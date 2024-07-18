https://ria.ru/20240718/gosizmena-1960387854.html

Жителя Великого Новгорода задержали за госизмену

Жителя Великого Новгорода задержали за госизмену - РИА Новости, 18.07.2024

Жителя Великого Новгорода задержали за госизмену

Задержан житель Великого Новгорода, обвиняемый в совершении государственной измены, сообщили журналистам в УФСБ по Новгородской области. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T03:50

2024-07-18T03:50

2024-07-18T08:47

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Задержан житель Великого Новгорода, обвиняемый в совершении государственной измены, сообщили журналистам в УФСБ по Новгородской области. "Сотрудниками УФСБ России по Новгородской области пресечена противоправная деятельность жителя Великого Новгорода, обвиняемого в совершении государственной измены", - сказали в ведомстве. Следствием установлено, что фигурант, являясь сотрудником одного из предприятий военно-промышленного комплекса, инициативно установил контакт с представителем ГУР МО Украины, после чего, выполняя данное ему задание, передал последнему сведения о расположенных на территории Новгородского района войсковых частях. Кроме того, обвиняемый сообщил курировавшему его сотруднику украинской военной разведки данные о месте своей работы, а также о назначении и объемах выпускаемой продукции. "Связался с проектом… по просьбе людей сделал фотографию отделения полиции и скинул данные "2ГИС" (электронный справочник с картами городов - ред.) о нахождении воинской части", - приводятся в сообщении слова задержанного. На вопрос, сделал ли он это добровольно, подозреваемый ответил положительно и заявил, что в содеянном раскаивается. "Обвиняемый планировал передать украинской стороне закрытые сведения о производимой на предприятии, где он работал, продукции военного назначения", - сказал официальный представитель УФСБ России по Новгородской области Василий Дроганов. Следственным отделением УФСБ России по Новгородской области в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена).

https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html

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Задержание жителя Великого Новгорода, обвиняемого в госизмене Задержан житель Великого Новгорода за госизмену, сообщает УФСБ и публикует кадры, как того задерживают, а позднее он раскаивается. 2024-07-18T03:50 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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новгородская область, россия, великий новгород, происшествия