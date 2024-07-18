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Собственные доходы бюджета Тамбовской области выросли на 12%
Собственные доходы бюджета Тамбовской области выросли на 12% - РИА Новости, 18.07.2024
Собственные доходы бюджета Тамбовской области выросли на 12%
Объем собственных доходов консолидированного бюджета Тамбовской области в 2023 году увеличился на 5,7 миллиарда рублей; рост составил почти 12%, сообщает... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T16:37
2024-07-18T16:37
2024-07-18T16:37
тамбовская область
жкх
тамбовская область
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Объем собственных доходов консолидированного бюджета Тамбовской области в 2023 году увеличился на 5,7 миллиарда рублей; рост составил почти 12%, сообщает пресс-служба регионального правительства. Соответствующие данные были озвучены на заседании расширенной коллегии министерства финансов Тамбовской области, посвященном итогам исполнения консолидированного бюджета региона за 2023 год, первое полугодие 2024 года. Главными источниками стали налог на прибыль и на доходы физических лиц. Благодаря увеличению налоговой базы по налогу на прибыль предприятия обеспечили прирост поступлений по указанному налогу на сумму около одного миллиарда рублей (+11%). Одной из главных причин роста налога на доходы физических лиц (НДФЛ) является увеличение фонда оплаты труда, говорится в сообщении. В настоящее время идет работа по формированию показателей очередного бюджетного цикла. Стоит задача выполнения указа президента России Владимира Путина о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. "Важно сохранить социальную направленность бюджета. В соответствии с целями, обозначенными в указе главы государства, важнейшими направлением является поддержка молодежи, участников специальной военной операции и их семей. Введены новые целевые показатели в сфере ЖКХ, оценивающие состояние коммунального хозяйства. Выстраивать бюджетную политику необходимо еще более внимательно: экономить, но при этом инвестировать в будущее, – отметил глава региона Максим Егоров, слова которого приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20231212/nalogi-1915371679.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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жкх, тамбовская область, россия, владимир путин, максим егоров
Тамбовская область, ЖКХ, Тамбовская область, Россия, Владимир Путин, Максим Егоров
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Объем собственных доходов консолидированного бюджета Тамбовской области в 2023 году увеличился на 5,7 миллиарда рублей; рост составил почти 12%, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Соответствующие данные были озвучены на заседании расширенной коллегии министерства финансов Тамбовской области, посвященном итогам исполнения консолидированного бюджета региона за 2023 год, первое полугодие 2024 года.
Главными источниками стали налог на прибыль и на доходы физических лиц. Благодаря увеличению налоговой базы по налогу на прибыль предприятия обеспечили прирост поступлений по указанному налогу на сумму около одного миллиарда рублей (+11%). Одной из главных причин роста налога на доходы физических лиц (НДФЛ) является увеличение фонда оплаты труда, говорится в сообщении.
В настоящее время идет работа по формированию показателей очередного бюджетного цикла. Стоит задача выполнения указа президента России Владимира Путина
о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
"Важно сохранить социальную направленность бюджета. В соответствии с целями, обозначенными в указе главы государства, важнейшими направлением является поддержка молодежи, участников специальной военной операции и их семей. Введены новые целевые показатели в сфере ЖКХ, оценивающие состояние коммунального хозяйства. Выстраивать бюджетную политику необходимо еще более внимательно: экономить, но при этом инвестировать в будущее, – отметил глава региона Максим Егоров
, слова которого приводит пресс-служба.