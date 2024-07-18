В Самаре задержали напавших на депутата Госдумы
Полиция задержала участников конфликта, напавших на депутата Госдумы в Самаре
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
САМАРА, 18 июл - РИА Новости. Полиция задержала участников конфликта, напавших в Самаре на депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Ранее Матвеев выложил несколько видеороликов в своем Telegram-канале, на которых запечатлен конфликт в Самаре, предположительно, между мигрантами и местными жителями. Депутат Госдумы РФ попытался прекратить конфликт, однако один из мигрантов ударил его по голове, в результате чего Матвеев получил рассечение кожи головы.
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"Группа мигрантов... шли от набережной по девятой просеке в Самаре, задирались к прохожим. Мы увидели как происходит драка, остановились с водителем, вышли (из автомобиля, - ред.), чтобы остановить их. Они шли с палкой... избивали людей. Я только вышел, достал удостоверение, сказал: "Остановитесь", сразу получил удар в голову", - рассказал Матвеев в своем Telegram-канале.
Полицейские задержали двоих подозреваемых, принимают меры по поимке третьего, заявила Волк.
"В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции выявлена публикация о конфликте, произошедшем в городе Самаре. Незамедлительно прибывшие на место полицейские установили и задержали двух участников конфликта. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по задержанию третьего участника", - написала она, комментируя ситуацию с Матвеевым.
На место инцидента выехало руководство УМВД России по Самаре. Пострадавшему вызвали бригаду скорой помощи. Полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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