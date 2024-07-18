Рейтинг@Mail.ru
Китай открывает второй фронт. Запад ждет война с половиной мира - РИА Новости, 18.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 18.07.2024 (обновлено: 08:02 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/elektromobili-1960212741.html
Китай открывает второй фронт. Запад ждет война с половиной мира
Китай открывает второй фронт. Запад ждет война с половиной мира - РИА Новости, 18.07.2024
Китай открывает второй фронт. Запад ждет война с половиной мира
Между КНР и Евросоюзом назревает конфликт. Не в силах конкурировать с китайскими электромобилями, Брюссель ввел высокие пошлины не только на азиатские бренды,... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T08:00
2024-07-18T08:02
экономика
китай
европа
брюссель
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
всемирная торговая организация (вто)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820286558_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_db84bf75ca92e16212d46ef315dca629.jpg
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости, Надежда Сарапина. Между КНР и Евросоюзом назревает конфликт. Не в силах конкурировать с китайскими электромобилями, Брюссель ввел высокие пошлины не только на азиатские бренды, но и на "европейцев", собираемых в Китае. Пекин обвиняет Европу в протекционизме и готовит ответные меры. О новом витке экономического противостояния — в материале РИА Новости.Несвободный рынокВ ЕС твердо решили бороться за внутренний рынок. В частности, электромобилей. Если в 2019 году доля Китая в этом сегменте была менее процента, то в 2023-м — восемь, а в 2025-м ожидают все 15.Исследовательская компания Rhodium Group подсчитала, что с 2020 года импорт из КНР взлетел с 1,6 миллиарда долларов до 11,5 миллиарда. Причем цены на 20% меньше. Европейцы уверены: за счет нерыночных механизмов."Мировые рынки наводнены дешевыми электромобилями. И их стоимость искусственно поддерживается на низком уровне за счет огромных государственных субсидий", — возмущалась в ежегодной речи "О состоянии ЕС" председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на заседании Европарламента в Страсбурге в сентябре. Инициировали антидемпинговое расследование.И вот теперь в Брюсселе повысили пошлины. Было десять процентов. С 12 июля для концерна BYD — 17, Geely — 20, SAIC — 38, сообщает The Economist.Сотрудничавшие с расследованием ЕК получат в среднем 21, отказавшиеся — 38,1. Кроме того, налог увеличат и для европейских брендов с заводами в КНР, например BMW."Это попытка облегчить конкурентную борьбу и избавиться от доминирования китайцев, которые уже контролируют половину мирового рынка", — объясняет кандидат экономических наук, доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве России Ольга Жильцова.Можно играть вдвоемПодобное ждет китайские солнечные панели и ветряки. Пекин намерен подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО)."Расследование против субсидий — типичный протекционизм, игнорирующий объективные факты и правила ВТО. Это наносит ущерб самой Европе", — заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.Он призвал "европейскую сторону внимательно прислушаться к общественному мнению, прекратить политизацию торгово-экономических вопросов, урегулировать трения путем диалога и консультаций, чтобы не подрывать взаимное доверие, диалог и сотрудничество".Министерство торговли Китая направило письмо замглавы Еврокомиссии Валдису Домбровскому с предупреждением о последствиях.Ответные меры неизбежны, указывает Politico. Прежде всего ударят по авиационному сектору и сельскому хозяйству.Брюссель, в свою очередь, готов пустить в ход международный механизм закупок — если Пекин не подчинится, китайским компаниям ограничат доступ к государственным тендерам в Европе, уточняет The Economist.Торговая войнаЕС не запугать жалобами в ВТО, уверен председатель Российско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. "Эта организация давно в тупике — сроки полномочий арбитров истекли, а США блокируют новые назначения. Все согласны с необходимостью реформирования, но как именно — договориться не могут", — подчеркивает он.Гораздо опаснее встречные ограничения. Помимо сельского хозяйства и авиационного сектора, под угрозой фармацевтика, косметика, товары для гигиены и, конечно, автопром — ЕС рискует получить дефицит товаров вместе с ростом цен."В отрасли это прекрасно понимают, а потому концерны (прежде всего немецкие) обращались в ЕК с просьбой хорошо все обдумать, а лучше — отказаться от пошлин в связи с возможными ответными мерами. Тех, кого европейские политики в теории хотят защитить, не желают такой защиты, поскольку трезво оценивают издержки и риски", — говорит эксперт.Кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян согласен с тем, что ответный удар будет чувствительным. КНР — крупный торговый партнер и экспортирует в ЕС значительно больше, чем импортирует.По данным Манкевича, на Китай приходится 27% экспорта сельхозпродукции ЕС, 24% — металлов и материалов, 22% — потребительских товаров, в том числе предметов роскоши, 19% — полупроводников и электроники, десять — машин и запчастей к ним, столько же — машиностроение, девять — авиационный сектор, четыре — фармацевтика."Авторынок и так в стагнации из-за последствий пандемии и проблем с полупроводниками. Новые пошлины не только вызовут падение продаж на семь-десять процентов, но и рискуют потянуть за собой всю экономику, и без того с трудом балансирующую на грани кризиса из-за разрыва торговли с Россией", — полагает Хачатурян.По его оценкам, битва на два фронта может обернуться для ЕС снижением ВВП на полтора-три процента.
https://ria.ru/20240713/kazakhstan-1959325312.html
https://ria.ru/20240609/ugol-1951501050.html
https://ria.ru/20240715/saudity--1959338449.html
китай
европа
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820286558_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_8a2b9ac7807bae61356e935be0ebbfe3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, европа, брюссель, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, всемирная торговая организация (вто)
Экономика, Китай, Европа, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Всемирная торговая организация (ВТО)
Китай открывает второй фронт. Запад ждет война с половиной мира

Европа вводит повышенные пошлины на китайские электромобили

© AP Photo / Jean-Francois BadiasГлава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости, Надежда Сарапина. Между КНР и Евросоюзом назревает конфликт. Не в силах конкурировать с китайскими электромобилями, Брюссель ввел высокие пошлины не только на азиатские бренды, но и на "европейцев", собираемых в Китае. Пекин обвиняет Европу в протекционизме и готовит ответные меры. О новом витке экономического противостояния — в материале РИА Новости.

