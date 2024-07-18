https://ria.ru/20240718/efimov-1960080410.html
Ефимов: начато проектирование связки Новой Москвы и трассы М2
Ефимов: начато проектирование связки Новой Москвы и трассы М2 - РИА Новости, 18.07.2024
Ефимов: начато проектирование связки Новой Москвы и трассы М2
В Москве начато проектирование участка, продлевающего автодорогу Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево до трассы М-2 "Крым", рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T10:06
2024-07-18T10:06
2024-07-18T10:06
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
тинао
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В Москве начато проектирование участка, продлевающего автодорогу Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево до трассы М-2 "Крым", рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. Он отметил, что автодорога Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево замкнула сплошное поперечное направление между Калужским и Варшавским шоссе, соединив Троицк и Щербинку, и стала самым масштабным проектом, реализованным в ТиНАО, после введенных в эксплуатацию участков трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе."Теперь мы планируем продлить ее дальше на восток до обводной дороги с последующим выходом на еще одну федеральную магистраль – М-2 "Крым", Симферопольское шоссе. Протяженность линейного объекта составит 3,5 километра", – приводит его слова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Дорога создаст радиальную связь между Варшавским и Симферопольским шоссе, обеспечив выезды на магистрали из восточной части Щербинки, и предоставит жителям доступ к станции Остафьево МЦД-2. Уточняется, что в будущем она объединит все действующие и планируемые объекты, что приведет к созданию трассы-дублера ЦКАД и МКАД на участке от Минского шоссе до М-2.Проектировщиком выступает ООО "ВТМ Дорпроект". Проект планируется завершить до середины 2025 года, а ввести участок в эксплуатацию – в 2027 году.С 2012 года в ТиНАО построили 390 километров автомобильных дорог. Общая протяженность автодорог в округах выросла в 1,5 раза с момента присоединения к Москве, и составляет около тысячи километров.
https://ria.ru/20240716/efimov-1959903807.html
https://ria.ru/20240716/efimov-1959903358.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , тинао, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , ТиНАО, Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В Москве начато проектирование участка, продлевающего автодорогу Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево до трассы М-2 "Крым", рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что автодорога Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево замкнула сплошное поперечное направление между Калужским и Варшавским шоссе, соединив Троицк
и Щербинку
, и стала самым масштабным проектом, реализованным в ТиНАО
, после введенных в эксплуатацию участков трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.
"Теперь мы планируем продлить ее дальше на восток до обводной дороги с последующим выходом на еще одну федеральную магистраль – М-2 "Крым", Симферопольское шоссе. Протяженность линейного объекта составит 3,5 километра", – приводит его слова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
Дорога создаст радиальную связь между Варшавским и Симферопольским шоссе, обеспечив выезды на магистрали из восточной части Щербинки, и предоставит жителям доступ к станции Остафьево МЦД-2. Уточняется, что в будущем она объединит все действующие и планируемые объекты, что приведет к созданию трассы-дублера ЦКАД и МКАД на участке от Минского шоссе до М-2.
Проектировщиком выступает ООО "ВТМ Дорпроект". Проект планируется завершить до середины 2025 года, а ввести участок в эксплуатацию – в 2027 году.
С 2012 года в ТиНАО построили 390 километров автомобильных дорог. Общая протяженность автодорог в округах выросла в 1,5 раза с момента присоединения к Москве, и составляет около тысячи километров.