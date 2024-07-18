https://ria.ru/20240718/deti-1960396295.html

Детей участников СВО из Якутии отправили в другой лагерь на Кубани

Детей участников СВО из Якутии отправили в другой лагерь на Кубани - РИА Новости, 18.07.2024

Детей участников СВО из Якутии отправили в другой лагерь на Кубани

Дети участников спецоперации из Якутии пожаловались родителям на антисанитарию в лагере "Зарница" Краснодарского края, по поводу сложившейся ситуации... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T07:55

2024-07-18T07:55

2024-07-18T07:55

краснодарский край

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ЯКУТСК, 18 июл - РИА Новости. Дети участников спецоперации из Якутии пожаловались родителям на антисанитарию в лагере "Зарница" Краснодарского края, по поводу сложившейся ситуации туроператору направлены претензии, а дети переселены в другой лагерь, сообщила РИА Новости министр образования и науки республики Ньургуна Соколова. Дети участников специальной военной операции в Якутии получили бесплатные путевки на отдых в лагере "Созвездие" Краснодарского края, но по приезде туроператор разместил группу в другой лагерь под названием "Зарница". Пользователи соцсети в республике распространили открытое письмо родителей этих детей, те заявили, что в "Зарнице" - антисанитарные условия: "клопы, тараканы, разбитые стекла, грязное постельное белье". По словам министра, ведомством приняты оперативные меры, чтобы исправить создавшуюся ситуацию. Прошли встречи с законными представителями детей, а исполнителю госконтракта - турфирме "Земля-Тур" - направлено претензионное письмо, уведомление о вывозе детей. "Вчера они вывезены в другой лагерь - "Созвездие", в котором мы проводили две предыдущие смены... Я командировала в Краснодарский край первого замминистра Алевтину Аргунову, чтобы на месте разобраться в вопросе и обеспечить безопасность и хороший отдых для наших детей", - отметила Соколова. По данным минобрнауки, в период летней оздоровительной кампании в этом году за пределы республики в Краснодарский край планируется отправить 960 детей участников СВО - шестью сменами по 160 детей.

https://ria.ru/20240717/lager-1960184058.html

https://ria.ru/20240712/lager-1959361650.html

краснодарский край

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краснодарский край