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СМИ: план Германии по Украине рискует навлечь гнев Трампа - РИА Новости, 18.07.2024
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02:49 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/germaniya-1960385077.html
СМИ: план Германии по Украине рискует навлечь гнев Трампа
СМИ: план Германии по Украине рискует навлечь гнев Трампа - РИА Новости, 18.07.2024
СМИ: план Германии по Украине рискует навлечь гнев Трампа
Сокращение правительством Германии объемов помощи Украине грозит ему новыми обвинениями от США, в частности, кандидата в президенты Дональда Трампа, пишет... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T02:49
2024-07-18T02:49
в мире
украина
сша
европа
дональд трамп
нато
выборы президента сша — 2024
джеймс дэвид вэнс
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Сокращение правительством Германии объемов помощи Украине грозит ему новыми обвинениями от США, в частности, кандидата в президенты Дональда Трампа, пишет газета The Telegraph.&quot;Сокращение (помощи — Прим. Ред.) от одного из самых щедрых спонсоров Украины чревато новыми обвинениями со стороны Соединенных Штатов в том, что Европа делает недостаточно, чтобы заплатить за войну у себя на заднем дворе&quot;, — говорится в статье.Как отмечает издание, Трамп и его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс требовали, чтобы европейские союзники по НАТО увеличили свои расходы на оборону и давали больше денег Киеву.Правящая коалиция Германии закладывает на следующий год около четырех миллиардов евро на помощь Украине вместо почти что восьми миллиардов в бюджете на текущий год. Берлин — второй по объему донор помощи Киеву после Вашингтона.Как отмечала газета Financial Times, Европа опасается ослабления сотрудничества в области безопасности с США и прекращения поддержки Украины со стороны Штатов на фоне номинации Вэнса на пост вице-президента от республиканцев и в случае победы на выборах Трампа.Бывший президент США неоднократно заявлял, что Европа должна тратить на финансирование Украины столько же, сколько и Вашингтон. Он также выражал недовольство работой НАТО и грозил выходом из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность. Вэнс известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией.
https://ria.ru/20240716/ukraina-1960109377.html
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в мире, украина, сша, европа, дональд трамп, нато, выборы президента сша — 2024, джеймс дэвид вэнс
В мире, Украина, США, Европа, Дональд Трамп, НАТО, Выборы президента США — 2024, Джеймс Дэвид Вэнс
СМИ: план Германии по Украине рискует навлечь гнев Трампа

Telegraph: сокращение помощи ФРГ Украине чревато новыми обвинениями от США

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Сокращение правительством Германии объемов помощи Украине грозит ему новыми обвинениями от США, в частности, кандидата в президенты Дональда Трампа, пишет газета The Telegraph.
«

"Сокращение (помощи — Прим. Ред.) от одного из самых щедрых спонсоров Украины чревато новыми обвинениями со стороны Соединенных Штатов в том, что Европа делает недостаточно, чтобы заплатить за войну у себя на заднем дворе", — говорится в статье.

Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
"Киеву насторожиться": на Украине пришли в ужас из-за решения Трампа
16 июля, 19:30
Как отмечает издание, Трамп и его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс требовали, чтобы европейские союзники по НАТО увеличили свои расходы на оборону и давали больше денег Киеву.
Правящая коалиция Германии закладывает на следующий год около четырех миллиардов евро на помощь Украине вместо почти что восьми миллиардов в бюджете на текущий год. Берлин — второй по объему донор помощи Киеву после Вашингтона.
Как отмечала газета Financial Times, Европа опасается ослабления сотрудничества в области безопасности с США и прекращения поддержки Украины со стороны Штатов на фоне номинации Вэнса на пост вице-президента от республиканцев и в случае победы на выборах Трампа.
Бывший президент США неоднократно заявлял, что Европа должна тратить на финансирование Украины столько же, сколько и Вашингтон. Он также выражал недовольство работой НАТО и грозил выходом из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность. Вэнс известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на съезде Республиканской партии в Милуоки - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
"Звучит очень круто". Трамп готовит неожиданный ход
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаСШАЕвропаДональд ТрампНАТОВыборы президента США — 2024Джеймс Дэвид Вэнс
 
 
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