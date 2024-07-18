https://ria.ru/20240718/energosnabzhenie-1960452408.html

В Брянской области нарушилось энергоснабжение после обстрела

В Брянской области нарушилось энергоснабжение после обстрела - РИА Новости, 18.07.2024

В Брянской области нарушилось энергоснабжение после обстрела

Энергоснабжение нескольких населенных пунктов в Брянской области нарушено после украинского обстрела, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T12:50

2024-07-18T12:50

2024-07-18T13:01

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

александр богомаз

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Энергоснабжение нескольких населенных пунктов в Брянской области нарушено после украинского обстрела, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Украинские террористы совершили обстрел села Воронок Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. По предварительной информации, в результате террористической атаки нарушено энергоснабжение нескольких населенных пунктов", – написал Богомаз.Глава региона уточнил, что оперативные, экстренные и аварийные службы работают на месте.Стародубский район – один из шести приграничных районов Брянской области, он граничит с Черниговской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

брянская область

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происшествия, брянская область, александр богомаз