https://ria.ru/20240718/germaniya-1960385077.html

СМИ: план Германии по Украине рискует навлечь гнев Трампа

СМИ: план Германии по Украине рискует навлечь гнев Трампа - РИА Новости, 18.07.2024

СМИ: план Германии по Украине рискует навлечь гнев Трампа

Сокращение правительством Германии объемов помощи Украине грозит ему новыми обвинениями от США, в частности, кандидата в президенты Дональда Трампа, пишет... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T02:49

2024-07-18T02:49

2024-07-18T02:49

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Сокращение правительством Германии объемов помощи Украине грозит ему новыми обвинениями от США, в частности, кандидата в президенты Дональда Трампа, пишет газета The Telegraph."Сокращение (помощи — Прим. Ред.) от одного из самых щедрых спонсоров Украины чревато новыми обвинениями со стороны Соединенных Штатов в том, что Европа делает недостаточно, чтобы заплатить за войну у себя на заднем дворе", — говорится в статье.Как отмечает издание, Трамп и его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс требовали, чтобы европейские союзники по НАТО увеличили свои расходы на оборону и давали больше денег Киеву.Правящая коалиция Германии закладывает на следующий год около четырех миллиардов евро на помощь Украине вместо почти что восьми миллиардов в бюджете на текущий год. Берлин — второй по объему донор помощи Киеву после Вашингтона.Как отмечала газета Financial Times, Европа опасается ослабления сотрудничества в области безопасности с США и прекращения поддержки Украины со стороны Штатов на фоне номинации Вэнса на пост вице-президента от республиканцев и в случае победы на выборах Трампа.Бывший президент США неоднократно заявлял, что Европа должна тратить на финансирование Украины столько же, сколько и Вашингтон. Он также выражал недовольство работой НАТО и грозил выходом из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность. Вэнс известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией.

https://ria.ru/20240716/ukraina-1960109377.html

https://ria.ru/20240717/tramp-1960086094.html

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в мире, украина, сша, европа, дональд трамп, нато, выборы президента сша — 2024, джеймс дэвид вэнс