https://ria.ru/20240718/es-1960461208.html

В Совфеде прокомментировали возможное превращение ЕС в оборонный союз

В Совфеде прокомментировали возможное превращение ЕС в оборонный союз - РИА Новости, 18.07.2024

В Совфеде прокомментировали возможное превращение ЕС в оборонный союз

Возможное превращение ЕС в "оборонный союз" не прибавит безопасности ни в Европе, ни в мире, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в Telegram-канале. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T13:30

2024-07-18T13:30

2024-07-18T13:30

в мире

европа

сша

константин косачев

урсула фон дер ляйен

евросоюз

нато

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Возможное превращение ЕС в "оборонный союз" не прибавит безопасности ни в Европе, ни в мире, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в Telegram-канале. "Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в случае переизбрания предложит превратить ЕС в "оборонный союз"… Сейчас "атлантисты" явно давлеют над "евроскептиками". В итоге мы имеем то, что имеем. Де-юре ЕС остается организацией экономической интеграции. Де-факто брюссельские чиновники под давлением нынешней американской администрации подталкивают государства-члены к формированию НАТО 2.0", - написал политик. По его словам, "безопасности ни в Европе, ни в мире от этого совершенно точно не прибавится". Печальный опыт существования НАТО - лучшее тому подтверждение, добавил Косачев. Он также отметил, что органы ЕС, каждый в своей сфере, неоднократно демонстрировали практику выхода за пределы компетенции, установленные для Европейского союза. "Особенность нынешнего заявления главы Еврокомиссии настораживает не только тем, что она выходит за пределы собственных полномочий как должностного лица ЕС. Во всяком случае самого права на превращение ЕС из организации региональной экономической интеграции в "оборонный союз" у нее, как руководителя Комиссии ЕС, нет", - написал Косачев. По его мнению, гораздо более опасно то, что государства-члены никак не реагируют на подобного рода заявления. "Косвенно это свидетельствует о политическом запросе большинства европейских государств на превращение ЕС в НАТО 2.0", - полагает он. Косачев напомнил, что политика обороны главным образом находится в сфере полномочий национальных государств ЕС. Перспективы военной интеграции ЕС зависят от единогласия глав государств и правительств в Европейском совете. "До настоящего времени этот вопрос находился в политическом тупике, несмотря на многочисленные призывы создать общую армию ЕС или превратить ЕС в некий военный союз. Статья 42 Лиссабонского договора предусматривает лишь военное сотрудничество между вооруженными силами государств-членов", - пояснил сенатор. "Мы помним, что ЕС возник изначально как европейское объединение угля и стали. И должен был бы им оставаться, если бы не насаждаемая США идеология трансатлантизма", - заключил политик.

https://ria.ru/20240718/evropa-1960315187.html

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в мире, европа, сша, константин косачев, урсула фон дер ляйен, евросоюз, нато