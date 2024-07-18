https://ria.ru/20240718/frantsija-1960571491.html

Франция до конца года обучит 2,1 тысячи украинских военных, пишут СМИ

Франция до конца года обучит 2,1 тысячи украинских военных, пишут СМИ - РИА Новости, 18.07.2024

Франция до конца года обучит 2,1 тысячи украинских военных, пишут СМИ

Франция до конца 2024 года проведет обучение еще 2,1 тысячи украинских солдат, включая танкистов, сообщил телеканал France 3 со ссылкой на документ минобороны. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T19:24

2024-07-18T19:24

2024-07-18T19:24

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ПАРИЖ, 18 июл – РИА Новости. Франция до конца 2024 года проведет обучение еще 2,1 тысячи украинских солдат, включая танкистов, сообщил телеканал France 3 со ссылкой на документ минобороны. "Эквивалент бригады французской армии, или 2100 украинских солдат, ожидаются во Франции в конце 2024 года для двухмесячной боевой подготовки", - сообщило СМИ. Этот "беспрецедентный по численности" контингент будет находиться в оборудованных во Франции центрах обучения украинских специалистов. Часть из военных пройдёт специальную подготовку по управлению танками, уточняет СМИ. Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявлял, что Украина сталкивается с острой нехваткой солдат, назвав обучение украинских военных в странах ЕС задачей первостепенной важности. В феврале Лекорню заявлял, что Франция намерена обучить еще "7-9 тысяч украинских военных в рамках как общей, так и специализированной подготовки". В мае газета Point сообщила, что Франция провела для 45 украинцев экспресс-курс по обучению управлению гаубицами Caesar. Отмечалось, что за 2023 год Франция обучила 350 украинских солдат пользоваться своей артиллерией. Всего же страна организовала военное обучение 10 тысяч украинцев. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240718/ukraina-1960568064.html

https://ria.ru/20240718/ukraina-1960497462.html

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в мире, франция, украина, россия, себастьян лекорню, сергей лавров, нато, евросоюз