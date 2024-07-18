https://ria.ru/20240718/finlyandiya-1960421659.html

В Финляндии рассказали, сколько россиян ждут очереди на убежище

В Финляндии рассказали, сколько россиян ждут очереди на убежище - РИА Новости, 18.07.2024

В Финляндии рассказали, сколько россиян ждут очереди на убежище

Более тысячи россиян ждут предоставления убежища в Финляндии, пишет Yle со ссылкой на данные иммиграционной службы Финляндии. "В настоящее время на рассмотрении РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T10:51

2024-07-18T10:51

2024-07-18T11:28

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Более тысячи россиян ждут предоставления убежища в Финляндии, пишет Yle со ссылкой на данные иммиграционной службы Финляндии. "В настоящее время на рассмотрении находится более 1100 заявлений о предоставлении убежища от россиян, из которых четыреста - от женщин", — говорится в публикации. В статье отмечается, что одной из проблем является, что агентство Европейского союза по вопросам убежища (EUAA) приостановило разработку общих для всех государств-членов принципов работы с просителями убежища из России. Это привело к тому, что каждому государству — члену ЕС нужно разработать свои собственные подходы. Согласно обновленным инструкциям каждый случай должен рассматриваться иммиграционными службами в индивидуальном порядке.

https://ria.ru/20240716/finlyandiya-1960068023.html

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в мире, финляндия, россия, евросоюз