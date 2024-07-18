https://ria.ru/20240718/genkonsulstvo-1960550039.html

Захарова рассказала о планах России открыть генконсульство в Армении

Захарова рассказала о планах России открыть генконсульство в Армении - РИА Новости, 18.07.2024

Захарова рассказала о планах России открыть генконсульство в Армении

Настрой Москвы на скорейший запуск работы генконсульства РФ в Сюникской области Армении не изменился, Москва и Ереван продвинулись в этом направлении, заявила... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T17:42

2024-07-18T17:42

2024-07-18T17:42

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москва

армения

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сергей копыркин

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Настрой Москвы на скорейший запуск работы генконсульства РФ в Сюникской области Армении не изменился, Москва и Ереван продвинулись в этом направлении, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Наш настрой на скорейший запуск полноформатной работы генконсульства РФ в Сюникской области не претерпел изменений. Общими усилиями с армянскими партнерами удалось значительно продвинуться на данном направлении. Мы ожидаем от Еревана дальнейших шагов, в том числе с учетом принятого в дипломатической практике принципа паритета и взаимности", - заявила Захарова на своем брифинге. Ранее посол РФ в Армении Сергей Копыркин заявил о значительных подвижках в вопросе открытия консульства России в городе Капан Сюникской области на юге республики.

https://ria.ru/20240609/nota-1951814220.html

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в мире, россия, москва, армения, мария захарова, сергей копыркин