https://ria.ru/20240718/gavrilov-1960498614.html

США стоят за идеей превратить ЕС в оборонный союз, считает Гаврилов

США стоят за идеей превратить ЕС в оборонный союз, считает Гаврилов - РИА Новости, 18.07.2024

США стоят за идеей превратить ЕС в оборонный союз, считает Гаврилов

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, комментируя идею председателя... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T15:34

2024-07-18T15:34

2024-07-18T15:36

россия

сша

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константин гаврилов

урсула фон дер ляйен

евросоюз

нато

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ВЕНА, 18 июл - РИА Новости. Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, комментируя идею председателя Европейской комиссии Урсулы Фон дер Ляйен превратить ЕС в оборонный союз, заявил, что нужно понимать, кто "заказывает музыку" - США выгодно, чтобы именно ЕС больше вкладывался в оборону. Ранее фон дер Ляйен пообещала в случае своего переизбрания на второй срок на этом посту до 2029 года превратить Европейский союз в оборонный. "Нужно понимать, кто на самом деле "заказывает музыку". США выгодно, чтобы именно ЕСовцы больше вкладывались в оборону и тем самым укрепляли европейскую "опору" НАТО. В конце концов, в случае эскалации напряжённости американцы как всегда отсидятся за океаном", - отметил дипломат. Вместе с тем, по его словам, Вашингтон никогда не позволит, чтобы их европейские подчиненные имели независимость в военно-политических делах. "Точно так же для американцев абсолютно неприемлемо существование двух центров принятия решений в этой области. Как и в годы "холодной войны", для нынешней конфигурации в отношениях США с их сателлитами актуальна формула первого генерального секретаря НАТО лорда (Гастингса Лайонела) Исмея: "Держать СССР (а теперь Россию) вне Европы, американцев – внутри, а немцев (а с ними и весь Евросоюз) – в подчиненном положении". Что ж, альянс как рудимент "холодной войны" может работать только по ее законам", - пояснил Гаврилов. Он также подчеркнул, что Россия никогда не представляла и не представляет угрозы для ЕС. "Однако все более агрессивные антироссийские шаги "коллективного Брюсселя" и далее будут вынуждать нас предпринимать компенсационные меры для обеспечения безопасности", - отметил глава делегации.

https://ria.ru/20240718/kreml-1960443411.html

https://ria.ru/20240718/evrokomissiya-1960493328.html

https://ria.ru/20240718/peskov-1960438046.html

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россия, сша, вена, константин гаврилов, урсула фон дер ляйен, евросоюз, нато