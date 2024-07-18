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В Финляндии рассказали, сколько россиян ждут очереди на убежище - РИА Новости, 18.07.2024
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10:51 18.07.2024 (обновлено: 11:28 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/finlyandiya-1960421659.html
В Финляндии рассказали, сколько россиян ждут очереди на убежище
В Финляндии рассказали, сколько россиян ждут очереди на убежище - РИА Новости, 18.07.2024
В Финляндии рассказали, сколько россиян ждут очереди на убежище
Более тысячи россиян ждут предоставления убежища в Финляндии, пишет Yle со ссылкой на данные иммиграционной службы Финляндии. "В настоящее время на рассмотрении РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T10:51
2024-07-18T11:28
в мире
финляндия
россия
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Более тысячи россиян ждут предоставления убежища в Финляндии, пишет Yle со ссылкой на данные иммиграционной службы Финляндии. "В настоящее время на рассмотрении находится более 1100 заявлений о предоставлении убежища от россиян, из которых четыреста - от женщин", — говорится в публикации. В статье отмечается, что одной из проблем является, что агентство Европейского союза по вопросам убежища (EUAA) приостановило разработку общих для всех государств-членов принципов работы с просителями убежища из России. Это привело к тому, что каждому государству — члену ЕС нужно разработать свои собственные подходы. Согласно обновленным инструкциям каждый случай должен рассматриваться иммиграционными службами в индивидуальном порядке.
https://ria.ru/20240716/finlyandiya-1960068023.html
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в мире, финляндия, россия, евросоюз
В мире, Финляндия, Россия, Евросоюз
В Финляндии рассказали, сколько россиян ждут очереди на убежище

Yle утверждает, что сотни россиян ждут очереди на получение убежища в Финляндии

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Более тысячи россиян ждут предоставления убежища в Финляндии, пишет Yle со ссылкой на данные иммиграционной службы Финляндии.

"В настоящее время на рассмотрении находится более 1100 заявлений о предоставлении убежища от россиян, из которых четыреста - от женщин", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что одной из проблем является, что агентство Европейского союза по вопросам убежища (EUAA) приостановило разработку общих для всех государств-членов принципов работы с просителями убежища из России.

Это привело к тому, что каждому государству — члену ЕС нужно разработать свои собственные подходы. Согласно обновленным инструкциям каждый случай должен рассматриваться иммиграционными службами в индивидуальном порядке.
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