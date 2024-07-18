https://ria.ru/20240718/fns-1960566049.html

ФНС могут обязать предоставлять в ФСБ сведения о рождении, смерти и браке

ФНС могут обязать предоставлять в ФСБ сведения о рождении, смерти и браке - РИА Новости, 18.07.2024

ФНС могут обязать предоставлять в ФСБ сведения о рождении, смерти и браке

На Федеральную налоговую службу (ФНС) могут возложить обязанность предоставлять в Федеральную службу безопасности (ФСБ) сведения в ЕГР ЗАГС, о государственной... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T18:52

2024-07-18T18:52

2024-07-18T18:52

общество

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. На Федеральную налоговую службу (ФНС) могут возложить обязанность предоставлять в Федеральную службу безопасности (ФСБ) сведения в ЕГР ЗАГС, о государственной регистрации рождения, смерти, заключения и расторжения брака, следует из поправок к законопроекту, одобренных комитетом Госдумы по безопасности, которые доступны в думской электронной базе. "Поправкой предлагается возложить на ФНС России обязанность предоставлять в ФСБ России сведения, содержащиеся в ЕГР ЗАГС, о государственной регистрации рождения, смерти, заключения и расторжения брака, установления отцовства, перемены имени, а также сведения о внесении исправлений или изменений в записи о данных фактах", - говорится в обосновании поправки.

https://ria.ru/20240718/fsb-1960562979.html

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общество, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф