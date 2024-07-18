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В Энергодаре восстановили энергоснабжение и водоснабжение - РИА Новости, 18.07.2024
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20:22 18.07.2024 (обновлено: 20:43 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/energodar-1960578790.html
В Энергодаре восстановили энергоснабжение и водоснабжение
В Энергодаре восстановили энергоснабжение и водоснабжение - РИА Новости, 18.07.2024
В Энергодаре восстановили энергоснабжение и водоснабжение
Энергоснабжение и водоснабжение Энергодара, нарушенное аварией на ЛЭП в среду, восстановлено, сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз в... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T20:22
2024-07-18T20:43
энергодар
запорожская область
россия
происшествия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Энергоснабжение и водоснабжение Энергодара, нарушенное аварией на ЛЭП в среду, восстановлено, сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз в Telegram-канале.Аварийное отключение ЛЭП в среду оставило без электроэнергии Каменско-Днепровский район и город Энергодар Запорожской области, сообщила ранее администрация города."Энергоснабжение Энергодара восстановлено. Также в городе восстановлено водоснабжение и водоотведение", – написал он.Он поблагодарил специалистов, приложивших максимальные усилия для восстановления поврежденной электрической инфраструктуры.Сеновоз отметил, что устойчивость системы энергоснабжения зависит от объема потребления, поэтому попросил не пользоваться энергоемкими бытовыми приборами.
https://ria.ru/20240716/otklyucheniya-1960130506.html
https://ria.ru/20240718/oes-1960454450.html
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энергодар, запорожская область, россия, происшествия, общество
Энергодар, Запорожская область, Россия, Происшествия, Общество
В Энергодаре восстановили энергоснабжение и водоснабжение

В Энергодаре восстановили энергоснабжение и водоснабжение после аварии в среду

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Энергоснабжение и водоснабжение Энергодара, нарушенное аварией на ЛЭП в среду, восстановлено, сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз в Telegram-канале.
Аварийное отключение ЛЭП в среду оставило без электроэнергии Каменско-Днепровский район и город Энергодар Запорожской области, сообщила ранее администрация города.
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16 июля, 22:25
"Энергоснабжение Энергодара восстановлено. Также в городе восстановлено водоснабжение и водоотведение", – написал он.
Он поблагодарил специалистов, приложивших максимальные усилия для восстановления поврежденной электрической инфраструктуры.
Сеновоз отметил, что устойчивость системы энергоснабжения зависит от объема потребления, поэтому попросил не пользоваться энергоемкими бытовыми приборами.
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