Несвободный рынок

В ЕС твердо решили бороться за внутренний рынок. В частности, электромобилей. Если в 2019 году доля Китая в этом сегменте была менее процента, то в 2023-м — восемь, а в 2025-м ожидают все 15.
Исследовательская компания Rhodium Group подсчитала, что с 2020 года импорт из КНР взлетел с 1,6 миллиарда долларов до 11,5 миллиарда. Причем цены на 20% меньше. Европейцы уверены: за счет нерыночных механизмов.
"Мировые рынки наводнены дешевыми электромобилями. И их стоимость искусственно поддерживается на низком уровне за счет огромных государственных субсидий", — возмущалась в ежегодной речи "О состоянии ЕС" председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на заседании Европарламента в Страсбурге в сентябре. Инициировали антидемпинговое расследование.
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Осталось недолго. Вашингтон выходит на уровень тотального контроля
13 июля, 08:00
И вот теперь в Брюсселе повысили пошлины. Было десять процентов. С 12 июля для концерна BYD — 17, Geely — 20, SAIC — 38, сообщает The Economist.
Сотрудничавшие с расследованием ЕК получат в среднем 21, отказавшиеся — 38,1. Кроме того, налог увеличат и для европейских брендов с заводами в КНР, например BMW.
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПродажа автомобилей в официальном дилерском центре Geely "АвтоСпецЦентр" в Москве
Продажа автомобилей в официальном дилерском центре Geely АвтоСпецЦентр в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Продажа автомобилей в официальном дилерском центре Geely "АвтоСпецЦентр" в Москве
"Это попытка облегчить конкурентную борьбу и избавиться от доминирования китайцев, которые уже контролируют половину мирового рынка", — объясняет кандидат экономических наук, доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве России Ольга Жильцова.

Можно играть вдвоем

Подобное ждет китайские солнечные панели и ветряки. Пекин намерен подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО).
"Расследование против субсидий — типичный протекционизм, игнорирующий объективные факты и правила ВТО. Это наносит ущерб самой Европе", — заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Он призвал "европейскую сторону внимательно прислушаться к общественному мнению, прекратить политизацию торгово-экономических вопросов, урегулировать трения путем диалога и консультаций, чтобы не подрывать взаимное доверие, диалог и сотрудничество".
Таманский терминал навалочных грузов - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
Обвиняют русских. Европе придется смириться с новой реальностью
9 июня, 08:00
Министерство торговли Китая направило письмо замглавы Еврокомиссии Валдису Домбровскому с предупреждением о последствиях.
Ответные меры неизбежны, указывает Politico. Прежде всего ударят по авиационному сектору и сельскому хозяйству.
Брюссель, в свою очередь, готов пустить в ход международный механизм закупок — если Пекин не подчинится, китайским компаниям ограничат доступ к государственным тендерам в Европе, уточняет The Economist.
© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД КНР Линь Цзянь
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь

Торговая война

ЕС не запугать жалобами в ВТО, уверен председатель Российско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. "Эта организация давно в тупике — сроки полномочий арбитров истекли, а США блокируют новые назначения. Все согласны с необходимостью реформирования, но как именно — договориться не могут", — подчеркивает он.
Гораздо опаснее встречные ограничения. Помимо сельского хозяйства и авиационного сектора, под угрозой фармацевтика, косметика, товары для гигиены и, конечно, автопром — ЕС рискует получить дефицит товаров вместе с ростом цен.
"В отрасли это прекрасно понимают, а потому концерны (прежде всего немецкие) обращались в ЕК с просьбой хорошо все обдумать, а лучше — отказаться от пошлин в связи с возможными ответными мерами. Тех, кого европейские политики в теории хотят защитить, не желают такой защиты, поскольку трезво оценивают издержки и риски", — говорит эксперт.
Наследный принц и министр обороны Королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
"Жесткий сигнал": саудиты пригрозили сбросить европейский долг из-за России
15 июля, 08:00
Кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян согласен с тем, что ответный удар будет чувствительным. КНР — крупный торговый партнер и экспортирует в ЕС значительно больше, чем импортирует.
По данным Манкевича, на Китай приходится 27% экспорта сельхозпродукции ЕС, 24% — металлов и материалов, 22% — потребительских товаров, в том числе предметов роскоши, 19% — полупроводников и электроники, десять — машин и запчастей к ним, столько же — машиностроение, девять — авиационный сектор, четыре — фармацевтика.
"Авторынок и так в стагнации из-за последствий пандемии и проблем с полупроводниками. Новые пошлины не только вызовут падение продаж на семь-десять процентов, но и рискуют потянуть за собой всю экономику, и без того с трудом балансирующую на грани кризиса из-за разрыва торговли с Россией", — полагает Хачатурян.
По его оценкам, битва на два фронта может обернуться для ЕС снижением ВВП на полтора-три процента.
© AP Photo / Vincent YuРабочие на производстве в Китае
Рабочие на производстве в Китае - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Vincent Yu
Рабочие на производстве в Китае
 
ЭкономикаКитайЕвропаБрюссельУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала