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ФСБ может получить доступ к данным сотрудников без их согласия - РИА Новости, 18.07.2024
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18:31 18.07.2024 (обновлено: 18:33 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/fsb-1960562979.html
ФСБ может получить доступ к данным сотрудников без их согласия
ФСБ может получить доступ к данным сотрудников без их согласия - РИА Новости, 18.07.2024
ФСБ может получить доступ к данным сотрудников без их согласия
Федеральная служба безопасности может получить право на обработку персональных данных военнослужащих и гражданского персонала службы без их согласия, следует из РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T18:31
2024-07-18T18:33
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
госдума рф
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Федеральная служба безопасности может получить право на обработку персональных данных военнослужащих и гражданского персонала службы без их согласия, следует из поправок, одобренных профильным комитетом Госдумы по безопасности."В целях обеспечения собственной безопасности органов федеральной службы безопасности персональные данные военнослужащих и гражданского персонала органов федеральной службы безопасности, в том числе их биометрические персональные данные, обрабатываются органами федеральной службы безопасности без согласия субъекта персональных данных", - говорится в тексте поправки.
https://ria.ru/20240715/udo-1959711453.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Госдума РФ
ФСБ может получить доступ к данным сотрудников без их согласия

ФСБ может получить возможность обработки данных сотрудников без их согласия

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ России) на Лубянской площади в Москве
Здание Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ России) на Лубянской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ России) на Лубянской площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Федеральная служба безопасности может получить право на обработку персональных данных военнослужащих и гражданского персонала службы без их согласия, следует из поправок, одобренных профильным комитетом Госдумы по безопасности.
"В целях обеспечения собственной безопасности органов федеральной службы безопасности персональные данные военнослужащих и гражданского персонала органов федеральной службы безопасности, в том числе их биометрические персональные данные, обрабатываются органами федеральной службы безопасности без согласия субъекта персональных данных", - говорится в тексте поправки.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Госдума РФ
 
 
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