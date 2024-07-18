https://ria.ru/20240718/fond-1960414082.html

Фон дер Ляйен пообещала создать Европейский оборонный фонд

Фон дер Ляйен пообещала создать Европейский оборонный фонд - РИА Новости, 18.07.2024

Фон дер Ляйен пообещала создать Европейский оборонный фонд

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен в своей программе до 2029 года на случай своего переизбрания на этот пост обещает создать Европейский оборонный фонд, а... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T10:04

2024-07-18T10:04

2024-07-18T10:20

в мире

страсбург

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

европарламент

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951881209_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_37c10a94f4414b635574875eaf671d8b.jpg

БРЮССЕЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен в своей программе до 2029 года на случай своего переизбрания на этот пост обещает создать Европейский оборонный фонд, а также реализовать проект по созданию европейского противовоздушного щита.Голосование депутатов Европарламента по кандидатуре Фон дер Ляйен на пост новой главы Еврокомиссии пройдет в Страсбурге в четверг."Мы будем создавать Европейский оборонный фонд, инвестировать в высокие оборонные возможности в таких важнейших областях, как морские, наземные и воздушные силы, космос и кибербезопасность", - говорится в программе.Фон дер Ляйен также заявила о необходимости для стран ЕС тратить больше на оборону, развивать оборонную промышленность и обещала реализовать проект европейского противовоздушного щита. "Работая с государствами-членами и в тесной координации с НАТО, мы предложим ряд оборонных проектов, представляющих общий европейский интерес, включая европейский противовоздушный щит и киберзащиту", - указывается в документе.

https://ria.ru/20240718/evropa-1960315187.html

страсбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, страсбург, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европарламент, евросоюз