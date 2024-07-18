В Москве пройдет гастрофестиваль "Четыре стихии"
В Москве пройдет гастрофестиваль креативных подач "Четыре стихии"
© Фото : Предоставлено организаторами фестиваля "Четыре стихии"Масляная свеча с костным мозгом
© Фото : Предоставлено организаторами фестиваля "Четыре стихии"
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Гастрофестиваль креативных подач "Четыре стихии" , в котором примут участие шеф-повара из более 40 ресторанов, пройдет в Москва с 18 июля по 11 августа, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.
"Шеф-повара более 40 ресторанов столицы создадут сеты из четырёх блюд и напитков, опираясь на рекомендации известного астролога и телеведущей Василисы Володиной о связи продуктов с энергией четырех стихий – Огня, Земли, Воздуха и Воды", — рассказали в пресс-службе фестиваля.
Главная интрига – как именно шеф-повара творчески воплотят “звездную” тему в своих креативных подачах. Все это оценит авторитетное жюри из ключевых гастрообозревателей и блогеров Москвы.
Об участии заявили такие проекты, как: "#СибирьСибирь", 1870 Abrau- Durso Usachevsky, Айна, Боярский, Давид TLV food&bar, ДЗЕН КАФЕ by BRO&N, Зойка, Камчатка, Клево, М2 Органик Клуб Патриаршие, Маврик TLV, Марани, Умами, Че? Харчо!, Archie, Atlantica Seafood, Butler, CHIN CHIN, Community Moscow, Eno Bistro, Grand Cru, Hedonist, Historia, Jacqueline, Lesnoy, Madame Roche, MADY, Mastersuit cafe, Peach, Peshi, PRO.Хинкали by Novikov, Septa, Touch, Tuna bar.
© Фото : Предоставлено организаторами фестиваля "Четыре стихии"Цветная капуста с кремом из черного чеснока
Цветная капуста с кремом из черного чеснока
© Фото : Предоставлено организаторами фестиваля "Четыре стихии"
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© Фото : Предоставлено организаторами фестиваля "Четыре стихии"Сет "Четыре стихии"
Сет "Четыре стихии"
© Фото : Предоставлено организаторами фестиваля "Четыре стихии"
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© Фото : Предоставлено организаторами фестиваля "Четыре стихии"Десерт Мухоморы
Десерт Мухоморы
© Фото : Предоставлено организаторами фестиваля "Четыре стихии"
3 из 6
© Фото : Предоставлено организаторами фестиваля "Четыре стихии"Сет
Сет
© Фото : Предоставлено организаторами фестиваля "Четыре стихии"
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© Фото : Предоставлено организаторами фестиваля "Четыре стихии"Рыба с соусом окономияки
Рыба с соусом окономияки
© Фото : Предоставлено организаторами фестиваля "Четыре стихии"
5 из 6
© Фото : Предоставлено организаторами фестиваля "Четыре стихии"Сет
Сет
© Фото : Предоставлено организаторами фестиваля "Четыре стихии"
6 из 6
Цветная капуста с кремом из черного чеснока
© Фото : Предоставлено организаторами фестиваля "Четыре стихии"
1 из 6
Сет "Четыре стихии"
© Фото : Предоставлено организаторами фестиваля "Четыре стихии"
2 из 6
Десерт Мухоморы
© Фото : Предоставлено организаторами фестиваля "Четыре стихии"
3 из 6
Сет
© Фото : Предоставлено организаторами фестиваля "Четыре стихии"
4 из 6
Рыба с соусом окономияки
© Фото : Предоставлено организаторами фестиваля "Четыре стихии"
5 из 6
Сет
© Фото : Предоставлено организаторами фестиваля "Четыре стихии"
6 из 6
В рамках фестиваля "Четыре стихии" пройдет гастрономический гала-ужин, а также ряд других мероприятий, включая рublic talk Василисы Володиной, где она расскажет о том, как баланс четырех стихий важен для благополучия человека и приоткроет тайны звезд. Все гости фестиваля смогут принять участие в конкурсе от VK: достаточно подписаться на сообщество "Четыре стихии" ВКонтакте и выложить на своей странице фото или видео сета с хештегом #4стихии, добавив текстовый обзор. Автор самой креативной публикации выиграет личную консультацию у Василисы Володиной. Также по хэштегу #4стихии ВКонтакте можно опубликовать свою интерпретацию астрологических стихий и выиграть набор для блоггинга – смартфон, штатив и кольцевую лампу. Подарки от VK получат и рестораны-участники. Шеф-повар, чей сет будет признан самым креативным по исполнению и смыслу, получит специальный приз от организаторов – 100 тысяч рублей.
Организатором фестиваля выступает Департамент по работе с сообществами VK. Соорганизаторами стали гастрообозреватель и автор канала "Food and the City" Мария Лобанова и куратор "Первого гида" Михаил Шенштейн.