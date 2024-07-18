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Фон дер Ляйен пообещала создать Европейский оборонный фонд - РИА Новости, 18.07.2024
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10:04 18.07.2024 (обновлено: 10:20 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/fond-1960414082.html
Фон дер Ляйен пообещала создать Европейский оборонный фонд
Фон дер Ляйен пообещала создать Европейский оборонный фонд - РИА Новости, 18.07.2024
Фон дер Ляйен пообещала создать Европейский оборонный фонд
Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен в своей программе до 2029 года на случай своего переизбрания на этот пост обещает создать Европейский оборонный фонд, а... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T10:04
2024-07-18T10:20
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен в своей программе до 2029 года на случай своего переизбрания на этот пост обещает создать Европейский оборонный фонд, а также реализовать проект по созданию европейского противовоздушного щита.Голосование депутатов Европарламента по кандидатуре Фон дер Ляйен на пост новой главы Еврокомиссии пройдет в Страсбурге в четверг."Мы будем создавать Европейский оборонный фонд, инвестировать в высокие оборонные возможности в таких важнейших областях, как морские, наземные и воздушные силы, космос и кибербезопасность", - говорится в программе.Фон дер Ляйен также заявила о необходимости для стран ЕС тратить больше на оборону, развивать оборонную промышленность и обещала реализовать проект европейского противовоздушного щита. "Работая с государствами-членами и в тесной координации с НАТО, мы предложим ряд оборонных проектов, представляющих общий европейский интерес, включая европейский противовоздушный щит и киберзащиту", - указывается в документе.
https://ria.ru/20240718/evropa-1960315187.html
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в мире, страсбург, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европарламент, евросоюз
В мире, Страсбург, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Европарламент, Евросоюз
Фон дер Ляйен пообещала создать Европейский оборонный фонд

Фон дер Ляйен в программе до 2029 г пообещала создать Европейский оборонный фонд

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен в своей программе до 2029 года на случай своего переизбрания на этот пост обещает создать Европейский оборонный фонд, а также реализовать проект по созданию европейского противовоздушного щита.
Голосование депутатов Европарламента по кандидатуре Фон дер Ляйен на пост новой главы Еврокомиссии пройдет в Страсбурге в четверг.
"Мы будем создавать Европейский оборонный фонд, инвестировать в высокие оборонные возможности в таких важнейших областях, как морские, наземные и воздушные силы, космос и кибербезопасность", - говорится в программе.
Фон дер Ляйен также заявила о необходимости для стран ЕС тратить больше на оборону, развивать оборонную промышленность и обещала реализовать проект европейского противовоздушного щита. "Работая с государствами-членами и в тесной координации с НАТО, мы предложим ряд оборонных проектов, представляющих общий европейский интерес, включая европейский противовоздушный щит и киберзащиту", - указывается в документе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Европейский "корабль дураков" идет ко дну
08:00
 
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