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Ефимов: станцию "Достоевская" московского метро построят горным способом - РИА Новости, 18.07.2024
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09:06 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/efimov-1960359975.html
Ефимов: станцию "Достоевская" московского метро построят горным способом
Ефимов: станцию "Достоевская" московского метро построят горным способом - РИА Новости, 18.07.2024
Ефимов: станцию "Достоевская" московского метро построят горным способом
Станцию московского метрополитена "Достоевская" Кольцевой линии строят закрытым горным способом, без рытья котлована и воздействия на городскую инфраструктуру,... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T09:06
2024-07-18T09:06
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 18 июля — РИА Новости. Станцию московского метрополитена "Достоевская" Кольцевой линии строят закрытым горным способом, без рытья котлована и воздействия на городскую инфраструктуру, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. "Специфика территории на Суворовской площади, где возводится станция метро “Достоевская”, не позволяет создать открытый котлован и использовать тоннелепроходческий щит. Поэтому возле Центрального академического театра Российской армии построили шахтные стволы, через которые ведутся работы закрытым способом: доставка оборудования, спуск и подъем строителей, горная проходка и выдача выработанной породы", – рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Уточняется, что перед началом строительства станционного комплекса специалисты устраивают два обходных тоннеля. По ним временно перенаправят поезда Кольцевой линии.Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что у столичных метростроителей уже есть большой опыт создания станций метро подобным способом. Например, он был использован при постройке станций “Савеловская”, “Марьина Роща” и “Рижская” БКЛ.Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о строительстве станции метро "Достоевская" Кольцевой линии в 2022 году. Она расположится между "Новослободской" и "Проспектом Мира". Мэр отмечал, что она станет первой станцией, построенной на этой линии спустя 70 лет после ее запуска.
https://ria.ru/20240717/efimov-1960203238.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: станцию "Достоевская" московского метро построят горным способом

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июля — РИА Новости. Станцию московского метрополитена "Достоевская" Кольцевой линии строят закрытым горным способом, без рытья котлована и воздействия на городскую инфраструктуру, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Специфика территории на Суворовской площади, где возводится станция метро “Достоевская”, не позволяет создать открытый котлован и использовать тоннелепроходческий щит. Поэтому возле Центрального академического театра Российской армии построили шахтные стволы, через которые ведутся работы закрытым способом: доставка оборудования, спуск и подъем строителей, горная проходка и выдача выработанной породы", – рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
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Уточняется, что перед началом строительства станционного комплекса специалисты устраивают два обходных тоннеля. По ним временно перенаправят поезда Кольцевой линии.
Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что у столичных метростроителей уже есть большой опыт создания станций метро подобным способом. Например, он был использован при постройке станций “Савеловская”, “Марьина Роща” и “Рижская” БКЛ.
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о строительстве станции метро "Достоевская" Кольцевой линии в 2022 году. Она расположится между "Новослободской" и "Проспектом Мира". Мэр отмечал, что она станет первой станцией, построенной на этой линии спустя 70 лет после ее запуска.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
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