https://ria.ru/20240718/deputat-1960581149.html

В Самаре задержали напавших на депутата Госдумы

В Самаре задержали напавших на депутата Госдумы - РИА Новости, 18.07.2024

В Самаре задержали напавших на депутата Госдумы

Полиция задержала участников конфликта, напавших в Самаре на депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T20:39

2024-07-18T20:39

2024-07-18T20:40

происшествия

самара

россия

михаил матвеев

ирина волк

госдума рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

САМАРА, 18 июл - РИА Новости. Полиция задержала участников конфликта, напавших в Самаре на депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. "Группа мигрантов... шли от набережной по девятой просеке в Самаре, задирались к прохожим. Мы увидели как происходит драка, остановились с водителем, вышли (из автомобиля, - ред.), чтобы остановить их. Они шли с палкой... избивали людей. Я только вышел, достал удостоверение, сказал: "Остановитесь", сразу получил удар в голову", - рассказал Матвеев в своем Telegram-канале.Полицейские задержали двоих подозреваемых, принимают меры по поимке третьего, заявила Волк."В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции выявлена публикация о конфликте, произошедшем в городе Самаре. Незамедлительно прибывшие на место полицейские установили и задержали двух участников конфликта. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по задержанию третьего участника", - написала она, комментируя ситуацию с Матвеевым. На место инцидента выехало руководство УМВД России по Самаре. Пострадавшему вызвали бригаду скорой помощи. Полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20240524/proisshestvie-1948067037.html

самара

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, самара, россия, михаил матвеев, ирина волк, госдума рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)