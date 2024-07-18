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Франция до конца года обучит 2,1 тысячи украинских военных, пишут СМИ - РИА Новости, 18.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:24 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/frantsija-1960571491.html
Франция до конца года обучит 2,1 тысячи украинских военных, пишут СМИ
Франция до конца года обучит 2,1 тысячи украинских военных, пишут СМИ - РИА Новости, 18.07.2024
Франция до конца года обучит 2,1 тысячи украинских военных, пишут СМИ
Франция до конца 2024 года проведет обучение еще 2,1 тысячи украинских солдат, включая танкистов, сообщил телеканал France 3 со ссылкой на документ минобороны. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T19:24
2024-07-18T19:24
специальная военная операция на украине
в мире
франция
украина
россия
себастьян лекорню
сергей лавров
нато
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ПАРИЖ, 18 июл – РИА Новости. Франция до конца 2024 года проведет обучение еще 2,1 тысячи украинских солдат, включая танкистов, сообщил телеканал France 3 со ссылкой на документ минобороны. "Эквивалент бригады французской армии, или 2100 украинских солдат, ожидаются во Франции в конце 2024 года для двухмесячной боевой подготовки", - сообщило СМИ. Этот "беспрецедентный по численности" контингент будет находиться в оборудованных во Франции центрах обучения украинских специалистов. Часть из военных пройдёт специальную подготовку по управлению танками, уточняет СМИ. Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявлял, что Украина сталкивается с острой нехваткой солдат, назвав обучение украинских военных в странах ЕС задачей первостепенной важности. В феврале Лекорню заявлял, что Франция намерена обучить еще "7-9 тысяч украинских военных в рамках как общей, так и специализированной подготовки". В мае газета Point сообщила, что Франция провела для 45 украинцев экспресс-курс по обучению управлению гаубицами Caesar. Отмечалось, что за 2023 год Франция обучила 350 украинских солдат пользоваться своей артиллерией. Всего же страна организовала военное обучение 10 тысяч украинцев. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240718/ukraina-1960568064.html
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в мире, франция, украина, россия, себастьян лекорню, сергей лавров, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина, Россия, Себастьян Лекорню, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз
Франция до конца года обучит 2,1 тысячи украинских военных, пишут СМИ

France 3: Франция до конца года обучит 2,1 тысячи военных ВСУ, включая танкистов

© Фото : Sgt. Anthony JonesИнструктор обучает солдат ВСУ
Инструктор обучает солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Фото : Sgt. Anthony Jones
Инструктор обучает солдат ВСУ. Архивное фото
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ПАРИЖ, 18 июл – РИА Новости. Франция до конца 2024 года проведет обучение еще 2,1 тысячи украинских солдат, включая танкистов, сообщил телеканал France 3 со ссылкой на документ минобороны.
"Эквивалент бригады французской армии, или 2100 украинских солдат, ожидаются во Франции в конце 2024 года для двухмесячной боевой подготовки", - сообщило СМИ.
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Этот "беспрецедентный по численности" контингент будет находиться в оборудованных во Франции центрах обучения украинских специалистов. Часть из военных пройдёт специальную подготовку по управлению танками, уточняет СМИ.
Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявлял, что Украина сталкивается с острой нехваткой солдат, назвав обучение украинских военных в странах ЕС задачей первостепенной важности. В феврале Лекорню заявлял, что Франция намерена обучить еще "7-9 тысяч украинских военных в рамках как общей, так и специализированной подготовки".
В мае газета Point сообщила, что Франция провела для 45 украинцев экспресс-курс по обучению управлению гаубицами Caesar.
Отмечалось, что за 2023 год Франция обучила 350 украинских солдат пользоваться своей артиллерией. Всего же страна организовала военное обучение 10 тысяч украинцев.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияУкраинаРоссияСебастьян ЛекорнюСергей ЛавровНАТОЕвросоюз
 
 
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