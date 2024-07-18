https://ria.ru/20240718/elektromobili-1960212741.html

Китай открывает второй фронт. Запад ждет война с половиной мира

Китай открывает второй фронт. Запад ждет война с половиной мира - РИА Новости, 18.07.2024

Китай открывает второй фронт. Запад ждет война с половиной мира

Между КНР и Евросоюзом назревает конфликт. Не в силах конкурировать с китайскими электромобилями, Брюссель ввел высокие пошлины не только на азиатские бренды,... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T08:00

2024-07-18T08:00

2024-07-18T08:02

экономика

китай

европа

брюссель

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

всемирная торговая организация (вто)

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости, Надежда Сарапина. Между КНР и Евросоюзом назревает конфликт. Не в силах конкурировать с китайскими электромобилями, Брюссель ввел высокие пошлины не только на азиатские бренды, но и на "европейцев", собираемых в Китае. Пекин обвиняет Европу в протекционизме и готовит ответные меры. О новом витке экономического противостояния — в материале РИА Новости.Несвободный рынокВ ЕС твердо решили бороться за внутренний рынок. В частности, электромобилей. Если в 2019 году доля Китая в этом сегменте была менее процента, то в 2023-м — восемь, а в 2025-м ожидают все 15.Исследовательская компания Rhodium Group подсчитала, что с 2020 года импорт из КНР взлетел с 1,6 миллиарда долларов до 11,5 миллиарда. Причем цены на 20% меньше. Европейцы уверены: за счет нерыночных механизмов."Мировые рынки наводнены дешевыми электромобилями. И их стоимость искусственно поддерживается на низком уровне за счет огромных государственных субсидий", — возмущалась в ежегодной речи "О состоянии ЕС" председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на заседании Европарламента в Страсбурге в сентябре. Инициировали антидемпинговое расследование.И вот теперь в Брюсселе повысили пошлины. Было десять процентов. С 12 июля для концерна BYD — 17, Geely — 20, SAIC — 38, сообщает The Economist.Сотрудничавшие с расследованием ЕК получат в среднем 21, отказавшиеся — 38,1. Кроме того, налог увеличат и для европейских брендов с заводами в КНР, например BMW."Это попытка облегчить конкурентную борьбу и избавиться от доминирования китайцев, которые уже контролируют половину мирового рынка", — объясняет кандидат экономических наук, доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве России Ольга Жильцова.Можно играть вдвоемПодобное ждет китайские солнечные панели и ветряки. Пекин намерен подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО)."Расследование против субсидий — типичный протекционизм, игнорирующий объективные факты и правила ВТО. Это наносит ущерб самой Европе", — заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.Он призвал "европейскую сторону внимательно прислушаться к общественному мнению, прекратить политизацию торгово-экономических вопросов, урегулировать трения путем диалога и консультаций, чтобы не подрывать взаимное доверие, диалог и сотрудничество".Министерство торговли Китая направило письмо замглавы Еврокомиссии Валдису Домбровскому с предупреждением о последствиях.Ответные меры неизбежны, указывает Politico. Прежде всего ударят по авиационному сектору и сельскому хозяйству.Брюссель, в свою очередь, готов пустить в ход международный механизм закупок — если Пекин не подчинится, китайским компаниям ограничат доступ к государственным тендерам в Европе, уточняет The Economist.Торговая войнаЕС не запугать жалобами в ВТО, уверен председатель Российско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. "Эта организация давно в тупике — сроки полномочий арбитров истекли, а США блокируют новые назначения. Все согласны с необходимостью реформирования, но как именно — договориться не могут", — подчеркивает он.Гораздо опаснее встречные ограничения. Помимо сельского хозяйства и авиационного сектора, под угрозой фармацевтика, косметика, товары для гигиены и, конечно, автопром — ЕС рискует получить дефицит товаров вместе с ростом цен."В отрасли это прекрасно понимают, а потому концерны (прежде всего немецкие) обращались в ЕК с просьбой хорошо все обдумать, а лучше — отказаться от пошлин в связи с возможными ответными мерами. Тех, кого европейские политики в теории хотят защитить, не желают такой защиты, поскольку трезво оценивают издержки и риски", — говорит эксперт.Кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян согласен с тем, что ответный удар будет чувствительным. КНР — крупный торговый партнер и экспортирует в ЕС значительно больше, чем импортирует.По данным Манкевича, на Китай приходится 27% экспорта сельхозпродукции ЕС, 24% — металлов и материалов, 22% — потребительских товаров, в том числе предметов роскоши, 19% — полупроводников и электроники, десять — машин и запчастей к ним, столько же — машиностроение, девять — авиационный сектор, четыре — фармацевтика."Авторынок и так в стагнации из-за последствий пандемии и проблем с полупроводниками. Новые пошлины не только вызовут падение продаж на семь-десять процентов, но и рискуют потянуть за собой всю экономику, и без того с трудом балансирующую на грани кризиса из-за разрыва торговли с Россией", — полагает Хачатурян.По его оценкам, битва на два фронта может обернуться для ЕС снижением ВВП на полтора-три процента.

https://ria.ru/20240713/kazakhstan-1959325312.html

https://ria.ru/20240609/ugol-1951501050.html

https://ria.ru/20240715/saudity--1959338449.html

китай

европа

брюссель

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экономика, китай, европа, брюссель, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, всемирная торговая организация (вто)