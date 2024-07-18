СМИ: план Германии по Украине рискует навлечь гнев Трампа
Telegraph: сокращение помощи ФРГ Украине чревато новыми обвинениями от США
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Сокращение правительством Германии объемов помощи Украине грозит ему новыми обвинениями от США, в частности, кандидата в президенты Дональда Трампа, пишет газета The Telegraph.
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"Сокращение (помощи — Прим. Ред.) от одного из самых щедрых спонсоров Украины чревато новыми обвинениями со стороны Соединенных Штатов в том, что Европа делает недостаточно, чтобы заплатить за войну у себя на заднем дворе", — говорится в статье.
Как отмечает издание, Трамп и его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс требовали, чтобы европейские союзники по НАТО увеличили свои расходы на оборону и давали больше денег Киеву.
Правящая коалиция Германии закладывает на следующий год около четырех миллиардов евро на помощь Украине вместо почти что восьми миллиардов в бюджете на текущий год. Берлин — второй по объему донор помощи Киеву после Вашингтона.
Как отмечала газета Financial Times, Европа опасается ослабления сотрудничества в области безопасности с США и прекращения поддержки Украины со стороны Штатов на фоне номинации Вэнса на пост вице-президента от республиканцев и в случае победы на выборах Трампа.
Бывший президент США неоднократно заявлял, что Европа должна тратить на финансирование Украины столько же, сколько и Вашингтон. Он также выражал недовольство работой НАТО и грозил выходом из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность. Вэнс известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией.