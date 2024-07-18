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В Брянской области нарушилось энергоснабжение после обстрела - РИА Новости, 18.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:50 18.07.2024 (обновлено: 13:01 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/energosnabzhenie-1960452408.html
В Брянской области нарушилось энергоснабжение после обстрела
В Брянской области нарушилось энергоснабжение после обстрела - РИА Новости, 18.07.2024
В Брянской области нарушилось энергоснабжение после обстрела
Энергоснабжение нескольких населенных пунктов в Брянской области нарушено после украинского обстрела, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T12:50
2024-07-18T13:01
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
александр богомаз
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Энергоснабжение нескольких населенных пунктов в Брянской области нарушено после украинского обстрела, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Украинские террористы совершили обстрел села Воронок Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. По предварительной информации, в результате террористической атаки нарушено энергоснабжение нескольких населенных пунктов", – написал Богомаз.Глава региона уточнил, что оперативные, экстренные и аварийные службы работают на месте.Стародубский район – один из шести приграничных районов Брянской области, он граничит с Черниговской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
брянская область
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происшествия, брянская область, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз
В Брянской области нарушилось энергоснабжение после обстрела

Богомаз: в Брянской области нарушилось энергоснабжение после обстрела ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Энергоснабжение нескольких населенных пунктов в Брянской области нарушено после украинского обстрела, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Украинские террористы совершили обстрел села Воронок Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. По предварительной информации, в результате террористической атаки нарушено энергоснабжение нескольких населенных пунктов", – написал Богомаз.
Глава региона уточнил, что оперативные, экстренные и аварийные службы работают на месте.
Стародубский район – один из шести приграничных районов Брянской области, он граничит с Черниговской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьАлександр Богомаз
 
 
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