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ФНС могут обязать предоставлять в ФСБ сведения о рождении, смерти и браке - РИА Новости, 18.07.2024
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18:52 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/fns-1960566049.html
ФНС могут обязать предоставлять в ФСБ сведения о рождении, смерти и браке
ФНС могут обязать предоставлять в ФСБ сведения о рождении, смерти и браке - РИА Новости, 18.07.2024
ФНС могут обязать предоставлять в ФСБ сведения о рождении, смерти и браке
На Федеральную налоговую службу (ФНС) могут возложить обязанность предоставлять в Федеральную службу безопасности (ФСБ) сведения в ЕГР ЗАГС, о государственной... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T18:52
2024-07-18T18:52
общество
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. На Федеральную налоговую службу (ФНС) могут возложить обязанность предоставлять в Федеральную службу безопасности (ФСБ) сведения в ЕГР ЗАГС, о государственной регистрации рождения, смерти, заключения и расторжения брака, следует из поправок к законопроекту, одобренных комитетом Госдумы по безопасности, которые доступны в думской электронной базе. "Поправкой предлагается возложить на ФНС России обязанность предоставлять в ФСБ России сведения, содержащиеся в ЕГР ЗАГС, о государственной регистрации рождения, смерти, заключения и расторжения брака, установления отцовства, перемены имени, а также сведения о внесении исправлений или изменений в записи о данных фактах", - говорится в обосновании поправки.
https://ria.ru/20240718/fsb-1960562979.html
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общество, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф
Общество, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Госдума РФ
ФНС могут обязать предоставлять в ФСБ сведения о рождении, смерти и браке

На ФНС могут возложить обязанность предоставлять в ФСБ сведения из ЕГР ЗАГС

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. На Федеральную налоговую службу (ФНС) могут возложить обязанность предоставлять в Федеральную службу безопасности (ФСБ) сведения в ЕГР ЗАГС, о государственной регистрации рождения, смерти, заключения и расторжения брака, следует из поправок к законопроекту, одобренных комитетом Госдумы по безопасности, которые доступны в думской электронной базе.
"Поправкой предлагается возложить на ФНС России обязанность предоставлять в ФСБ России сведения, содержащиеся в ЕГР ЗАГС, о государственной регистрации рождения, смерти, заключения и расторжения брака, установления отцовства, перемены имени, а также сведения о внесении исправлений или изменений в записи о данных фактах", - говорится в обосновании поправки.
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ОбществоРоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Госдума РФ
 
 
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