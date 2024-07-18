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В ФРГ еще не решили, где разместят американское оружие
В ФРГ еще не решили, где разместят американское оружие - РИА Новости, 18.07.2024
В ФРГ еще не решили, где разместят американское оружие
Ещё не решено, где именно в Германии будут размещены американское гиперзвуковое оружие и крылатые ракеты, но это точно будут неядерные вооружения, заявил... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T12:14
2024-07-18T12:14
2024-07-18T12:14
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Ещё не решено, где именно в Германии будут размещены американское гиперзвуковое оружие и крылатые ракеты, но это точно будут неядерные вооружения, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью изданию Rheinische Post. "Это (место размещения - ред.) ещё не решено. США, которые разместят в Германии это оружие, ещё сами в процессе подготовки. Но я хочу чётко разъяснить: речь идёт об обычных системах вооружений. Мы делаем всё возможное, чтобы не допустить эскалации ситуации. Если всем будет ясно, что Германия и НАТО способны успешно защищаться, вероятность того, что мы подвергнемся нападению, уменьшится", - сказал Писториус. Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии". Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия в спокойном ключе, без нервов и эмоций будет вырабатывать военный ответ на планы США.
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В мире, Германия, США, Россия, Борис Писториус, НАТО, Министерство обороны США
В ФРГ еще не решили, где разместят американское оружие
Писториус: место размещения американских ракет в ФРГ еще не определено