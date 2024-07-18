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Жителя Великого Новгорода задержали за госизмену - РИА Новости, 18.07.2024
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03:50 18.07.2024 (обновлено: 08:47 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/gosizmena-1960387854.html
Жителя Великого Новгорода задержали за госизмену
Жителя Великого Новгорода задержали за госизмену - РИА Новости, 18.07.2024
Жителя Великого Новгорода задержали за госизмену
Задержан житель Великого Новгорода, обвиняемый в совершении государственной измены, сообщили журналистам в УФСБ по Новгородской области. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T03:50
2024-07-18T08:47
новгородская область
россия
великий новгород
происшествия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Задержан житель Великого Новгорода, обвиняемый в совершении государственной измены, сообщили журналистам в УФСБ по Новгородской области. "Сотрудниками УФСБ России по Новгородской области пресечена противоправная деятельность жителя Великого Новгорода, обвиняемого в совершении государственной измены", - сказали в ведомстве. Следствием установлено, что фигурант, являясь сотрудником одного из предприятий военно-промышленного комплекса, инициативно установил контакт с представителем ГУР МО Украины, после чего, выполняя данное ему задание, передал последнему сведения о расположенных на территории Новгородского района войсковых частях. Кроме того, обвиняемый сообщил курировавшему его сотруднику украинской военной разведки данные о месте своей работы, а также о назначении и объемах выпускаемой продукции. "Связался с проектом… по просьбе людей сделал фотографию отделения полиции и скинул данные "2ГИС" (электронный справочник с картами городов - ред.) о нахождении воинской части", - приводятся в сообщении слова задержанного. На вопрос, сделал ли он это добровольно, подозреваемый ответил положительно и заявил, что в содеянном раскаивается. "Обвиняемый планировал передать украинской стороне закрытые сведения о производимой на предприятии, где он работал, продукции военного назначения", - сказал официальный представитель УФСБ России по Новгородской области Василий Дроганов. Следственным отделением УФСБ России по Новгородской области в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена).
https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html
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Задержание жителя Великого Новгорода, обвиняемого в госизмене
Задержан житель Великого Новгорода за госизмену, сообщает УФСБ и публикует кадры, как того задерживают, а позднее он раскаивается.
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новгородская область, россия, великий новгород, происшествия
Новгородская область, Россия, Великий Новгород, Происшествия
Жителя Великого Новгорода задержали за госизмену

ФСБ задержала жителя Великого Новгорода за государственную измену

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Задержан житель Великого Новгорода, обвиняемый в совершении государственной измены, сообщили журналистам в УФСБ по Новгородской области.
«
"Сотрудниками УФСБ России по Новгородской области пресечена противоправная деятельность жителя Великого Новгорода, обвиняемого в совершении государственной измены", - сказали в ведомстве.
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Следствием установлено, что фигурант, являясь сотрудником одного из предприятий военно-промышленного комплекса, инициативно установил контакт с представителем ГУР МО Украины, после чего, выполняя данное ему задание, передал последнему сведения о расположенных на территории Новгородского района войсковых частях. Кроме того, обвиняемый сообщил курировавшему его сотруднику украинской военной разведки данные о месте своей работы, а также о назначении и объемах выпускаемой продукции.
"Связался с проектом… по просьбе людей сделал фотографию отделения полиции и скинул данные "2ГИС" (электронный справочник с картами городов - ред.) о нахождении воинской части", - приводятся в сообщении слова задержанного.
На вопрос, сделал ли он это добровольно, подозреваемый ответил положительно и заявил, что в содеянном раскаивается.
"Обвиняемый планировал передать украинской стороне закрытые сведения о производимой на предприятии, где он работал, продукции военного назначения", - сказал официальный представитель УФСБ России по Новгородской области Василий Дроганов.
Следственным отделением УФСБ России по Новгородской области в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена).
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