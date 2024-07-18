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В Самаре задержали напавших на депутата Госдумы - РИА Новости, 18.07.2024
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20:39 18.07.2024 (обновлено: 20:40 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/deputat-1960581149.html
В Самаре задержали напавших на депутата Госдумы
В Самаре задержали напавших на депутата Госдумы - РИА Новости, 18.07.2024
В Самаре задержали напавших на депутата Госдумы
Полиция задержала участников конфликта, напавших в Самаре на депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T20:39
2024-07-18T20:40
происшествия
самара
россия
михаил матвеев
ирина волк
госдума рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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САМАРА, 18 июл - РИА Новости. Полиция задержала участников конфликта, напавших в Самаре на депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. &quot;Группа мигрантов... шли от набережной по девятой просеке в Самаре, задирались к прохожим. Мы увидели как происходит драка, остановились с водителем, вышли (из автомобиля, - ред.), чтобы остановить их. Они шли с палкой... избивали людей. Я только вышел, достал удостоверение, сказал: &quot;Остановитесь&quot;, сразу получил удар в голову&quot;, - рассказал Матвеев в своем Telegram-канале.Полицейские задержали двоих подозреваемых, принимают меры по поимке третьего, заявила Волк."В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции выявлена публикация о конфликте, произошедшем в городе Самаре. Незамедлительно прибывшие на место полицейские установили и задержали двух участников конфликта. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по задержанию третьего участника", - написала она, комментируя ситуацию с Матвеевым. На место инцидента выехало руководство УМВД России по Самаре. Пострадавшему вызвали бригаду скорой помощи. Полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, самара, россия, михаил матвеев, ирина волк, госдума рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Самара, Россия, Михаил Матвеев, Ирина Волк, Госдума РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Самаре задержали напавших на депутата Госдумы

Полиция задержала участников конфликта, напавших на депутата Госдумы в Самаре

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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САМАРА, 18 июл - РИА Новости. Полиция задержала участников конфликта, напавших в Самаре на депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Ранее Матвеев выложил несколько видеороликов в своем Telegram-канале, на которых запечатлен конфликт в Самаре, предположительно, между мигрантами и местными жителями. Депутат Госдумы РФ попытался прекратить конфликт, однако один из мигрантов ударил его по голове, в результате чего Матвеев получил рассечение кожи головы.

«

"Группа мигрантов... шли от набережной по девятой просеке в Самаре, задирались к прохожим. Мы увидели как происходит драка, остановились с водителем, вышли (из автомобиля, - ред.), чтобы остановить их. Они шли с палкой... избивали людей. Я только вышел, достал удостоверение, сказал: "Остановитесь", сразу получил удар в голову", - рассказал Матвеев в своем Telegram-канале.

Полицейские задержали двоих подозреваемых, принимают меры по поимке третьего, заявила Волк.
"В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции выявлена публикация о конфликте, произошедшем в городе Самаре. Незамедлительно прибывшие на место полицейские установили и задержали двух участников конфликта. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по задержанию третьего участника", - написала она, комментируя ситуацию с Матвеевым.
На место инцидента выехало руководство УМВД России по Самаре. Пострадавшему вызвали бригаду скорой помощи. Полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияСамараРоссияМихаил МатвеевИрина ВолкГосдума РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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