ЦРУ

© AP PhotoУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Структура и функционирование Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины полностью перестроены под задачи ЦРУ, говорится в статье лаборатории Интеллидженс Экспресс (ЛИЭКС).
ЛИЭКС создана с целью проведения анализа и систематизации открытой информации, относящейся к деятельности разведывательных служб разных стран мира, обобщения опыта, проблем, сильных и слабых сторон, просчетов на разных исторических этапах. За рубежом это направление исследований называется Intelligence studies.
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"После присоединения Крыма к России в 2014 году ЦРУ резко активизировало сотрудничество с украинскими спецслужбами с целью их усиления и реформирования. Однако, как уже сложилось традиционно, основные усилия при этом оказались направлены не на Службу безопасности Украины или Службу Внешней разведки, а на ГУР министерства обороны. В Вашингтоне с самого начала формирования спецслужб независимой Украины посчитали, что компактную и более молодую структуру будет проще реформировать и подстраивать под совместную работу, чем неповоротливую преемницу КГБ, сохранившую частично ее традиции и персонал", - говорится в статье.
К 2015 году численность ГУР составляла менее 5 тысяч военнослужащих, даже с учетом не до конца изъятого из его структур спецназа.
"В последующие несколько лет управление было полностью перестроено под руководством резидента ЦРУ в Киеве", - отмечается в публикации.
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