https://ria.ru/20240718/energodar-1960578790.html

В Энергодаре восстановили энергоснабжение и водоснабжение

В Энергодаре восстановили энергоснабжение и водоснабжение - РИА Новости, 18.07.2024

В Энергодаре восстановили энергоснабжение и водоснабжение

Энергоснабжение и водоснабжение Энергодара, нарушенное аварией на ЛЭП в среду, восстановлено, сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз в... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T20:22

2024-07-18T20:22

2024-07-18T20:43

энергодар

запорожская область

россия

происшествия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Энергоснабжение и водоснабжение Энергодара, нарушенное аварией на ЛЭП в среду, восстановлено, сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз в Telegram-канале.Аварийное отключение ЛЭП в среду оставило без электроэнергии Каменско-Днепровский район и город Энергодар Запорожской области, сообщила ранее администрация города."Энергоснабжение Энергодара восстановлено. Также в городе восстановлено водоснабжение и водоотведение", – написал он.Он поблагодарил специалистов, приложивших максимальные усилия для восстановления поврежденной электрической инфраструктуры.Сеновоз отметил, что устойчивость системы энергоснабжения зависит от объема потребления, поэтому попросил не пользоваться энергоемкими бытовыми приборами.

https://ria.ru/20240716/otklyucheniya-1960130506.html

https://ria.ru/20240718/oes-1960454450.html

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энергодар, запорожская область, россия, происшествия, общество