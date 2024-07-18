https://ria.ru/20240718/gosavtoinspektsiya-1960452213.html

Госавтоинспекция напомнила о риске проезда через железнодорожные пути

Госавтоинспекция напомнила о риске проезда через железнодорожные пути - РИА Новости, 18.07.2024

Госавтоинспекция напомнила о риске проезда через железнодорожные пути

В Госавтоинспекции МВД России участникам дорожного движения напоминают о важности соблюдения правил проезда через железнодорожные переезды, так как этот маневр... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T15:00

2024-07-18T15:00

2024-07-18T15:00

нацпроект "безопасные качественные дороги"

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости В Госавтоинспекции МВД России участникам дорожного движения напоминают о важности соблюдения правил проезда через железнодорожные переезды, так как этот маневр считается опасным и требует от водителя сосредоточенности и максимального внимания, сообщили РИА Новости в ведомстве.Как подчеркнули в Госавтоинспекции, чтобы избежать автоаварии, важно помнить, что тормозной путь поезда, следующего со скоростью около 60 километров в час, даже при применении машинистом средств экстренного торможения, составляет до двух километров.Нарушение правил проезда железнодорожных путей может привести к тяжелым последствиям, вплоть до гибели водителя и пассажиров транспортного средства."В Правилах дорожного движения есть запрет выезда на железнодорожный переезд вне переезда. Маневр невозможен при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду", — пояснил замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Антон Белан.Он добавил, что остановка или стоянка транспортного средства (ТС) на железнодорожном переезде также категорически запрещены, поскольку создают реальную угрозу столкновения с поездом. Если это случилось в экстренных условиях, например, при поломке автомобиля, водитель должен немедленно высадить людей из ТС, удалить их на безопасное расстояние и принять меры для освобождения переезда – отбуксировать или столкнуть авто с рельсов.По данным официальной статистики аварийности, с начала этого года на переездах страны произошло 71 ДТП, в которых погибли 38 человек и 70 были ранены. Причем, все автоаварии произошли из-за невнимательности водителей или грубого нарушения ими правил проезда железнодорожных переездов.Чаще всего ДТП происходят на нерегулируемых переездах, где водители, не убедившись в безопасности маневра, пытаются проехать перед близко идущим поездом. Стараясь выиграть несколько секунд, они в итоге теряют жизнь, ставят под угрозу жизнь и здоровье своих пассажиров и пассажиров поездов и электричек.Предельно осторожным водитель, двигающийся через железнодорожный переезд, должен быть в темное время суток, а также в при неблагоприятных погодных условиях и ограниченной видимости: в дождь, туман, снегопад и так далее. В Госавтоинспекции МВД России напомнили, что нарушение правил движения через железнодорожные пути влечет штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев. При повторном нарушении водитель лишается права управления транспортными средствами на один год.Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".

https://ria.ru/20240717/gosavtoinspektsiya-1960179329.html

https://ria.ru/20240530/gosavtoinspektsiya-1947694864.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

нацпроект "безопасные качественные дороги", россия, гаи, гибдд мвд рф, автомобили, дтп