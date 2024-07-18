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США стоят за идеей превратить ЕС в оборонный союз, считает Гаврилов - РИА Новости, 18.07.2024
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15:34 18.07.2024 (обновлено: 15:36 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/gavrilov-1960498614.html
США стоят за идеей превратить ЕС в оборонный союз, считает Гаврилов
США стоят за идеей превратить ЕС в оборонный союз, считает Гаврилов - РИА Новости, 18.07.2024
США стоят за идеей превратить ЕС в оборонный союз, считает Гаврилов
Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, комментируя идею председателя... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T15:34
2024-07-18T15:36
россия
сша
вена
константин гаврилов
урсула фон дер ляйен
евросоюз
нато
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ВЕНА, 18 июл - РИА Новости. Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, комментируя идею председателя Европейской комиссии Урсулы Фон дер Ляйен превратить ЕС в оборонный союз, заявил, что нужно понимать, кто "заказывает музыку" - США выгодно, чтобы именно ЕС больше вкладывался в оборону. Ранее фон дер Ляйен пообещала в случае своего переизбрания на второй срок на этом посту до 2029 года превратить Европейский союз в оборонный. "Нужно понимать, кто на самом деле "заказывает музыку". США выгодно, чтобы именно ЕСовцы больше вкладывались в оборону и тем самым укрепляли европейскую "опору" НАТО. В конце концов, в случае эскалации напряжённости американцы как всегда отсидятся за океаном", - отметил дипломат. Вместе с тем, по его словам, Вашингтон никогда не позволит, чтобы их европейские подчиненные имели независимость в военно-политических делах. "Точно так же для американцев абсолютно неприемлемо существование двух центров принятия решений в этой области. Как и в годы "холодной войны", для нынешней конфигурации в отношениях США с их сателлитами актуальна формула первого генерального секретаря НАТО лорда (Гастингса Лайонела) Исмея: "Держать СССР (а теперь Россию) вне Европы, американцев – внутри, а немцев (а с ними и весь Евросоюз) – в подчиненном положении". Что ж, альянс как рудимент "холодной войны" может работать только по ее законам", - пояснил Гаврилов. Он также подчеркнул, что Россия никогда не представляла и не представляет угрозы для ЕС. "Однако все более агрессивные антироссийские шаги "коллективного Брюсселя" и далее будут вынуждать нас предпринимать компенсационные меры для обеспечения безопасности", - отметил глава делегации.
https://ria.ru/20240718/kreml-1960443411.html
https://ria.ru/20240718/evrokomissiya-1960493328.html
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россия, сша, вена, константин гаврилов, урсула фон дер ляйен, евросоюз, нато
Россия, США, Вена, Константин Гаврилов, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, НАТО
США стоят за идеей превратить ЕС в оборонный союз, считает Гаврилов

Гаврилов: США выгодно, чтобы именно ЕС больше вкладывался в оборону

© Фото : Arms Control Delegation in Vienna/TelegramКонстантин Гаврилов
Константин Гаврилов - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Фото : Arms Control Delegation in Vienna/Telegram
Константин Гаврилов. Архивное фото
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ВЕНА, 18 июл - РИА Новости. Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, комментируя идею председателя Европейской комиссии Урсулы Фон дер Ляйен превратить ЕС в оборонный союз, заявил, что нужно понимать, кто "заказывает музыку" - США выгодно, чтобы именно ЕС больше вкладывался в оборону.
Ранее фон дер Ляйен пообещала в случае своего переизбрания на второй срок на этом посту до 2029 года превратить Европейский союз в оборонный.
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"Нужно понимать, кто на самом деле "заказывает музыку". США выгодно, чтобы именно ЕСовцы больше вкладывались в оборону и тем самым укрепляли европейскую "опору" НАТО. В конце концов, в случае эскалации напряжённости американцы как всегда отсидятся за океаном", - отметил дипломат.
Вместе с тем, по его словам, Вашингтон никогда не позволит, чтобы их европейские подчиненные имели независимость в военно-политических делах.
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"Точно так же для американцев абсолютно неприемлемо существование двух центров принятия решений в этой области. Как и в годы "холодной войны", для нынешней конфигурации в отношениях США с их сателлитами актуальна формула первого генерального секретаря НАТО лорда (Гастингса Лайонела) Исмея: "Держать СССР (а теперь Россию) вне Европы, американцев – внутри, а немцев (а с ними и весь Евросоюз) – в подчиненном положении". Что ж, альянс как рудимент "холодной войны" может работать только по ее законам", - пояснил Гаврилов.
Он также подчеркнул, что Россия никогда не представляла и не представляет угрозы для ЕС.
"Однако все более агрессивные антироссийские шаги "коллективного Брюсселя" и далее будут вынуждать нас предпринимать компенсационные меры для обеспечения безопасности", - отметил глава делегации.
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РоссияСШАВенаКонстантин ГавриловУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзНАТО
 
 
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