https://ria.ru/20240718/eksport-1960410440.html

Более 90 процентов московского ННЭ в Индию составила продукция промотраслей

Более 90 процентов московского ННЭ в Индию составила продукция промотраслей - РИА Новости, 18.07.2024

Более 90 процентов московского ННЭ в Индию составила продукция промотраслей

В январе-апреле текущего года совокупный экспорт столичной несырьевой неэнергетической продукции в Индию превысил 27% от общего объема ННЭ Москвы в страны... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T10:03

2024-07-18T10:03

2024-07-18T10:03

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

сергей собянин

максим ликсутов

экспорт

индия

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В январе-апреле текущего года совокупный экспорт столичной несырьевой неэнергетической продукции в Индию превысил 27% от общего объема ННЭ Москвы в страны БРИКС, более 90% поставок - продукция промышленных отраслей, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Одной из ключевых мер поддержки столичных промышленников, которые город реализует в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина, является продвижение их продукции на зарубежные рынки. Так, на поставки в Индию в январе-апреле 2024 года пришлось свыше 27% от совокупного объема экспорта московской несырьевой неэнергетической продукции в страны БРИКС", – приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он добавил, что свыше 90% составляют товары промышленных отраслей, в частности машиностроения и химпрома.Отмечается, что с 2019 года центр "Моспром" провел для городских компаний промышленного сектора и АПК 5 бизнес-миссий. Это было сделано для продвижения столичной продукции на индийский рынок."По итогам января-апреля 2024 года Индия занимает восьмое место по объему закупок московской несырьевой неэнергетической продукции среди других дружественных стран. Среди перспективных направлений партнерства можно отметить сотрудничество в части реализации инфраструктурных проектов в области энергетики и модернизации городской инфраструктуры Индии", – сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.Развитию торгово-экономических отношений Москвы и Индии во многом способствуют российско-индийские соглашения о двустороннем сотрудничестве в сферах торговли и инвестиций. В текущем года с помощью поддержки центра "Моспром" городская инженерная компания заключила с индийскими партнерами контракт на поставку комплектующих для авиационной техники.В свою очередь, гендиректор "ХС-Наука" Роман Чичелов заявил, что по контракту прошла первая опытная поставка теплообменников для вертолетной техники. Сейчас в процессе организация испытаний, продолжается поиск дополнительных направлений сотрудничества.Начиная с 2022 года, в том числе за счет оказанной центром "Моспром" поддержки, городские производители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.В рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" функционирует цифровая платформа "Мой экспорт". Там представители бизнеса могут получить поддержку. К примеру, там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и прочее.

https://ria.ru/20240717/sobyanin-1960228763.html

https://ria.ru/20240716/bumaga-1959987726.html

москва

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов, сергей собянин, максим ликсутов , экспорт, индия