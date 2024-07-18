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Фон дер Ляйен переизбрали на пост главы Еврокомиссии - РИА Новости, 18.07.2024
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15:17 18.07.2024 (обновлено: 16:43 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/evrokomissiya-1960493328.html
Фон дер Ляйен переизбрали на пост главы Еврокомиссии
Фон дер Ляйен переизбрали на пост главы Еврокомиссии - РИА Новости, 18.07.2024
Фон дер Ляйен переизбрали на пост главы Еврокомиссии
Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен переизбрали на новый пятилетний срок, следует из итогов голосования депутатов нового созыва Европарламента на сессии в... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T15:17
2024-07-18T16:43
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл — РИА Новости. Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен переизбрали на новый пятилетний срок, следует из итогов голосования депутатов нового созыва Европарламента на сессии в Страсбурге. Кандидатуру фон дер Ляйен поддержал 401 депутат, 284 проголосовали против, 15 воздержались. Для переизбрания требовалось простое большинство голосов, то есть минимум 361 из 720.Полномочия главы Еврокомиссии продлятся до 2029 года.Перед голосованием фон дер Ляйен выступила с предвыборной программой, в которой традиционно пугала так называемыми "российской и китайской" угрозами. Она обещала превратить Европейский союз в оборонный, ввести должность еврокомиссара по обороне, укрепить военную промышленность, нарастить и контролировать соответствующие расходы. Она также предложила усилить контроль на внешних границах ЕС, утроить численность пограничной и береговой службы ЕС Frontex, эффективно выдворять мигрантов. Кроме того, фон дер Ляйен обещала продолжать военную и финансовую поддержку киевского режима, усиливать контроль за медиапространством и вовлечь Евросоюз в геостратегическое соперничество с Китаем.Обещания фон дер Ляйен прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что намерение превратить ЕС в оборонный союз подтверждает общий настрой европейских государств на милитаризацию, нагнетание напряженности, конфронтацию и опору на конфронтационные методы своей внешней политики. Но Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в ЕС, подчеркнул Песков, добавив, что на Украине она защищает свои интересы в условиях, когда европейские страны исключили какую-либо возможность диалога и учета озабоченности России. Все это вынуждает Россию соответствующим образом выстраивать определенный внешнеполитический подход, заключил он.
https://ria.ru/20240717/evropa-1960044795.html
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еврокомиссия, европарламент, в мире
Еврокомиссия, Европарламент, В мире
Фон дер Ляйен переизбрали на пост главы Еврокомиссии

Действующую главу ЕК фон дер Ляйен переизбрали на пятилетний срок

© AFP 2024 / FREDERICK FLORINУрсула фон дер Ляйен во время заседания Европейского парламента в Страсбурге
Урсула фон дер Ляйен во время заседания Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AFP 2024 / FREDERICK FLORIN
Урсула фон дер Ляйен во время заседания Европейского парламента в Страсбурге
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 18 июл — РИА Новости. Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен переизбрали на новый пятилетний срок, следует из итогов голосования депутатов нового созыва Европарламента на сессии в Страсбурге.
Кандидатуру фон дер Ляйен поддержал 401 депутат, 284 проголосовали против, 15 воздержались. Для переизбрания требовалось простое большинство голосов, то есть минимум 361 из 720.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
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Полномочия главы Еврокомиссии продлятся до 2029 года.
Перед голосованием фон дер Ляйен выступила с предвыборной программой, в которой традиционно пугала так называемыми "российской и китайской" угрозами. Она обещала превратить Европейский союз в оборонный, ввести должность еврокомиссара по обороне, укрепить военную промышленность, нарастить и контролировать соответствующие расходы. Она также предложила усилить контроль на внешних границах ЕС, утроить численность пограничной и береговой службы ЕС Frontex, эффективно выдворять мигрантов.
Кроме того, фон дер Ляйен обещала продолжать военную и финансовую поддержку киевского режима, усиливать контроль за медиапространством и вовлечь Евросоюз в геостратегическое соперничество с Китаем.
Обещания фон дер Ляйен прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что намерение превратить ЕС в оборонный союз подтверждает общий настрой европейских государств на милитаризацию, нагнетание напряженности, конфронтацию и опору на конфронтационные методы своей внешней политики. Но Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в ЕС, подчеркнул Песков, добавив, что на Украине она защищает свои интересы в условиях, когда европейские страны исключили какую-либо возможность диалога и учета озабоченности России. Все это вынуждает Россию соответствующим образом выстраивать определенный внешнеполитический подход, заключил он.
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