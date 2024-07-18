Слуцкий прокомментировал переизбрание фон дер Ляйен главой ЕК
Слуцкий: фон дер Ляйен продолжит преступный курс европейских политиков
© AP Photo / Jean-Francois BadiasВыступление Урсулы фон дер Ляйен
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Выступление Урсулы фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на второй срок главой Еврокомиссии будет способствовать продолжению преступного курса европейских политиков, предавших свои национальные интересы в угоду амбициям Вашингтона, который использует Украину как "разменную монету", заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее в четверг фон дер Ляйен была переизбрана на новый пятилетний срок до 2029 года. Ее кандидатуру поддержал 401 депутат Европарламента, при этом 284 проголосовали против, 15 воздержались. Для переизбрания ей требовалось простое большинство голосов, то есть как минимум 361 голос из 720.
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"Фон дер Ляйен, к сожалению, продолжает преступный курс европейских политиков, предавших суверенитет, национальные интересы и граждан своих стран в угоду амбициям того же Вашингтона. И Украина здесь, которую клятвенно обещает поддерживать глава ЕК, не более чем пешка и разменная монета", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
"По сути, инициатива фон дер Ляйен - прямое признание трансформации Североатлантического альянса в агрессивный наступательный блок с задачами по созданию дестабилизации в различных точках планеты в интересах "золотого миллиарда", - отметил депутат.
"Вашингтон "правит бал" в НАТО, перетягивая на свою территорию европейские военно-промышленные производства и целенаправленно усиливая экономическую зависимость европейских столиц от решений и воли США. И втягивание Европы в противостояние с Россией с разрушением многолетних партнерских связей - один из элементов американской стратегии доминирования", - добавил Слуцкий.
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