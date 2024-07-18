https://ria.ru/20240718/evrokomissiya-1960493328.html

Фон дер Ляйен переизбрали на пост главы Еврокомиссии

Фон дер Ляйен переизбрали на пост главы Еврокомиссии - РИА Новости, 18.07.2024

Фон дер Ляйен переизбрали на пост главы Еврокомиссии

Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен переизбрали на новый пятилетний срок, следует из итогов голосования депутатов нового созыва Европарламента на сессии в... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T15:17

2024-07-18T15:17

2024-07-18T16:43

еврокомиссия

европарламент

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 18 июл — РИА Новости. Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен переизбрали на новый пятилетний срок, следует из итогов голосования депутатов нового созыва Европарламента на сессии в Страсбурге. Кандидатуру фон дер Ляйен поддержал 401 депутат, 284 проголосовали против, 15 воздержались. Для переизбрания требовалось простое большинство голосов, то есть минимум 361 из 720.Полномочия главы Еврокомиссии продлятся до 2029 года.Перед голосованием фон дер Ляйен выступила с предвыборной программой, в которой традиционно пугала так называемыми "российской и китайской" угрозами. Она обещала превратить Европейский союз в оборонный, ввести должность еврокомиссара по обороне, укрепить военную промышленность, нарастить и контролировать соответствующие расходы. Она также предложила усилить контроль на внешних границах ЕС, утроить численность пограничной и береговой службы ЕС Frontex, эффективно выдворять мигрантов. Кроме того, фон дер Ляйен обещала продолжать военную и финансовую поддержку киевского режима, усиливать контроль за медиапространством и вовлечь Евросоюз в геостратегическое соперничество с Китаем.Обещания фон дер Ляйен прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что намерение превратить ЕС в оборонный союз подтверждает общий настрой европейских государств на милитаризацию, нагнетание напряженности, конфронтацию и опору на конфронтационные методы своей внешней политики. Но Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в ЕС, подчеркнул Песков, добавив, что на Украине она защищает свои интересы в условиях, когда европейские страны исключили какую-либо возможность диалога и учета озабоченности России. Все это вынуждает Россию соответствующим образом выстраивать определенный внешнеполитический подход, заключил он.

https://ria.ru/20240717/evropa-1960044795.html

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еврокомиссия, европарламент, в мире