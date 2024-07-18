https://ria.ru/20240718/genkonsulstvo-1960550039.html
Захарова рассказала о планах России открыть генконсульство в Армении
Захарова рассказала о планах России открыть генконсульство в Армении - РИА Новости, 18.07.2024
Захарова рассказала о планах России открыть генконсульство в Армении
Настрой Москвы на скорейший запуск работы генконсульства РФ в Сюникской области Армении не изменился, Москва и Ереван продвинулись в этом направлении, заявила... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T17:42
2024-07-18T17:42
2024-07-18T17:42
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Настрой Москвы на скорейший запуск работы генконсульства РФ в Сюникской области Армении не изменился, Москва и Ереван продвинулись в этом направлении, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Наш настрой на скорейший запуск полноформатной работы генконсульства РФ в Сюникской области не претерпел изменений. Общими усилиями с армянскими партнерами удалось значительно продвинуться на данном направлении. Мы ожидаем от Еревана дальнейших шагов, в том числе с учетом принятого в дипломатической практике принципа паритета и взаимности", - заявила Захарова на своем брифинге. Ранее посол РФ в Армении Сергей Копыркин заявил о значительных подвижках в вопросе открытия консульства России в городе Капан Сюникской области на юге республики.
https://ria.ru/20240609/nota-1951814220.html
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В мире, Россия, Москва, Армения, Мария Захарова, Сергей Копыркин
Захарова рассказала о планах России открыть генконсульство в Армении
Захарова: РФ настроена на открытие генконсульства в Сюникской области Армении