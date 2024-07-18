https://ria.ru/20240718/efimov-1960359975.html

Ефимов: станцию "Достоевская" московского метро построят горным способом

Ефимов: станцию "Достоевская" московского метро построят горным способом - РИА Новости, 18.07.2024

Ефимов: станцию "Достоевская" московского метро построят горным способом

Станцию московского метрополитена "Достоевская" Кольцевой линии строят закрытым горным способом, без рытья котлована и воздействия на городскую инфраструктуру,... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T09:06

2024-07-18T09:06

2024-07-18T09:06

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 18 июля — РИА Новости. Станцию московского метрополитена "Достоевская" Кольцевой линии строят закрытым горным способом, без рытья котлована и воздействия на городскую инфраструктуру, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. "Специфика территории на Суворовской площади, где возводится станция метро “Достоевская”, не позволяет создать открытый котлован и использовать тоннелепроходческий щит. Поэтому возле Центрального академического театра Российской армии построили шахтные стволы, через которые ведутся работы закрытым способом: доставка оборудования, спуск и подъем строителей, горная проходка и выдача выработанной породы", – рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Уточняется, что перед началом строительства станционного комплекса специалисты устраивают два обходных тоннеля. По ним временно перенаправят поезда Кольцевой линии.Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что у столичных метростроителей уже есть большой опыт создания станций метро подобным способом. Например, он был использован при постройке станций “Савеловская”, “Марьина Роща” и “Рижская” БКЛ.Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о строительстве станции метро "Достоевская" Кольцевой линии в 2022 году. Она расположится между "Новослободской" и "Проспектом Мира". Мэр отмечал, что она станет первой станцией, построенной на этой линии спустя 70 лет после ее запуска.

https://ria.ru/20240717/efimov-1960203238.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы