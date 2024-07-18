США стоят за идеей превратить ЕС в оборонный союз, считает Гаврилов
Гаврилов: США выгодно, чтобы именно ЕС больше вкладывался в оборону
Константин Гаврилов. Архивное фото
ВЕНА, 18 июл - РИА Новости. Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, комментируя идею председателя Европейской комиссии Урсулы Фон дер Ляйен превратить ЕС в оборонный союз, заявил, что нужно понимать, кто "заказывает музыку" - США выгодно, чтобы именно ЕС больше вкладывался в оборону.
Ранее фон дер Ляйен пообещала в случае своего переизбрания на второй срок на этом посту до 2029 года превратить Европейский союз в оборонный.
"Нужно понимать, кто на самом деле "заказывает музыку". США выгодно, чтобы именно ЕСовцы больше вкладывались в оборону и тем самым укрепляли европейскую "опору" НАТО. В конце концов, в случае эскалации напряжённости американцы как всегда отсидятся за океаном", - отметил дипломат.
Вместе с тем, по его словам, Вашингтон никогда не позволит, чтобы их европейские подчиненные имели независимость в военно-политических делах.
"Точно так же для американцев абсолютно неприемлемо существование двух центров принятия решений в этой области. Как и в годы "холодной войны", для нынешней конфигурации в отношениях США с их сателлитами актуальна формула первого генерального секретаря НАТО лорда (Гастингса Лайонела) Исмея: "Держать СССР (а теперь Россию) вне Европы, американцев – внутри, а немцев (а с ними и весь Евросоюз) – в подчиненном положении". Что ж, альянс как рудимент "холодной войны" может работать только по ее законам", - пояснил Гаврилов.
Он также подчеркнул, что Россия никогда не представляла и не представляет угрозы для ЕС.
"Однако все более агрессивные антироссийские шаги "коллективного Брюсселя" и далее будут вынуждать нас предпринимать компенсационные меры для обеспечения безопасности", - отметил глава делегации.