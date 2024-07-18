Ефимов: станцию "Достоевская" московского метро построят горным способом
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 18 июля — РИА Новости. Станцию московского метрополитена "Достоевская" Кольцевой линии строят закрытым горным способом, без рытья котлована и воздействия на городскую инфраструктуру, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Специфика территории на Суворовской площади, где возводится станция метро “Достоевская”, не позволяет создать открытый котлован и использовать тоннелепроходческий щит. Поэтому возле Центрального академического театра Российской армии построили шахтные стволы, через которые ведутся работы закрытым способом: доставка оборудования, спуск и подъем строителей, горная проходка и выдача выработанной породы", – рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Уточняется, что перед началом строительства станционного комплекса специалисты устраивают два обходных тоннеля. По ним временно перенаправят поезда Кольцевой линии.
Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что у столичных метростроителей уже есть большой опыт создания станций метро подобным способом. Например, он был использован при постройке станций “Савеловская”, “Марьина Роща” и “Рижская” БКЛ.
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о строительстве станции метро "Достоевская" Кольцевой линии в 2022 году. Она расположится между "Новослободской" и "Проспектом Мира". Мэр отмечал, что она станет первой станцией, построенной на этой линии спустя 70 лет после ее запуска.